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    Каррера: «Это футбол, тут невозможно постоянно только побеждать. Паники нет»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения красно-белых в матче 7-го тура РФПЛ против «Локомотива» (3:4) рассказал об эмоциональном состоянии команды.

    На данный момент действующие чемпионы России расположились на 10-й позиции в турнирной таблице.

    «Паники нет, это футбол. Нужно суметь встать с колен, работать. Никакой паники не должно быть. Мы должны исправлять ошибки, которые совершаем.

    Перформанс болельщиков? Очень приятно иметь такую поддержку, жаль, что не получается порадовать их. Мы работаем и играем для их радости. Приятно получать такую поддержку.

    Это футбол, тут невозможно постоянно только побеждать. Можно, работая, предотвращать поражения, но непобедимых нет. Моральное состояние не на высоте, по сравнению с прошлым сезоном. Но жизнь продолжается. Надо засучить рукава и идти вперед», – сказал Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2017 20:10
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 20 августа 2017, 06:48

      ой , не зря на паровозов вчера поставил=)))) ебать спортаг=)))

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 20 августа 2017, 00:07

      "А теперь можно паниковать?"- спросил Рон у Гарри Поттера, когда увидел колчища пауков...
      "Да, пожалуй"- ответил Гарри...
      А когда Выбудете паниковать? Скоро Лига Чемпионов...

      0
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 19 августа 2017, 23:40

      да ну,о какой панике речь может быть?паниковать конечно не надо,ТУТ УЖЕ БЛ..Ь В КОНВУЛЬСИЯХ НАДО БИТЬСЯ!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 19 августа 2017, 22:50

      не ужели Каррера не видит что комбаров не играет !

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      Рейтинг: +5873

      maygli 19 августа 2017, 22:35

      В прошлом году летом команду формировал Аленичев закладывая свою базу и после 7 тура у Спартака было 19 очков и 0 поражений.
      Спасибо Каррере он не растерял того что было заложено добавив правильный настрой на игру.
      В этом году команду формировал уже чемпион Каррера, настрой тот же(надо отдать должное), но база другая, итог : после 7 тура 8 очков 3 поражения.
      А нам играть в ЛЧ.

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      Рейтинг: +752

      апоголлл > maygli 19 августа 2017, 23:42

      не играть,а присутствовать,с такой-то игрой

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 августа 2017, 21:38

      А что еще мог бы сказать Каррера после серии провалов пищевика?!

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 августа 2017, 21:30

      надо фланги менять. ещ и камбар привозят постоянно. тигиева надо наигрывать. он хотя бы бегает

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 19 августа 2017, 21:29

      Каррера - паники нет... игры нет! защиты нет! это не футбол!

      4
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      Рейтинг: +498

      Поль 19 августа 2017, 21:25

      А вот Енисей идет вторым)))

      3
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      Рейтинг: +616

      smersh45 19 августа 2017, 21:17

      чемпионская игра что тут можно сказать

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