Балотелли и Снейдер вернулись в строй «Ниццы»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли и полузащитник Уэсли Снейдер имеют шансы сыграть в матче французской Лиги 1 с «Генгамом».

«И Балотелли, и Снейдер вернулись в строй. Но я пока не могу сказать, выйдут ли они в стартовом составе на матч с «Генгамом». Травма Марио была очень неприятной. Если он, к примеру, отыграет 70 минут, а затем выйдет на поле во встрече с «Наполи», это может быть опасно.

По Снейдеру такая же информация. Мы с ним еще поговорим перед игрой. Он чувствует себя хорошо, но вернулся к интенсивным тренировкам не так давно, будет заниматься сегодня и завтра. Его возвращение в строй проходит очень быстро, особенно учитывая 100-процентное желание», – заявил главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр.

Матч третьего тура французской Лиги 1 «Ницца» – «Генгам» состоится в субботу, 19 августа, в 21:00 по московскому времени.