Черчесов объявил новый состав сборной России. Почему там столько удивительного?

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«Мы должны иметь четкое представление о ближайшем резерве. В то же время в списке есть ряд игроков, принимавших участие в Кубке конфедераций, так как важно сохранить взаимосвязь между тем составом и нынешним», – прокомментировал свой выбор Станислав Черчесов.

Даже в странном составе есть свои странности. В сборную вызван вратарь «Спартака» Александр Селихов, проведший в этом сезоне всего два матча за московский клуб. Нападающий «Урала» Владимир Ильин играл чуть чаще, но зато вообще не забивал голов.

По таким вызванным игрокам кажется, что любой более-менее перспективный игрок уже может попасть в команду.

Почему «Тосно»?

12-е место в текущей таблице чемпионата России, всего две победы в шести матчах – турнирный путь команды «Тосно». Новички РФПЛ разыгрались лишь в последних турах, когда нанесли первое поражение «Локомотиву». Черчесов нашел кандидатов в сборную и в такой команде. Защитники Чернов и Шахов вместе с нападающим Заболотным теперь будут иметь в активе как минимум приглашение в сборную.

Где Кокорин?

При Черчесове Александр Кокорин перестал вызываться в сборную России. Мешали этому и поступки нападающего «Зенита», и его невыразительная статистика. За 27 матчей прошлого сезона Кокорин отличился пять раз и отдал четыре голевые передачи. Пять голов и три паса он соорудил для «Зенита» только за старт нового турнира. Свой шанс Кокорин заслужил хотя бы игрой. Особенно это удивительно на фоне вместе взятых Заболотного, Ильина и Канунникова, у которых всего два забитых мяча.

Панченко против «Динамо»

Сборная России проведет сбор в Новогорске с 28 августа по 3 сентября. В этот период планируется товарищеский матч с московским «Динамо». «Мы вызвали из «Динамо» только одного Панченко», – высказал Черчесов в своем обращении. Нападающий заслужил приглашение своей игрой, но теперь ему придется выходить на поле против собственной команды. И если изначально странным выглядел выбор соперника сборной, то теперь необычности добавилось.

Какой Черышев?

За прошедший сезон в «Вильярреале» Денис Черышев принял участие всего в 11 матчах, проводя среднем по 31 минуте на поле. Он лечился от постоянных травм, выкладывал фотографии в социальные сети, но никак не проявлял себя в игре. Даже в моменты своих лучших кондиций Черышев не всегда приглашался в команду. Теперь его вызывают в момент, когда очередная травма только осталась позади.

Прошедшие матчи и долгие раздумья все-таки образумили Черчесова. Черышев остался вне окончательного списка вызванных футболистов. Вместе с ним не приедут Селихов, Подберезкин, Канунников и Камболов.

Расширенный состав сборной России можно посмотреть здесь.

Окончательный состав есть тут.

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