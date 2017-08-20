Конте: «Как я и просил, игроки «Челси» в матче с «Тоттенхэмом» показали командный дух»

Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу своей команды в матче второго тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:1). Итальянец заметил, что «пенсионеры» хорошо сыграли как команда.

«Благодарю своих футболистов за победу. Их самоотдача, желание добиться результата были видны невооруженным глазом. При счете 1:1 нам это помогло. Я увидел в исполнении команды то, засчет чего мы выиграли прошлый сезон. Как я и просил, «Челси» против «шпор» показал командный дух.

Что касается давления на нас со стороны фанатов и прессы, то мы стараемся на него не обращать внимания. То, что происходит вне футбольного поля, для нас вторично», – цитирует Конте BBC.

После двух туров «Челси» идет на 11 месте в таблице.