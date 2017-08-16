Черчесов гордится тем, что возглавляет сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об обстоятельствах своего первого матча за команду в качестве футболиста. Также специалист отметил, что он горд работать в качестве наставника российского коллектива.

«Это был первый матч (1992 год) сборной новой страны России в современном ее восприятии. За день-два меня вызвал тогдашний главный тренер Павел Садырин и объявил, что буду капитаном команды. Для меня это был значимый матч. Честно говоря, понимал, что это было не вчера, но не думал, что это было так давно.

Мы все спортсмены, и у нас есть определенные цели, которые ставишь перед собой. Понятно, что я до такого не мог думать. Потом это со временем приходило, потому что чем становился взрослее, тем чаще думал о тренерской карьере. Никто не знает, куда эта тренерская карьера приведет. Но видите, мне повезло, и я горжусь, что возглавляю национальную сборную», – заявил Черчесов.

Добавим, что высшим тренерским достижением специалиста является звание чемпиона Польши сезона-2015/16.