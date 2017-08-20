Источник: Диего Коста отказался от трехмесячного контракта из Китая на 28 миллионов

Форвард «Челси» Диего Коста отказался от сверхвыгодного предложения из Китая. Как сообщается, футболисту предлагали трехмесячный контракт. При согласии Коста бы за пребывание в Китае до ноября получил бы 28,3 миллиона фунтов стерлингов и мог рассчитывать на бонус в 10 миллионов, если бы команда стала триумфатором Суперлиги Китая.

«Шанхай СИПГ» думал, что они достигли соглашения, но затем Коста решил не приезжать. Удивительно, потому что он смог бы оставаться в форме, играть и быть в лучшем состоянии на январь перед ожидаемым переходом в «Атлетико», – заявил источник из Китая.