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    Семшов: «Локомотиву» лишь во вратарскую позицию не требуется усиление»

    Бывший игрок сборной России Игорь Семшов считает, что «Локомотиву» требуется провести масштабную трансферную кампанию. Ветеран доволен лишь уровнем конкуренции во вратарской линии «железнодорожников».

    «Думаю, новички не помешали бы в каждую линию. За исключением, вратарской. Осенью предстоит выступать на два фронта, график будет напряженный. Все понимают, что Баринов в роли центрального защитника – вынужденная мера.

    Чувствуется, что Рыбусю пока тяжеловато. Не хватает сыгранности с партнерами. К тому же играл крайнего хава, а тут отвечает за всю бровку. Впрочем, футболист квалифицированный, «Локомотиву» поможет», – заявил Семшов.

    «Локомотив» после семи проведенных матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2017 09:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 20 августа 2017, 11:28

      Слава Богу, Семшов про Спартак ничего не сказал. Там, похоже, и Федуна менять надо.

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 20 августа 2017, 11:11

      Всё правильно много игроков не соответствующих уровню ЛОКО. Пейчинович, Тарасов, Рыбус, Ротенберг, Ндинга. Что они делают в команде? Срочно их нужно менять на качественных игроков!!!!

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