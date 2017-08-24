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Источник: Дракслер не захотел переходить в «Монако»

24 августа 2017, 12:21
3

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер не намерен переходить в «Монако». 23-летний хавбек отказался от варианта продолжения карьеры в составе монегасков. Парижане рассчитывали взамен на немца заполучить форварда Килиана Мбаппе с доплатой за француза, сообщает Get French Football Рыночная стоимость Дракслера оценивается в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать футболиста за 32 миллиона фунтов стерлингов, так как тренерский штаб команды не рассчитывает на футболиста в текущем сезоне.

В прошлом розыгрыше чемпионата Франции хавбек провел за парижан 17 матчей, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 ПСЖ Монако Дракслер Юлиан
Комментарии (3)
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mig28
1503573444
В АПЛ ему надо)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1503579279
Из-за высокого ценника имеет все шансы просидеть год перед ЧМ на банке.
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Ajax_Amsterdam
1503586034
Качественный игрок играющий на высоком уровне не первый год! А Мбаппе кот в мешке - сезон блеснул, а там фиг знает, примеров тьма! Зря хотят немца продать и по такой смешной цене ( учитыаая последние сказочные суммы!).
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