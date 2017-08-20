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    Маммана, Ерохин и Полоз – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Амкаром»

    Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Зенита», в которых команды начнут матч 7-го тура РФПЛ.

    «Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Баланович, Гасилин.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Полоз, Дриусси.

    Встреча пройдет сегодня на стадионе «Звезда» и начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    20.08.2017 13:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +61

      denbagrov27 20 августа 2017, 15:36

      Всё будет хорошо!!!

      1
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 20 августа 2017, 14:30

      Ооо Полоз в основе.

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 20 августа 2017, 13:58

      похоже Дзюба прощается с Зенитом

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