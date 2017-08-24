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    «Боруссия» готова отдать Дембеле «Барселоне» по сниженной цене

    Руководство дортмундской «Боруссии» готово обсудить с представителями «Барселоны» снижение цены на нападающего своей команды Усмане Дембеле. Ранее планка была установлена на 150 миллионах евро, но немцы готовы скинуть 10 миллионов за 20-летнего француза. Стоит отметить, что ранее «Боруссия» отклонила предложение каталонцев на сумму в 130 миллионов евро.

    В Германии ждут решения по данному трансферу до 27 августа. Две недели назад Дембеле принял решение бойкотировать тренировки команды из-за того, что клуб отказывался продавать его. Дембеле был отстранен от работы с командой решением руководства клуба.

    Источник: Marca

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    24.08.2017 10:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 24 августа 2017, 12:06

      А вот теперь Барсе стоит потянуть время и снизить цену. Игрок уже не тренеруется с командой, не желает за нее играть. И пользы не будет, и цена на него в простое упадет. Рискуют остаться у разбитого корыта.Теперь охреневших немцам можно и меньше сотки предложить. Времени мало до закрытия трансферного окна. Погореть могут из-за собственной жадности. Брали бы 130 и не выпендривались.

      4
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 24 августа 2017, 11:41

      просят такие деньги, потому что Неймара продали за 222 и как будто рынок подорвали трансферный, пускай начнут играть как он сначала, а потом уже ставить такие цены игрокам которые стоят не более 50-60 млн.

      0
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      Рейтинг: +106

      kos999 24 августа 2017, 11:21

      уже устаёшь от этого цирка

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 августа 2017, 10:49

      барса пошли их теперь на хер, Ди марию ведь подписали,

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 24 августа 2017, 10:34

      150 лямов за 20-и летнего ничего не добившегося игрока.... Я бы понял если бы просили такие деньги за Азара, Гризмана..

      2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 24 августа 2017, 10:24

      если бы источник был немецкий, а то марка...)

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 24 августа 2017, 10:10

      За такие бабки надо было сразу соглашаться)

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