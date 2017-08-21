Черчесов назвал состав сборной на матч с «Динамо», Селихов и Канунников отсеяны из предварительного списка

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил конечный список футболистов на ближайший сбор, который пройдет с 28 августа по 3 сентября. В этот же период команда проведет контрольный матч против московского «Динамо».

В сравнении с расширенным списком вне окончательного состава остались Александр Селихов, Максим Канунников, Руслан Камболов, Вячеслав Подберезкин и Денис Черышев.

Вратари: Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Андрей Синицын («Краснодар»).

Защитники: Владимир Гранат, Эльмир Набиуллин (оба – «Рубин» Казань), Вячеслав Караваев («Спарта» Чехия), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба – «Тосно»).

Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Магомед Митришев («Ахмат» Грозный), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Константин Рауш («Кельн» Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»).

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Владимир Ильин («Урал» Екатеринбург), Кирилл Панченко («Динамо» Москва).

Черчесов объявил новый состав сборной России. Почему там столько удивительного?