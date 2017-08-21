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    Черчесов объявил новый состав сборной России. Почему там столько удивительного?


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    Голосов: 12
    21.08.2017 16:30
    Игроки «Тосно», Кирилл Панченко и новые вратари – все они вызваны на ближайший сбор российской команды. Александр Плеханов разбирается, зачем Черчесов снова пустился в эксперименты.

    Просматриваем всех

    «Мы должны иметь четкое представление о ближайшем резерве. В то же время в списке есть ряд игроков, принимавших участие в Кубке конфедераций, так как важно сохранить взаимосвязь между тем составом и нынешним», – прокомментировал свой выбор Станислав Черчесов.

    Даже в странном составе есть свои странности. В сборную вызван вратарь «Спартака» Александр Селихов, проведший в этом сезоне всего два матча за московский клуб. Нападающий «Урала» Владимир Ильин играл чуть чаще, но зато вообще не забивал голов.

    По таким вызванным игрокам кажется, что любой более-менее перспективный игрок уже может попасть в команду.

    Почему «Тосно»?

    12-е место в текущей таблице чемпионата России, всего две победы в шести матчах – турнирный путь команды «Тосно». Новички РФПЛ разыгрались лишь в последних турах, когда нанесли первое поражение «Локомотиву». Черчесов нашел кандидатов в сборную и в такой команде. Защитники Чернов и Шахов вместе с нападающим Заболотным теперь будут иметь в активе как минимум приглашение в сборную.

    Где Кокорин?

    При Черчесове Александр Кокорин перестал вызываться в сборную России. Мешали этому и поступки нападающего «Зенита», и его невыразительная статистика. За 27 матчей прошлого сезона Кокорин отличился пять раз и отдал четыре голевые передачи. Пять голов и три паса он соорудил для «Зенита» только за старт нового турнира. Свой шанс Кокорин заслужил хотя бы игрой. Особенно это удивительно на фоне вместе взятых Заболотного, Ильина и Канунникова, у которых всего два забитых мяча.

    Панченко против «Динамо»

    Сборная России проведет сбор в Новогорске с 28 августа по 3 сентября. В этот период планируется товарищеский матч с московским «Динамо». «Мы вызвали из «Динамо» только одного Панченко», – высказал Черчесов в своем обращении. Нападающий заслужил приглашение своей игрой, но теперь ему придется выходить на поле против собственной команды. И если изначально странным выглядел выбор соперника сборной, то теперь необычности добавилось.

    Какой Черышев?

    За прошедший сезон в «Вильярреале» Денис Черышев принял участие всего в 11 матчах, проводя среднем по 31 минуте на поле. Он лечился от постоянных травм, выкладывал фотографии в социальные сети, но никак не проявлял себя в игре. Даже в моменты своих лучших кондиций Черышев не всегда приглашался в команду. Теперь его вызывают в момент, когда очередная травма только осталась позади.

    Прошедшие матчи и долгие раздумья все-таки образумили Черчесова. Черышев остался вне окончательного списка вызванных футболистов. Вместе с ним не приедут Селихов, Подберезкин, Канунников и Камболов.

    Расширенный состав сборной России можно посмотреть здесь.

    Окончательный состав есть тут.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 22 августа 2017, 19:53

      Какой тренер- такая и сборная. Как вратарь Черчесов был вполне. Не Яшин и не Дасаев, конечно, но на уровне.

      0
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      Рейтинг: +43

      vayka 22 августа 2017, 12:39

      пусть эксперементируют

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 августа 2017, 09:26

      бывший вратарь может быть, максимум, только тренером вратарей и черчеса
      нельзя допускать к работе с людьми из-за его поганого характера.

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 22 августа 2017, 07:57

      а вы друзья как не садитесь....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 августа 2017, 07:50

      Команда и тренер времён смуты.

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 22 августа 2017, 00:48

      Как минимум, странно

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 21 августа 2017, 21:06

      потому что во главе сборной черчесов

      2
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      Рейтинг: +66

      Viruss28 21 августа 2017, 20:59

      Посмотрим! Что говорить, удиви нас только победами, а состав, пусть кого угодно вызывает! Результат пусть показывают, а то получается, что, то команда не успевает сыграться, то травма того, то этого, то судья, то те сильнее, то мяч квадратный....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 21 августа 2017, 18:52

      на ЧМ нужно вызвать молодых ребят побольше, того же Головина, Зобнина, Миранчука, Митрюшкина уже капитан Сьона стал, Чалова, Джикию, Караваева, Кузяева, Кутепова если будет в форме, а из стареньких, Дзагу, Шатова, Фернандеса было бы вообще отлично на правый фланг взять, Караваев на левом может играть так же как в Чехии, закрывая весь фланг, Смолова, Акинфеева, Лунёва, Семёнова, вот эти футболисты могут выступить нормально, + и молодёжь если не будет дурака валять, покажет себя и уедет в Европу, с этого может и налаживаться наш футбол, если конечно они не выберут играть в нашем чемпионате с зарплатой в 5 раз больше и с невысоким уровнем чемпионата... Состав то есть неплохой, главное что бы без травм все данные игроки были и тренер дружил с головой, а не брал условного Габулова из-за того что он осетин, когда Беленов отыграл сезон в 10 раз лучше...

      3
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 21 августа 2017, 18:42

      Я доверяю Черчесову. Набрал молодых и амбициозных. Возможно увидел в них потенциал. Не те, обосравшиеся на всех чемпах миллионеры - балеруны, еле по полю передвигающиеся!! Рискует, конечно, но ещё год впереди, накатает.

      -3
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      Рейтинг: +365

      BykAs > Sviro 22 августа 2017, 07:06

      Только турниры с такими не выигрывают. Какой год впереди? Время упущено, концепции нет. Состав надо набирать клубными блоками , связками , лучших из лучших. А этот состав -пивка вместе попить и досвидания.

      1
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      Рейтинг: +1710

      Sviro > BykAs 22 августа 2017, 08:14

      Перед ЧЕ 2016 и время было, и концепция была, и составы наиграны были, а в результате что запомнилось? Пьянка кокорина после просера чемпионата европы. Одно радостное событие - мы набрали очко, а хохлы на очко меньше.

      -1
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      Рейтинг: +1710

      Sviro > AGE_13 22 августа 2017, 08:16

      За 145 миллионов не надо ручаться. Грудничков тоже посчитал, умник? И бабулек на скамейке у подъездов всех опросил??

      -1
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