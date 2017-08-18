Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рыбус: «Моя самая яркая игра против «Спартака» – за «Легию» в 2011»

Рыбус: «Моя самая яркая игра против «Спартака» – за «Легию» в 2011»

18 августа 2017, 15:12
2

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 7-м туре РФПЛ.

– В субботу «Локомотив» сыграет против «Спартака». Лично для тебя – это принципиальный соперник?

– Для меня каждый соперник принципиальный: так меня воспитали. Плюс, если не по России – то по Польше, я знаю, что такое дерби. И прекрасно понимаю, как это важно для болельщиков! Мы сделаем все, чтобы реабилитироваться за последнюю неудачную игру и порадовать наших фанатов.

– Ты ведь уже играл против «Спартака», пусть и за другие команды. Что запомнил?

– Самая яркая игра против «Спартака» – за «Легию». Играли в «Лужниках». В Польше в нас особо никто не верил, говорили, проиграем 0:5. В итоге «Спартак» забил два гола в начале встречи, мы сравняли к перерыву и сумели забить еще один в концовке! Сумасшедший матч!

– А за «Терек»?

– Кажется, что матч против «Спартака» принципиальный для каждой команды в России. «Терек» не исключение.

– Кого выделишь у соперника?

– У «Спартака» много сильных игроков. Выделю, наверное, Промеса: это футболист, который может создавать опасные моменты не только за счет командной работы, но также индивидуальными действиями. Еще Фернандо, Луис Адриано. С ними надо играть особенно внимательно.

– За счет чего мы можем обыграть «Спартак»?

– За счет дисциплины, в первую очередь. Плюс мы можем переиграть их тактически или воспользовавшись ошибками соперника. У нас достаточно боевая команда, мы должны навязать агрессивный футбол и использовать свои моменты.

– Изучал, против кого тебе придется играть на фланге?

– Я смотрел игру «Спартака» против ЦСКА, там с моей стороны у них играл Петкович. Не знаю, выпустит тренер его или Ещенко, против которого я играл неоднократно, но, думаю, что справлюсь с обоими.

– Помимо всего прочего, в день матча со «Спартаком» у тебя день рождения...

– Да. Кстати, один раз я уже играл в Москве в день рождения. Против «Динамо». Мы тогда выиграли 2:1, а я сделал дубль! Время продолжать традиции!

27-летний хавбек сборной Польши пополнил состав железнодорожников в июле. «Лион» заработал на продаже игрока 1,75 миллиона евро.

Матч на «Открытие Арене» состоится завтра в 17:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Рыбус Мацей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПФК ЦСКА Моscow
1503071415
– За счет чего мы можем обыграть «Спартак»? – За счет Комбарова, в первую очередь.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
9
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+