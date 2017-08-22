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    Источник: «Боруссия» отклонила предложение «Барселоны» по Дембеле в размере 130 миллионов

    Дортмундскую «Боруссию» не устроило предложение «Барселоны» по нападающему Усмане Дембеле. Сообщается, что сине-гранатовые были готовы заплатить за француза 130 миллионов евро, однако получили отказ.

    Вчера появилась информация, что 20-летний футболист вылетел в столицу Каталонии для улаживания последних деталей перед подписанием контракта.

    В прошлом сезоне Дембеле выходил на поле в 49-ти встречах, записав на свой счет 10 голов и 21 результативную передачу.

    Источник: Twitter

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    22.08.2017 16:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 22 августа 2017, 18:18

      да на фиг никого не надо покупать в это трансферное окно, ибо все сошли сума! надо руководством заняться импичмент что ли устроить этому Бартомеу!

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 22 августа 2017, 18:16

      как будто все клубы сговорились да бы деньжище побольше содрать с Барселоны! ((

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      Рейтинг: +106

      kos999 22 августа 2017, 17:23

      хотят 150 плюс боносы

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      Рейтинг: +800

      forward33 22 августа 2017, 17:19

      Блин...все клубы критикуют ПСЖ, жалуются на трансфер Нея, а здесь за юнца, который ничего не добился (выиграл кубок германии)))требуют больше 130 млн. евро...сами создают хаос на трансферном рынке требуя такие бабки за средних игроков.

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      Рейтинг: +18

      melrond777 > forward33 22 августа 2017, 21:01

      не спорю, неизвестно как у него пойдёт потом...НО, он далеко не средний игрок. Посмотри статистику, посмотри игры его...ТАЛАНТИЩЕ

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      Рейтинг: +800

      forward33 > melrond777 22 августа 2017, 22:13

      один сезон отыграл на таком уровне, таких денег точно не стоит..максимум 60 млн.

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      Рейтинг: +1381

      marslond 22 августа 2017, 17:11

      Просто безумие...за что такие деньжища?

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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 22 августа 2017, 16:59

      Все издеваются над барсой. Им даже на какого-нибудь оланаре зарядят не меньше 60 млн.

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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 22 августа 2017, 16:52

      Все тролят Барсу хаха сначала Ливерпуль сейчас Боруссия.

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 22 августа 2017, 16:38

      Ну не стоит он 130 лямов. Футбольный мир сошел с ума.

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      Рейтинг: -205

      SKS6891 22 августа 2017, 16:35

      В Дортмунде гонят... Или пытаются сбить побольше денег с Барсы, после продажи Неймара :)

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 22 августа 2017, 16:31

      А между тем до закрытия трансферного окна остаётся 9 дней. Может повторится история годичной давности с трансфером де Хеа из МЮ в Реал))

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