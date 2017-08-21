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    Черчесов назвал состав сборной на матч с «Динамо», Селихов и Канунников отсеяны из предварительного списка

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил конечный список футболистов на ближайший сбор, который пройдет с 28 августа по 3 сентября. В этот же период команда проведет контрольный матч против московского «Динамо».

    В сравнении с расширенным списком вне окончательного состава остались Александр Селихов, Максим Канунников, Руслан Камболов, Вячеслав Подберезкин и Денис Черышев.

    Вратари: Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Андрей Синицын («Краснодар»).

    Защитники: Владимир Гранат, Эльмир Набиуллин (оба – «Рубин» Казань), Вячеслав Караваев («Спарта» Чехия), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба – «Тосно»).

    Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Магомед Митришев («Ахмат» Грозный), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Константин Рауш («Кельн» Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»).

    Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Владимир Ильин («Урал» Екатеринбург), Кирилл Панченко («Динамо» Москва).

    Черчесов объявил новый состав сборной России. Почему там столько удивительного?

    Источник: РФС

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    21.08.2017 14:34
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 сентября 2017, 16:14

      Я вот одного не пойму. Когда играют с какой-нибудь сборной, то Панченко не вписывается в состав Черчесова. А вот когда с московским Динамо, то Панченко нужен сборной. Это для того, чтобы у Динамо забивать было некому и была гарантия не проиграть?

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      Рейтинг: +19

      ShO_oM36 1 сентября 2017, 04:14

      жду от Марио и Вячеслава четкой игры!

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      Рейтинг: +43

      Vaulakvas 22 августа 2017, 00:23

      Проводить матч с командой уровня пердива крайне неудивительно от Черчесова. Показать истинный потенциал команды не в его стиле...

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      Рейтинг: +161

      adekvat 21 августа 2017, 19:47

      Это что за состав такой.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 августа 2017, 19:39

      Этот матч был актуален год назад . А сейчас кому он нужен ? И вообще кто инициатор ? Полный абсурд .

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 21 августа 2017, 19:09

      Да достали вы ныть, все равно результат будет один и тот же. Футболисты средние у нас а то и ниже! назначь хоть Гвардиолу все равно из группы не выйдем)

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      Рейтинг: +838

      Князев 21 августа 2017, 18:53

      Совершенно не профессионал. Домашний чемпионат мира проплывае мимо нас как фанера над Парижем (точнее над Москвой) Федерация футбола обязана уволить Черчесова, что бы не позориться.

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > Князев 21 августа 2017, 19:06

      Ты уверен что если вместо него назначать кого нить другого то мы покажим класс? хоть кого назначай результат будет один и тот же, нету у нас звезд, все средние игроки а то и ниже!

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 21 августа 2017, 18:43

      Даже смотреть этот матч не буду, ибо это уже какая-то настоящая халтура, а не подготовка. До ЧМ осталось очень мало времени, надо играть с грандами, чтобы игроки основы хоть как-то стремились к росту. Обкатывать второй состав против команды РФПЛ просто смешно, да проще было бы организовать матч Сборная России против сборной РФПЛ, или сборной легионеров РФПЛ. В общем с такой подготовкой мы даже 3 место в группе не займем.

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      Рейтинг: +17971

      арейская > Nesterenko 22 августа 2017, 02:48

      Согласна, но смотреть всё-же буду...

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 21 августа 2017, 18:30

      "Динамо" и так все лупят, за очень маленьким исключением, а тут стравливают со сборной! Извращенцы!

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > multiscan 21 августа 2017, 19:16

      Дополняю свой же комментарий: матч с "Динамо",видимо, из-за того, что такая сборная не справится больше ни с кем! Даже с "Амкаром" и "Анжи"!

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 21 августа 2017, 18:21

      Снова эксперименты)))

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