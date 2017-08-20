Кучук рассказал, что «Ростов» готовился к «Краснодару» по играм «Боруссии» при Тухеле

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук дал комментарий по поводу матча седьмого тура РФПЛ против «Краснодара» (0:0). В частности, специалист рассказал, какой образец был взят при подготовке к «быкам».

«Первый момент — мы с подбора решили развернуть через вратаря. Это не момент центральных защитников. Центральные сыграли квалифицированно, плотно, хорошо. Не сказал бы, что они виноваты. Причины были другие — неточные передачи в центре поля. Об это в книжках Юргена Клоппа хорошо написано.

Футбол — это не игра в балет, это противостояние двух соперников. Это скоростно-силовой вид спорта. «Краснодар» тоже «махал ногами». Нужно читать литературу по тактике. Клоппа, Алекса Фергюсона и Свена-Горана Эрикссона — там можно почитать, как строится игра. Одной фразы будет достаточно, чтобы понять.

Ну вот в книге Фергюсона есть места, в которых объясняется, как строится игра «Краснодара». Но могу назвать и матчи, по которым мы готовились к «Краснодару». Это «Боруссия» Томаса Тухеля», – рассказал Кучук.

Ростовчане после семи туров идут на третьем месте в таблице.