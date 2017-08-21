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  • Черчесов объявил новый состав сборной России. Почему там столько удивительного?

Черчесов объявил новый состав сборной России. Почему там столько удивительного?

Просматриваем всех

«Мы должны иметь четкое представление о ближайшем резерве. В то же время в списке есть ряд игроков, принимавших участие в Кубке конфедераций, так как важно сохранить взаимосвязь между тем составом и нынешним», – прокомментировал свой выбор Станислав Черчесов.

Даже в странном составе есть свои странности. В сборную вызван вратарь «Спартака» Александр Селихов, проведший в этом сезоне всего два матча за московский клуб. Нападающий «Урала» Владимир Ильин играл чуть чаще, но зато вообще не забивал голов.

По таким вызванным игрокам кажется, что любой более-менее перспективный игрок уже может попасть в команду.

Почему «Тосно»?

12-е место в текущей таблице чемпионата России, всего две победы в шести матчах – турнирный путь команды «Тосно». Новички РФПЛ разыгрались лишь в последних турах, когда нанесли первое поражение «Локомотиву». Черчесов нашел кандидатов в сборную и в такой команде. Защитники Чернов и Шахов вместе с нападающим Заболотным теперь будут иметь в активе как минимум приглашение в сборную.

Где Кокорин?

При Черчесове Александр Кокорин перестал вызываться в сборную России. Мешали этому и поступки нападающего «Зенита», и его невыразительная статистика. За 27 матчей прошлого сезона Кокорин отличился пять раз и отдал четыре голевые передачи. Пять голов и три паса он соорудил для «Зенита» только за старт нового турнира. Свой шанс Кокорин заслужил хотя бы игрой. Особенно это удивительно на фоне вместе взятых Заболотного, Ильина и Канунникова, у которых всего два забитых мяча.

Панченко против «Динамо»

Сборная России проведет сбор в Новогорске с 28 августа по 3 сентября. В этот период планируется товарищеский матч с московским «Динамо». «Мы вызвали из «Динамо» только одного Панченко», – высказал Черчесов в своем обращении. Нападающий заслужил приглашение своей игрой, но теперь ему придется выходить на поле против собственной команды. И если изначально странным выглядел выбор соперника сборной, то теперь необычности добавилось.

Какой Черышев?

За прошедший сезон в «Вильярреале» Денис Черышев принял участие всего в 11 матчах, проводя среднем по 31 минуте на поле. Он лечился от постоянных травм, выкладывал фотографии в социальные сети, но никак не проявлял себя в игре. Даже в моменты своих лучших кондиций Черышев не всегда приглашался в команду. Теперь его вызывают в момент, когда очередная травма только осталась позади.

Прошедшие матчи и долгие раздумья все-таки образумили Черчесова. Черышев остался вне окончательного списка вызванных футболистов. Вместе с ним не приедут Селихов, Подберезкин, Канунников и Камболов.

Расширенный состав сборной России можно посмотреть здесь.

Окончательный состав есть тут.

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Европа Россия
Комментарии (50)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1502905832
Основа не наиграна, а он резервом устраивает матчи против клуба. Бред бредовый.
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Правдоруб100
1502913110
Пока сборной будет командовать ДИЛЕТАНТ, НИЧЕГО путного не выйдет!!!! Черчесова - В ШЕЮ!!!!!!!!!!!!!!
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1502919469
Забавный состав. Весёлый тренер. Посмеёмся следующим летом от души.
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SFKR
1502956609
Никогда не критикуйте действия тренера. Спецы...
Ответить
Sergil
1502958088
Уберите этого придурка с тренерского кресла...
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Александр Став
1502961883
Устроили бы лучше спарринг Россия-1 - Россия-2, чем с Динамо катать. этот сбор вообще никому, кроме Черчесова и Черышева не нужен.
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вместе с ЦСКА
1503034124
я хуею, дорогая редакция..... пора черчесову в Белые Столбы......
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Kollljan
1503326654
Тут, похоже, Черчесов серьёзно болен. Ему срочно нужна помощь психиатров.
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Sviro
1503330139
Я доверяю Черчесову. Набрал молодых и амбициозных. Возможно увидел в них потенциал. Не те, обосравшиеся на всех чемпах миллионеры - балеруны, еле по полю передвигающиеся!! Рискует, конечно, но ещё год впереди, накатает.
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STAFOR13
1503330772
на ЧМ нужно вызвать молодых ребят побольше, того же Головина, Зобнина, Миранчука, Митрюшкина уже капитан Сьона стал, Чалова, Джикию, Караваева, Кузяева, Кутепова если будет в форме, а из стареньких, Дзагу, Шатова, Фернандеса было бы вообще отлично на правый фланг взять, Караваев на левом может играть так же как в Чехии, закрывая весь фланг, Смолова, Акинфеева, Лунёва, Семёнова, вот эти футболисты могут выступить нормально, + и молодёжь если не будет дурака валять, покажет себя и уедет в Европу, с этого может и налаживаться наш футбол, если конечно они не выберут играть в нашем чемпионате с зарплатой в 5 раз больше и с невысоким уровнем чемпионата... Состав то есть неплохой, главное что бы без травм все данные игроки были и тренер дружил с головой, а не брал условного Габулова из-за того что он осетин, когда Беленов отыграл сезон в 10 раз лучше...
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