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  • Юрченко: «Оскорбления от фанатов «Локо»? На дураков не обижаются»

Юрченко: «Оскорбления от фанатов «Локо»? На дураков не обижаются»

18 августа 2017, 08:07
4

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко высказался относительно болельщиков «Локомотива», которые с трибун выкрикивали оскорбления в его адрес. Футболист заверил, что не обижается на них.

Матч «Локомотив» – «Тосно» прошел в рамках шестого тура российской Премьер-лиги. Он закончился со счетом 0:2.

— Вы долгое время находились в молодежной команде «Локомотива». Вспоминаете об этом периоде вашей карьеры?

— Это детство, юношество, становление в футболе. «Локомотив» для меня как родной дом. Я провел очень много времени в Черкизове, стадион строили на моих глазах. Я был одним из первых, кто оказался на футбольном поле новой арены. В том же году «Локо» впервые стал чемпионом России, поэтому, конечно, там я чувствую тепло, комфорт. Это место всегда вызывает у меня приятные чувства и улыбку.

— В игре «Локомотив»–«Тосно» болельщики железнодорожников кричали в ваш адрес неприятные вещи. Обратили на это внимание?

— Конечно. Как можно такое не заметить?

— Многие футболисты утверждают, что во время матча они абстрагируются от всего...

— Абстрагироваться от всего невозможно. Мы слышим, что говорят фанаты. В этот момент я показал большой палец трибунам и даже похлопал им. Знаете, на дураков не обижаются. Если они позволяли себе такие высказывания на трибунах при маленьких детях, это показывает только уровень их здравомыслия.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Тосно Локомотив Юрченко Давид
Комментарии (4)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1503037078
Он прав!
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Dmitrii Darian
1503045801
Был на этой игре. Кричали потому что он протянул минуты 2-3 во втором тайме после того как Тосно забил на свободных и выносах из штрафной, за что в итоге желтую и получил, до этого никто ему ничего не кричал. Так что болельщики все по факту. А маленьких детей нечего на стадион брать, всем известно что там и как происходит.
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srg38
1503052338
Знаете, на дураков не обижаются. Если они позволяли себе такие высказывания на трибунах при маленьких детях, это показывает только уровень их здравомыслия. ПОЛНОСТЬЮ согласен! Ублюдков везде хватает к сожалению.
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Pourport
1503073500
Бывает нелегко спортсменам!Маты с выражениями - Я вот или кореш взял этот пеналь,а ты нет инвалид!Да что ты могешь кроме стакана водки взять?Сидишь со своим словесным поносом увалень,и хвалишься.
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