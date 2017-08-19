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  • Каррера: «Это футбол, тут невозможно постоянно только побеждать. Паники нет»

Каррера: «Это футбол, тут невозможно постоянно только побеждать. Паники нет»

19 августа 2017, 20:10
18

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения красно-белых в матче 7-го тура РФПЛ против «Локомотива» (3:4) рассказал об эмоциональном состоянии команды.

На данный момент действующие чемпионы России расположились на 10-й позиции в турнирной таблице.

«Паники нет, это футбол. Нужно суметь встать с колен, работать. Никакой паники не должно быть. Мы должны исправлять ошибки, которые совершаем.

Перформанс болельщиков? Очень приятно иметь такую поддержку, жаль, что не получается порадовать их. Мы работаем и играем для их радости. Приятно получать такую поддержку.

Это футбол, тут невозможно постоянно только побеждать. Можно, работая, предотвращать поражения, но непобедимых нет. Моральное состояние не на высоте, по сравнению с прошлым сезоном. Но жизнь продолжается. Надо засучить рукава и идти вперед», – сказал Каррера.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (18)
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acer2003
1503162702
Паника есть и после матча с Локо она увеличится ! Надломлена психология
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nik55
1503164037
идти вперед но без------Комбарова а Самедова наказать
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maygli
1503165170
Оборона никакая, дыра за дырой. Никакой чудо вратарь не поможет с такой обороной. Ни Реброва ни Селихова винить не в чем. Одним нападением игру не вытянуть. Каррера - «Это футбол, тут невозможно постоянно только побеждать. Паники нет». Это он о чём?!? О каких постоянных победах??? 2 победы из 7 игр??? О них?!? Вместо того чтобы указать на ошибки и слабые стороны в обороне, которые надо исправлять, он бла бла про постоянные победы... он чего, действительно ничего не видит?
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smersh45
1503166635
чемпионская игра что тут можно сказать
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Поль
1503167153
А вот Енисей идет вторым)))
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Тазит
1503167353
Каррера - паники нет... игры нет! защиты нет! это не футбол!
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piligrim1986
1503167437
надо фланги менять. ещ и камбар привозят постоянно. тигиева надо наигрывать. он хотя бы бегает
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a-rakhmatov
1503167932
А что еще мог бы сказать Каррера после серии провалов пищевика?!
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vladimir63
1503172250
не ужели Каррера не видит что комбаров не играет !
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апоголлл
1503175220
да ну,о какой панике речь может быть?паниковать конечно не надо,ТУТ УЖЕ БЛ..Ь В КОНВУЛЬСИЯХ НАДО БИТЬСЯ!!!!!!
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