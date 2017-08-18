Юрченко: «Оскорбления от фанатов «Локо»? На дураков не обижаются»

Бывает нелегко спортсменам!Маты с выражениями - Я вот или кореш взял этот пеналь,а ты нет инвалид!Да что ты могешь кроме стакана водки взять?Сидишь со своим словесным поносом увалень,и хвалишься.
Голкипер «Тосно» Давид Юрченко высказался относительно болельщиков «Локомотива», которые с трибун выкрикивали оскорбления в его адрес. Футболист заверил, что не обижается на них.
Матч «Локомотив» – «Тосно» прошел в рамках шестого тура российской Премьер-лиги. Он закончился со счетом 0:2.
— Вы долгое время находились в молодежной команде «Локомотива». Вспоминаете об этом периоде вашей карьеры?
— Это детство, юношество, становление в футболе. «Локомотив» для меня как родной дом. Я провел очень много времени в Черкизове, стадион строили на моих глазах. Я был одним из первых, кто оказался на футбольном поле новой арены. В том же году «Локо» впервые стал чемпионом России, поэтому, конечно, там я чувствую тепло, комфорт. Это место всегда вызывает у меня приятные чувства и улыбку.
— В игре «Локомотив»–«Тосно» болельщики железнодорожников кричали в ваш адрес неприятные вещи. Обратили на это внимание?
— Конечно. Как можно такое не заметить?
— Многие футболисты утверждают, что во время матча они абстрагируются от всего...
— Абстрагироваться от всего невозможно. Мы слышим, что говорят фанаты. В этот момент я показал большой палец трибунам и даже похлопал им. Знаете, на дураков не обижаются. Если они позволяли себе такие высказывания на трибунах при маленьких детях, это показывает только уровень их здравомыслия.