«Боруссия» готова отдать Дембеле «Барселоне» по сниженной цене

Руководство дортмундской «Боруссии» готово обсудить с представителями «Барселоны» снижение цены на нападающего своей команды Усмане Дембеле. Ранее планка была установлена на 150 миллионах евро, но немцы готовы скинуть 10 миллионов за 20-летнего француза. Стоит отметить, что ранее «Боруссия» отклонила предложение каталонцев на сумму в 130 миллионов евро.

В Германии ждут решения по данному трансферу до 27 августа. Две недели назад Дембеле принял решение бойкотировать тренировки команды из-за того, что клуб отказывался продавать его. Дембеле был отстранен от работы с командой решением руководства клуба.