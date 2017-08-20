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  • Каррера: «Беру ответственность за поражение от «Локомотива» на себя»

Каррера: «Беру ответственность за поражение от «Локомотива» на себя»

20 августа 2017, 22:32
19

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера раскрыл некоторые причины неудачного старта команды в текущем сезоне РФПЛ. Кроме того, итальянец взял ответственность за неудачу в последнем матче красно-белых.

«Я беру на себя ответственность за то, что «Спартак» проиграл дерби «Локомотиву» (3:4). Все бывает. Нам не удается играть, как в прошлом году. Мы допускаем гораздо больше ошибок, мы менее агрессивны. Стараемся восстановить физическое состояние. Нам есть над чем работать.

Конечно же, тяжело играть в условиях давления после того, как ты стал обладателем титула чемпиона России. Надо выкладываться всегда на сто процентов и физически, и ментально. Нужны хорошие и верные эмоции. Это непросто. Если к этому не привык, это может плохо обернуться.

Что касается того, что «Спартак» в этом сезоне намного больше пропускает во втором тайме, то на данный момент у меня нет этому объяснения. Подумаем, что с этим можно сделать. Сказывается напряжение в конце матча. Например, против «Локомотива» во втором тайме мы играли в меньшинстве. Но мы проиграли «Локомотиву» не из-за того, что играли вдесятером, а в связи с тем, что плохо справились с организацией игры. Мы допустили ошибки, которые стоили нам всего матча», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» после семи туров идет на десятом месте турнирной таблицы.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Каррера Массимо
Комментарии (19)
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зенит ничто
1503258292
хорошее интервью!нет нытья луческу и семина!все обьективно!
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вместе с ЦСКА
1503258460
спасибо, что проиграли. у меня ставка сыграла с хорошим коэффициентом =)) почаще так!
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boec80
1503258496
Вперёд СПАРТАК!!!
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апоголлл
1503258775
нам от этого не легче,виновата вся команда.все забыть и начинать играть,а не маяться херней,как самедов.
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oyabun
1503258850
"..у меня нет этому объяснения" - ключевая фраза Карреры. Тренер сам не понимает что происходит с командой. И не он виноват в поражениях, а ряд игроков, которые и ментально и физически резко снизили к себе требования после завоевания Чемпионства. Выход тут только один, производить грамотную ротацию на тех кто способен играть как Промес и Джикия, единственные сейчас, кто остался на прежнем высоком уровне. И тут нужна помощь руководства в виде своевременных трансферов. И здесь к сожалению, оно (руководство) тренера подводит.
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Робинзон
1503259456
что толку бери лучше команду и тренируй пуще прежнего .
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stream15
1503260853
Это только начала конца бестолкового физрука.
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SEREZHA7575
1503262711
хоть кто бы из игроков так сказал ,что да я виноват!кроме Самедова он публично извинился.Все молчат ,а тренеру разгребай
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бесёнок
1503285123
самедов-засланный казачок))
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piligrim1986
1503294067
ни хрена. ты не виноват. с игроков надо спрашивать
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