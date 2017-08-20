Семшов: «Локомотиву» лишь во вратарскую позицию не требуется усиление»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов считает, что «Локомотиву» требуется провести масштабную трансферную кампанию. Ветеран доволен лишь уровнем конкуренции во вратарской линии «железнодорожников».

«Думаю, новички не помешали бы в каждую линию. За исключением, вратарской. Осенью предстоит выступать на два фронта, график будет напряженный. Все понимают, что Баринов в роли центрального защитника – вынужденная мера.

Чувствуется, что Рыбусю пока тяжеловато. Не хватает сыгранности с партнерами. К тому же играл крайнего хава, а тут отвечает за всю бровку. Впрочем, футболист квалифицированный, «Локомотиву» поможет», – заявил Семшов.

«Локомотив» после семи проведенных матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.