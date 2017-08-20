Каррера: «Беру ответственность за поражение от «Локомотива» на себя»

Каррере респект.
Не стал валить на судей ,игроков,погоду....
Но выскажу свое мнение ,что работать с переводчиком ,это сложно
Каррере легко выучить русский мат,но донести суть плана на игру ,используя при этом только одно русское слово,сложновато...
Оно ,канешна ,необходимо для поднятия духа...и оценки способностей игроков....
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера раскрыл некоторые причины неудачного старта команды в текущем сезоне РФПЛ. Кроме того, итальянец взял ответственность за неудачу в последнем матче красно-белых.
«Я беру на себя ответственность за то, что «Спартак» проиграл дерби «Локомотиву» (3:4). Все бывает. Нам не удается играть, как в прошлом году. Мы допускаем гораздо больше ошибок, мы менее агрессивны. Стараемся восстановить физическое состояние. Нам есть над чем работать.
Конечно же, тяжело играть в условиях давления после того, как ты стал обладателем титула чемпиона России. Надо выкладываться всегда на сто процентов и физически, и ментально. Нужны хорошие и верные эмоции. Это непросто. Если к этому не привык, это может плохо обернуться.
Что касается того, что «Спартак» в этом сезоне намного больше пропускает во втором тайме, то на данный момент у меня нет этому объяснения. Подумаем, что с этим можно сделать. Сказывается напряжение в конце матча. Например, против «Локомотива» во втором тайме мы играли в меньшинстве. Но мы проиграли «Локомотиву» не из-за того, что играли вдесятером, а в связи с тем, что плохо справились с организацией игры. Мы допустили ошибки, которые стоили нам всего матча», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Спартак» после семи туров идет на десятом месте турнирной таблицы.