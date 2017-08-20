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    Источник: Диего Коста отказался от трехмесячного контракта из Китая на 28 миллионов

    Форвард «Челси» Диего Коста отказался от сверхвыгодного предложения из Китая. Как сообщается, футболисту предлагали трехмесячный контракт. При согласии Коста бы за пребывание в Китае до ноября получил бы 28,3 миллиона фунтов стерлингов и мог рассчитывать на бонус в 10 миллионов, если бы команда стала триумфатором Суперлиги Китая.

    «Шанхай СИПГ» думал, что они достигли соглашения, но затем Коста решил не приезжать. Удивительно, потому что он смог бы оставаться в форме, играть и быть в лучшем состоянии на январь перед ожидаемым переходом в «Атлетико», – заявил источник из Китая.

    Источник: Tribalfootball

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    20.08.2017 11:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 21 августа 2017, 15:56

      Сразу видно, что деньги не на первом месте, можно пожелать хорошему игроку хорошей игры и всегда радовал болельщиков голами

      0
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      Рейтинг: +46

      Klim Chugunkin. > Stavropolets 21 августа 2017, 18:21

      Не хочет портить карьеру.

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 21 августа 2017, 13:15

      Да срубил бы бабла по легкому

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 20 августа 2017, 12:05

      сума сходят китайцы

      0
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      Рейтинг: +46

      Klim Chugunkin. > KARAT777 21 августа 2017, 18:21

      Денег как у дурака махорки.

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      Рейтинг: +358

      Финт 20 августа 2017, 11:55

      30 лямов ппц ,он идиот

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 20 августа 2017, 11:51

      Эх, а играл бы с Халком тогда, вот непродумАн).

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 августа 2017, 11:22

      если это правда, то он Федя из джентельменов удачи: "ну и дура . . ."

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      Рейтинг: +46

      Klim Chugunkin. > Аристократ Олжик 21 августа 2017, 18:22

      Губа не дура.

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