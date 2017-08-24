Источник: Дракслер не захотел переходить в «Монако»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер не намерен переходить в «Монако». 23-летний хавбек отказался от варианта продолжения карьеры в составе монегасков. Парижане рассчитывали взамен на немца заполучить форварда Килиана Мбаппе с доплатой за француза, сообщает Get French Football Рыночная стоимость Дракслера оценивается в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать футболиста за 32 миллиона фунтов стерлингов, так как тренерский штаб команды не рассчитывает на футболиста в текущем сезоне.

В прошлом розыгрыше чемпионата Франции хавбек провел за парижан 17 матчей, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.