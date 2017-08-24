«Боруссия» готова отдать Дембеле «Барселоне» по сниженной цене

А вот теперь Барсе стоит потянуть время и снизить цену. Игрок уже не тренеруется с командой, не желает за нее играть. И пользы не будет, и цена на него в простое упадет. Рискуют остаться у разбитого корыта.Теперь охреневших немцам можно и меньше сотки предложить. Времени мало до закрытия трансферного окна. Погореть могут из-за собственной жадности. Брали бы 130 и не выпендривались.
Руководство дортмундской «Боруссии» готово обсудить с представителями «Барселоны» снижение цены на нападающего своей команды Усмане Дембеле. Ранее планка была установлена на 150 миллионах евро, но немцы готовы скинуть 10 миллионов за 20-летнего француза. Стоит отметить, что ранее «Боруссия» отклонила предложение каталонцев на сумму в 130 миллионов евро.
В Германии ждут решения по данному трансферу до 27 августа. Две недели назад Дембеле принял решение бойкотировать тренировки команды из-за того, что клуб отказывался продавать его. Дембеле был отстранен от работы с командой решением руководства клуба.