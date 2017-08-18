Рыбус: «Моя самая яркая игра против «Спартака» – за «Легию» в 2011»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 7-м туре РФПЛ.

– В субботу «Локомотив» сыграет против «Спартака». Лично для тебя – это принципиальный соперник?

– Для меня каждый соперник принципиальный: так меня воспитали. Плюс, если не по России – то по Польше, я знаю, что такое дерби. И прекрасно понимаю, как это важно для болельщиков! Мы сделаем все, чтобы реабилитироваться за последнюю неудачную игру и порадовать наших фанатов.

– Ты ведь уже играл против «Спартака», пусть и за другие команды. Что запомнил?

– Самая яркая игра против «Спартака» – за «Легию». Играли в «Лужниках». В Польше в нас особо никто не верил, говорили, проиграем 0:5. В итоге «Спартак» забил два гола в начале встречи, мы сравняли к перерыву и сумели забить еще один в концовке! Сумасшедший матч!

– А за «Терек»?

– Кажется, что матч против «Спартака» принципиальный для каждой команды в России. «Терек» не исключение.

– Кого выделишь у соперника?

– У «Спартака» много сильных игроков. Выделю, наверное, Промеса: это футболист, который может создавать опасные моменты не только за счет командной работы, но также индивидуальными действиями. Еще Фернандо, Луис Адриано. С ними надо играть особенно внимательно.

– За счет чего мы можем обыграть «Спартак»?

– За счет дисциплины, в первую очередь. Плюс мы можем переиграть их тактически или воспользовавшись ошибками соперника. У нас достаточно боевая команда, мы должны навязать агрессивный футбол и использовать свои моменты.

– Изучал, против кого тебе придется играть на фланге?

– Я смотрел игру «Спартака» против ЦСКА, там с моей стороны у них играл Петкович. Не знаю, выпустит тренер его или Ещенко, против которого я играл неоднократно, но, думаю, что справлюсь с обоими.

– Помимо всего прочего, в день матча со «Спартаком» у тебя день рождения...

– Да. Кстати, один раз я уже играл в Москве в день рождения. Против «Динамо». Мы тогда выиграли 2:1, а я сделал дубль! Время продолжать традиции!

27-летний хавбек сборной Польши пополнил состав железнодорожников в июле. «Лион» заработал на продаже игрока 1,75 миллиона евро.

Матч на «Открытие Арене» состоится завтра в 17:30 по московскому времени.