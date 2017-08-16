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    Черчесов гордится тем, что возглавляет сборную России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об обстоятельствах своего первого матча за команду в качестве футболиста. Также специалист отметил, что он горд работать в качестве наставника российского коллектива.

    «Это был первый матч (1992 год) сборной новой страны России в современном ее восприятии. За день-два меня вызвал тогдашний главный тренер Павел Садырин и объявил, что буду капитаном команды. Для меня это был значимый матч. Честно говоря, понимал, что это было не вчера, но не думал, что это было так давно.

    Мы все спортсмены, и у нас есть определенные цели, которые ставишь перед собой. Понятно, что я до такого не мог думать. Потом это со временем приходило, потому что чем становился взрослее, тем чаще думал о тренерской карьере. Никто не знает, куда эта тренерская карьера приведет. Но видите, мне повезло, и я горжусь, что возглавляю национальную сборную», – заявил Черчесов.

    Добавим, что высшим тренерским достижением специалиста является звание чемпиона Польши сезона-2015/16.

    Источник: Спорт FM

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    16.08.2017 12:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +86

      cent58 16 августа 2017, 17:24

      Вот пролезают такие ничтожества и гордятся собой с утра до вечера , а команда к седьмой десятке подбирается , и просвета нет и надежды.

      0
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      Рейтинг: +135

      Бидон Помоeв. 16 августа 2017, 15:05

      А нам что с его гордостью делать???

      3
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      Рейтинг: +93

      Palev0 16 августа 2017, 14:41

      Гордость есть,а вот нам гордиться нечем...

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 16 августа 2017, 13:45

      Стас не устаёт напоминать нам всем как он гордится собой.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 августа 2017, 13:42

      Я скорблю... Результаты ужасные, проиграно всё, рейтинг сборной позорно низкий. Залезут такие Черчесовы и Мутки в руководство - их потом не вытравишь оттуда. А они гордятся. Хоть плюй в глаза - всё божья роса.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 16 августа 2017, 12:58

      А мы гордимся что сборную Россию возглавляет такой супер специалист который дальше своего глаза ни* не видит

      3
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      Рейтинг: +971

      г.Онега > Tajik-za Zenit 16 августа 2017, 13:05

      отлично сказано

      2
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      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 16 августа 2017, 12:49

      Знал бы ты сука,как мы тобой гордимся! До тошноты!

      2
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