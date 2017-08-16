Черчесов огласил расширенный состав сборной России на ближайший сбор

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обнародовал расширенный список футболистов, которые могут быть вызваны на сбор команды в Новогорске (28 августа – 3 сентября). Напомним, что в этот же период состоится товарищеский матч против московского «Динамо».

Вратари: Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Селихов («Спартак» Москва), Андрей Синицын («Краснодар»).

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все – «Рубин» Казань), Вячеслав Караваев («Спарта» Чехия), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба – «Тосно»).

Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Магомед Митришев («Ахмат» Грозный), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Вячеслав Подберезкин («Краснодар»), Константин Рауш («Кельн» Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»), Денис Черышев («Вильярреал» Испания)

Нападающие: Антон Заболотный (Тосно»), Владимир Ильин («Урал» Екатеринбург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Кирилл Панченко («Динамо» Москва).