Каррера: «Это футбол, тут невозможно постоянно только побеждать. Паники нет»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения красно-белых в матче 7-го тура РФПЛ против «Локомотива» (3:4) рассказал об эмоциональном состоянии команды.

На данный момент действующие чемпионы России расположились на 10-й позиции в турнирной таблице.

«Паники нет, это футбол. Нужно суметь встать с колен, работать. Никакой паники не должно быть. Мы должны исправлять ошибки, которые совершаем.

Перформанс болельщиков? Очень приятно иметь такую поддержку, жаль, что не получается порадовать их. Мы работаем и играем для их радости. Приятно получать такую поддержку.

Это футбол, тут невозможно постоянно только побеждать. Можно, работая, предотвращать поражения, но непобедимых нет. Моральное состояние не на высоте, по сравнению с прошлым сезоном. Но жизнь продолжается. Надо засучить рукава и идти вперед», – сказал Каррера.