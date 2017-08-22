Источник: «Боруссия» отклонила предложение «Барселоны» по Дембеле в размере 130 миллионов

Дортмундскую «Боруссию» не устроило предложение «Барселоны» по нападающему Усмане Дембеле. Сообщается, что сине-гранатовые были готовы заплатить за француза 130 миллионов евро, однако получили отказ.

Вчера появилась информация, что 20-летний футболист вылетел в столицу Каталонии для улаживания последних деталей перед подписанием контракта.

В прошлом сезоне Дембеле выходил на поле в 49-ти встречах, записав на свой счет 10 голов и 21 результативную передачу.