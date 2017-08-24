Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Дракслер не захотел переходить в «Монако»

    Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер не намерен переходить в «Монако». 23-летний хавбек отказался от варианта продолжения карьеры в составе монегасков. Парижане рассчитывали взамен на немца заполучить форварда Килиана Мбаппе с доплатой за француза, сообщает Get French Football Рыночная стоимость Дракслера оценивается в 35 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать футболиста за 32 миллиона фунтов стерлингов, так как тренерский штаб команды не рассчитывает на футболиста в текущем сезоне.

    В прошлом розыгрыше чемпионата Франции хавбек провел за парижан 17 матчей, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.08.2017 12:21
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 24 августа 2017, 17:47

      Качественный игрок играющий на высоком уровне не первый год! А Мбаппе кот в мешке - сезон блеснул, а там фиг знает, примеров тьма! Зря хотят немца продать и по такой смешной цене ( учитыаая последние сказочные суммы!).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 24 августа 2017, 15:54

      Из-за высокого ценника имеет все шансы просидеть год перед ЧМ на банке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 24 августа 2017, 14:17

      В АПЛ ему надо)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11