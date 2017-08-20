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    Конте: «Как я и просил, игроки «Челси» в матче с «Тоттенхэмом» показали командный дух»

    Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу своей команды в матче второго тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:1). Итальянец заметил, что «пенсионеры» хорошо сыграли как команда.

    «Благодарю своих футболистов за победу. Их самоотдача, желание добиться результата были видны невооруженным глазом. При счете 1:1 нам это помогло. Я увидел в исполнении команды то, засчет чего мы выиграли прошлый сезон. Как я и просил, «Челси» против «шпор» показал командный дух.

    Что касается давления на нас со стороны фанатов и прессы, то мы стараемся на него не обращать внимания. То, что происходит вне футбольного поля, для нас вторично», – цитирует Конте BBC.

    После двух туров «Челси» идет на 11 месте в таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2017 22:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 20 августа 2017, 23:58

      Ага, особенно командный дух Челси был виден в позорном матче с Бёрнли, когда вся команда в панике бегала по полю и не знала что делать.

      -2
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 20 августа 2017, 22:49

      Молодец Конте , не смотря на кадровые проблемы нашел идеальный баланс в составе и схеме !И игрки достойно справились , Луиз был хорош в опрорке

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