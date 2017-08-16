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    Черчесов огласил расширенный состав сборной России на ближайший сбор

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обнародовал расширенный список футболистов, которые могут быть вызваны на сбор команды в Новогорске (28 августа – 3 сентября). Напомним, что в этот же период состоится товарищеский матч против московского «Динамо».

    Вратари: Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Селихов («Спартак» Москва), Андрей Синицын («Краснодар»).

    Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все – «Рубин» Казань), Вячеслав Караваев («Спарта» Чехия), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба – «Тосно»).

    Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Магомед Митришев («Ахмат» Грозный), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Вячеслав Подберезкин («Краснодар»), Константин Рауш («Кельн» Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»), Денис Черышев («Вильярреал» Испания)

    Нападающие: Антон Заболотный (Тосно»), Владимир Ильин («Урал» Екатеринбург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Кирилл Панченко («Динамо» Москва).

    Источник: РФС

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    16.08.2017 17:01
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 22 августа 2017, 19:49

      Из шапки, со всеми российскими игроками, бумажки вытащил. Из четырех шапок.

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 17 августа 2017, 22:28

      ВЫ ЧЕ БЛЯ СЕРЬЕЗНО ГРАНАТ И КАМБОЛ ЭТО НАША ЗАЩИТА?!? НУ ПИЗДЕЦ ТОГДА НАМ.

      0
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий 17 августа 2017, 14:40

      Что не понял а где Акинфеев?

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 17 августа 2017, 12:39

      Фернандесу бы лучше отдохнуть...

      0
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      Рейтинг: +90

      115 17 августа 2017, 10:43

      резерв решил погонять,может кто проявит себя

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 17 августа 2017, 10:25

      дает понять что вызвать может кого угодно, мотивация опять же)

      0
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      Рейтинг: +17825

      ilichkadr 17 августа 2017, 09:59

      Кокорин отдыхает?

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 17 августа 2017, 09:47

      неожиданно
      Лунев
      Фернандес-Гранат-Кутепов-Нойштедтер-Набиуллин
      Алекс.Миранчук-Кузяев-Оздоев-Черышев
      Панченко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 17 августа 2017, 09:46

      Кутепов то, Кутепов то куда??????????? Если этот мальчик распиаренный выйдет на поле в майке сборной, потеряю всякое уважение к Черчесову

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > CSKA471 17 августа 2017, 10:12

      Спартаковцы ( не я ) ответят тебе то же самое про Васина. Оценивай объективно.

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 17 августа 2017, 09:43

      интересно будет посмотреть

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