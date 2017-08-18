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    Балотелли и Снейдер вернулись в строй «Ниццы»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли и полузащитник Уэсли Снейдер имеют шансы сыграть в матче французской Лиги 1 с «Генгамом».

    «И Балотелли, и Снейдер вернулись в строй. Но я пока не могу сказать, выйдут ли они в стартовом составе на матч с «Генгамом». Травма Марио была очень неприятной. Если он, к примеру, отыграет 70 минут, а затем выйдет на поле во встрече с «Наполи», это может быть опасно.

    По Снейдеру такая же информация. Мы с ним еще поговорим перед игрой. Он чувствует себя хорошо, но вернулся к интенсивным тренировкам не так давно, будет заниматься сегодня и завтра. Его возвращение в строй проходит очень быстро, особенно учитывая 100-процентное желание», – заявил главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр.

    Матч третьего тура французской Лиги 1 «Ницца» – «Генгам» состоится в субботу, 19 августа, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ницца»

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    18.08.2017 11:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 18 августа 2017, 13:47

      наведут шороха.

      0
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      Рейтинг: +106

      kos999 18 августа 2017, 12:39

      два героя

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 18 августа 2017, 12:37

      в ответном матче с наполи вынесут их

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