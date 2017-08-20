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    Рыбус: «Семин – настоящий символ, легенда «Локомотива»

    Футболист московского «Локомотива» Мацей Рыбус в интервью Polsatsport рассказал, какой ему представляется фигура главного тренера железнодорожников Юрия Семина. Игрок, в частности, не согласен, что этот специалист – типичный представитель старой школы.

    «Наш тренер – настоящий символ клуба. Он два раза выиграл РФПЛ, тренировал сборную России. Правда, это было давно. Однако это ничуть не означает, что он является типичным представителем старой тренерской школы. Мы прекрасно контактируем с Семиным. Он – легенда «Локомотива».

    Отмечу, что с ним работает профессиональный штаб, куда входят помощники, инструкторы, медики. Семин всех контролирует», – говорит поляк.

    «Локомотив» сейчас занимает вторую строчку турнирной таблицы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2017 00:25
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 августа 2017, 06:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну если Семин лично с Еськовым договаривался,то да.

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 20 августа 2017, 02:10

      ностальгия блин по былым временам)

      1
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