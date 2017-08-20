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  • Кучук рассказал, что «Ростов» готовился к «Краснодару» по играм «Боруссии» при Тухеле

Кучук рассказал, что «Ростов» готовился к «Краснодару» по играм «Боруссии» при Тухеле

20 августа 2017, 23:04
4

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук дал комментарий по поводу матча седьмого тура РФПЛ против «Краснодара» (0:0). В частности, специалист рассказал, какой образец был взят при подготовке к «быкам».

«Первый момент — мы с подбора решили развернуть через вратаря. Это не момент центральных защитников. Центральные сыграли квалифицированно, плотно, хорошо. Не сказал бы, что они виноваты. Причины были другие — неточные передачи в центре поля. Об это в книжках Юргена Клоппа хорошо написано.

Футбол — это не игра в балет, это противостояние двух соперников. Это скоростно-силовой вид спорта. «Краснодар» тоже «махал ногами». Нужно читать литературу по тактике. Клоппа, Алекса Фергюсона и Свена-Горана Эрикссона — там можно почитать, как строится игра. Одной фразы будет достаточно, чтобы понять.

Ну вот в книге Фергюсона есть места, в которых объясняется, как строится игра «Краснодара». Но могу назвать и матчи, по которым мы готовились к «Краснодару». Это «Боруссия» Томаса Тухеля», – рассказал Кучук.

Ростовчане после семи туров идут на третьем месте в таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Ростов Краснодар Боруссия Д Тухель Томас Кучук Леонид
Комментарии (4)
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Бугимен
1503260386
Ну загнул Кучук..
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Nazar2018
1503273126
Кучук наломал кучу дров...
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vgarakh
1503302776
Слишком заумно, но может быть правильно.
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Леопольд
1503306133
Мне показалось, что Кучук под чем-то вчера был или он всегда такой? Зачем отправлять журналистов читать книги по футбольной аналитике? его работа и результаты достойны уважения, но вот интервью - это что-то странное
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