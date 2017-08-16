Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов огласил расширенный состав сборной России на ближайший сбор

Черчесов огласил расширенный состав сборной России на ближайший сбор

16 августа 2017, 17:01
83

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обнародовал расширенный список футболистов, которые могут быть вызваны на сбор команды в Новогорске (28 августа – 3 сентября). Напомним, что в этот же период состоится товарищеский матч против московского «Динамо».

Вратари: Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Селихов («Спартак» Москва), Андрей Синицын («Краснодар»).

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все – «Рубин» Казань), Вячеслав Караваев («Спарта» Чехия), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба – «Тосно»).

Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Магомед Митришев («Ахмат» Грозный), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Вячеслав Подберезкин («Краснодар»), Константин Рауш («Кельн» Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»), Денис Черышев («Вильярреал» Испания)

Нападающие: Антон Заболотный (Тосно»), Владимир Ильин («Урал» Екатеринбург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Кирилл Панченко («Динамо» Москва).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия Акинфеев Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (83)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1502893715
У НАС ЧТО ТЕПЕРЬ ДВЕ СБОРНЫХ ИЛИ ОСТАЛЬНЫХ НЕ ОТПУСТИЛИ НА ЭТОТ ДЕБИЛИЗМ - НАШЛИ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МАТЧ С КЕМ ПРОВОДИТЬ .
Ответить
Князев
1502893918
Прекрасно!!! собираем дублирующий состав. Да и тренер дублирующий. Когда гнать его будем? и вообще какой "умник" его пригласил в сборную??? Опомнитесь... на носу домашний чемпионат.
Ответить
insider_retro
1502895490
Неужели просмотр игроков даст кому-то путёвку в сборную??... На что надеется Черчесов и штаб сборной??... "Осторожнее с надеждами, они приводят к разочарованиям..." (Алексей Пехов)
Ответить
Mxxx139
1502895602
Похоже эксперименты продолжаются, непонятно когда он собирается основу наигрывать..
Ответить
ljrljr0505
1502897195
что за эксперименты????????? до чемпионата меньше года осталось. Да....надежды все меньше и меньше... Проснись Черчесов... Хватит в облаках витать...
Ответить
Диктор
1502900601
Идиотизм полный-а не состав.
Ответить
zenit2012
1502900979
а где Кокорин? Смольников? Ерохин? Головин? Задолбал этот джигит...
Ответить
SPbZenit12
1502912196
Кокорин где, алло??
Ответить
paracetamol
1502914447
Лысый и усатый все экспериментирует. Когда команду будешь готовить, тупица? Время уходит, если не ушло.
Ответить
Черкизовский Кот
1502948340
Даже в этом третьем составе Нойштедтер лишний.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
3
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
1
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+