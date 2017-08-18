Юрченко: «Оскорбления от фанатов «Локо»? На дураков не обижаются»

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко высказался относительно болельщиков «Локомотива», которые с трибун выкрикивали оскорбления в его адрес. Футболист заверил, что не обижается на них.

Матч «Локомотив» – «Тосно» прошел в рамках шестого тура российской Премьер-лиги. Он закончился со счетом 0:2.

— Вы долгое время находились в молодежной команде «Локомотива». Вспоминаете об этом периоде вашей карьеры?

— Это детство, юношество, становление в футболе. «Локомотив» для меня как родной дом. Я провел очень много времени в Черкизове, стадион строили на моих глазах. Я был одним из первых, кто оказался на футбольном поле новой арены. В том же году «Локо» впервые стал чемпионом России, поэтому, конечно, там я чувствую тепло, комфорт. Это место всегда вызывает у меня приятные чувства и улыбку.

— В игре «Локомотив»–«Тосно» болельщики железнодорожников кричали в ваш адрес неприятные вещи. Обратили на это внимание?

— Конечно. Как можно такое не заметить?

— Многие футболисты утверждают, что во время матча они абстрагируются от всего...

— Абстрагироваться от всего невозможно. Мы слышим, что говорят фанаты. В этот момент я показал большой палец трибунам и даже похлопал им. Знаете, на дураков не обижаются. Если они позволяли себе такие высказывания на трибунах при маленьких детях, это показывает только уровень их здравомыслия.