Каррера: «Беру ответственность за поражение от «Локомотива» на себя»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера раскрыл некоторые причины неудачного старта команды в текущем сезоне РФПЛ. Кроме того, итальянец взял ответственность за неудачу в последнем матче красно-белых.

«Я беру на себя ответственность за то, что «Спартак» проиграл дерби «Локомотиву» (3:4). Все бывает. Нам не удается играть, как в прошлом году. Мы допускаем гораздо больше ошибок, мы менее агрессивны. Стараемся восстановить физическое состояние. Нам есть над чем работать.

Конечно же, тяжело играть в условиях давления после того, как ты стал обладателем титула чемпиона России. Надо выкладываться всегда на сто процентов и физически, и ментально. Нужны хорошие и верные эмоции. Это непросто. Если к этому не привык, это может плохо обернуться.

Что касается того, что «Спартак» в этом сезоне намного больше пропускает во втором тайме, то на данный момент у меня нет этому объяснения. Подумаем, что с этим можно сделать. Сказывается напряжение в конце матча. Например, против «Локомотива» во втором тайме мы играли в меньшинстве. Но мы проиграли «Локомотиву» не из-за того, что играли вдесятером, а в связи с тем, что плохо справились с организацией игры. Мы допустили ошибки, которые стоили нам всего матча», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» после семи туров идет на десятом месте турнирной таблицы.