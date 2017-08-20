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    Каррера: «Беру ответственность за поражение от «Локомотива» на себя»

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера раскрыл некоторые причины неудачного старта команды в текущем сезоне РФПЛ. Кроме того, итальянец взял ответственность за неудачу в последнем матче красно-белых.

    «Я беру на себя ответственность за то, что «Спартак» проиграл дерби «Локомотиву» (3:4). Все бывает. Нам не удается играть, как в прошлом году. Мы допускаем гораздо больше ошибок, мы менее агрессивны. Стараемся восстановить физическое состояние. Нам есть над чем работать.

    Конечно же, тяжело играть в условиях давления после того, как ты стал обладателем титула чемпиона России. Надо выкладываться всегда на сто процентов и физически, и ментально. Нужны хорошие и верные эмоции. Это непросто. Если к этому не привык, это может плохо обернуться.

    Что касается того, что «Спартак» в этом сезоне намного больше пропускает во втором тайме, то на данный момент у меня нет этому объяснения. Подумаем, что с этим можно сделать. Сказывается напряжение в конце матча. Например, против «Локомотива» во втором тайме мы играли в меньшинстве. Но мы проиграли «Локомотиву» не из-за того, что играли вдесятером, а в связи с тем, что плохо справились с организацией игры. Мы допустили ошибки, которые стоили нам всего матча», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Спартак» после семи туров идет на десятом месте турнирной таблицы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2017 22:32
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 21 августа 2017, 14:08

      Каррере респект.
      Не стал валить на судей ,игроков,погоду....
      Но выскажу свое мнение ,что работать с переводчиком ,это сложно
      Каррере легко выучить русский мат,но донести суть плана на игру ,используя при этом только одно русское слово,сложновато...
      Оно ,канешна ,необходимо для поднятия духа...и оценки способностей игроков....

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 21 августа 2017, 08:41

      ни хрена. ты не виноват. с игроков надо спрашивать

      1
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 21 августа 2017, 07:36

      Праздника дождёмся скоро?

      0
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      Рейтинг: +145

      бесёнок 21 августа 2017, 06:12

      самедов-засланный казачок))

      1
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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 21 августа 2017, 00:40

      Показался мне очень человечным, добрейшей души человеком! Надеюсь команда спалиться вокруг него..

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 21 августа 2017, 00:19

      Покаялся ....теперь вперёд ,к победам !

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 21 августа 2017, 00:18

      Было видно, что Каррера очень аккуратно подбирает слова, а ведущие - вопросы. А тему об одиннадцати мячах пропущенных во втором тайме плавно спустили на тормозах. Наверное внутри Карреры всё клокочет, но к сожалению он, на данный момент, не Сэр Алекс Фергюсон ,что бы запустить в раздевалке бутцой в зазнавшегося Бэкхема ( читай Комбарова, Глушакова, Самедова , Фернандо, Мельгарехо. и т. д.), а стоило бы.

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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 20 августа 2017, 23:58

      хоть кто бы из игроков так сказал ,что да я виноват!кроме Самедова он публично извинился.Все молчат ,а тренеру разгребай

      4
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 20 августа 2017, 23:45

      только победы загладят ваши оплошности и извинения в неудачных играх!)

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 20 августа 2017, 23:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это только начала конца бестолкового физрука.

      -7
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