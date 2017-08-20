Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кучук рассказал, что «Ростов» готовился к «Краснодару» по играм «Боруссии» при Тухеле

    Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук дал комментарий по поводу матча седьмого тура РФПЛ против «Краснодара» (0:0). В частности, специалист рассказал, какой образец был взят при подготовке к «быкам».

    «Первый момент — мы с подбора решили развернуть через вратаря. Это не момент центральных защитников. Центральные сыграли квалифицированно, плотно, хорошо. Не сказал бы, что они виноваты. Причины были другие — неточные передачи в центре поля. Об это в книжках Юргена Клоппа хорошо написано.

    Футбол — это не игра в балет, это противостояние двух соперников. Это скоростно-силовой вид спорта. «Краснодар» тоже «махал ногами». Нужно читать литературу по тактике. Клоппа, Алекса Фергюсона и Свена-Горана Эрикссона — там можно почитать, как строится игра. Одной фразы будет достаточно, чтобы понять.

    Ну вот в книге Фергюсона есть места, в которых объясняется, как строится игра «Краснодара». Но могу назвать и матчи, по которым мы готовились к «Краснодару». Это «Боруссия» Томаса Тухеля», – рассказал Кучук.

    Ростовчане после семи туров идут на третьем месте в таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2017 23:04
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +41

      Леопольд 21 августа 2017, 12:02

      Мне показалось, что Кучук под чем-то вчера был
      или он всегда такой?
      Зачем отправлять журналистов читать книги по футбольной аналитике?
      его работа и результаты достойны уважения, но вот интервью - это что-то странное

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 августа 2017, 11:06

      Слишком заумно, но может быть правильно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Nazar2018 21 августа 2017, 02:52

      Кучук наломал кучу дров...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 20 августа 2017, 23:19

      Ну загнул Кучук..

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11