Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Боруссия» готова отдать Дембеле «Барселоне» по сниженной цене

«Боруссия» готова отдать Дембеле «Барселоне» по сниженной цене

24 августа 2017, 10:06
7

Руководство дортмундской «Боруссии» готово обсудить с представителями «Барселоны» снижение цены на нападающего своей команды Усмане Дембеле. Ранее планка была установлена на 150 миллионах евро, но немцы готовы скинуть 10 миллионов за 20-летнего француза. Стоит отметить, что ранее «Боруссия» отклонила предложение каталонцев на сумму в 130 миллионов евро.

В Германии ждут решения по данному трансферу до 27 августа. Две недели назад Дембеле принял решение бойкотировать тренировки команды из-за того, что клуб отказывался продавать его. Дембеле был отстранен от работы с командой решением руководства клуба.

Источник: Marca
Германия. Бундеслига Испания. Примера Трансферы Боруссия Д Барселона Дембеле Усман
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Den Bull
1503558651
За такие бабки надо было сразу соглашаться)
Ответить
овертайм
1503559473
если бы источник был немецкий, а то марка...)
Ответить
Jenea83
1503560065
150 лямов за 20-и летнего ничего не добившегося игрока.... Я бы понял если бы просили такие деньги за Азара, Гризмана..
Ответить
Павел Буре
1503560973
барса пошли их теперь на хер, Ди марию ведь подписали,
Ответить
kos999
1503562888
уже устаёшь от этого цирка
Ответить
STAFOR13
1503564105
просят такие деньги, потому что Неймара продали за 222 и как будто рынок подорвали трансферный, пускай начнут играть как он сначала, а потом уже ставить такие цены игрокам которые стоят не более 50-60 млн.
Ответить
Патронташ
1503565596
А вот теперь Барсе стоит потянуть время и снизить цену. Игрок уже не тренеруется с командой, не желает за нее играть. И пользы не будет, и цена на него в простое упадет. Рискуют остаться у разбитого корыта.Теперь охреневших немцам можно и меньше сотки предложить. Времени мало до закрытия трансферного окна. Погореть могут из-за собственной жадности. Брали бы 130 и не выпендривались.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
10
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
3
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
13
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
Вчера, 17:19
7
ФотоМусиала едва не умер во время матча
15 августа
7
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
15 августа
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
14 августа
10
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
12 августа
1
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
12 августа
3
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
9 августа
11
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
8 августа
4
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ФотоДжеко определился с местом продолжения карьеры
5 августа
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
4 августа
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
ВидеоИбрагимович помог «Баварии» победить со счетом 15:0
30 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+