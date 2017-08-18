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    Юрченко: «Оскорбления от фанатов «Локо»? На дураков не обижаются»

    Голкипер «Тосно» Давид Юрченко высказался относительно болельщиков «Локомотива», которые с трибун выкрикивали оскорбления в его адрес. Футболист заверил, что не обижается на них.

    Матч «Локомотив» – «Тосно» прошел в рамках шестого тура российской Премьер-лиги. Он закончился со счетом 0:2.

    — Вы долгое время находились в молодежной команде «Локомотива». Вспоминаете об этом периоде вашей карьеры?

    — Это детство, юношество, становление в футболе. «Локомотив» для меня как родной дом. Я провел очень много времени в Черкизове, стадион строили на моих глазах. Я был одним из первых, кто оказался на футбольном поле новой арены. В том же году «Локо» впервые стал чемпионом России, поэтому, конечно, там я чувствую тепло, комфорт. Это место всегда вызывает у меня приятные чувства и улыбку.

    — В игре «Локомотив»–«Тосно» болельщики железнодорожников кричали в ваш адрес неприятные вещи. Обратили на это внимание?

    — Конечно. Как можно такое не заметить?

    — Многие футболисты утверждают, что во время матча они абстрагируются от всего...

    — Абстрагироваться от всего невозможно. Мы слышим, что говорят фанаты. В этот момент я показал большой палец трибунам и даже похлопал им. Знаете, на дураков не обижаются. Если они позволяли себе такие высказывания на трибунах при маленьких детях, это показывает только уровень их здравомыслия.

    Источник: Известия

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    18.08.2017 08:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 августа 2017, 19:25

      Бывает нелегко спортсменам!Маты с выражениями - Я вот или кореш взял этот пеналь,а ты нет инвалид!Да что ты могешь кроме стакана водки взять?Сидишь со своим словесным поносом увалень,и хвалишься.

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 18 августа 2017, 13:32

      Знаете, на дураков не обижаются. Если они позволяли себе такие высказывания на трибунах при маленьких детях, это показывает только уровень их здравомыслия. ПОЛНОСТЬЮ согласен! Ублюдков везде хватает к сожалению.

      1
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      Рейтинг: +85

      Dmitrii Darian 18 августа 2017, 11:43

      Был на этой игре. Кричали потому что он протянул минуты 2-3 во втором тайме после того как Тосно забил на свободных и выносах из штрафной, за что в итоге желтую и получил, до этого никто ему ничего не кричал. Так что болельщики все по факту. А маленьких детей нечего на стадион брать, всем известно что там и как происходит.

      -1
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      Рейтинг: +17749

      paracetamol 18 августа 2017, 09:17

      Он прав!

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