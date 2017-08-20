«Челси» готов потратить до 200 миллионов на новичков

Руководство «Челси» готово приобрести еще несколько новичков до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщается, клуб намерен потратить до 200 миллионов фунтов стерлингов.

На эти деньги предполагается покупка до пяти футболистов. В первую очередь речь идет об укреплении линии защиты.

Ранее сообщалось, что главный тренер Антонио Конте настаивает на покупке форварда «Торино» Андреа Белотти, оцениваемого в 100 миллионов евро.