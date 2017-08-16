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Черчесов гордится тем, что возглавляет сборную России

16 августа 2017, 12:43
7

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об обстоятельствах своего первого матча за команду в качестве футболиста. Также специалист отметил, что он горд работать в качестве наставника российского коллектива.

«Это был первый матч (1992 год) сборной новой страны России в современном ее восприятии. За день-два меня вызвал тогдашний главный тренер Павел Садырин и объявил, что буду капитаном команды. Для меня это был значимый матч. Честно говоря, понимал, что это было не вчера, но не думал, что это было так давно.

Мы все спортсмены, и у нас есть определенные цели, которые ставишь перед собой. Понятно, что я до такого не мог думать. Потом это со временем приходило, потому что чем становился взрослее, тем чаще думал о тренерской карьере. Никто не знает, куда эта тренерская карьера приведет. Но видите, мне повезло, и я горжусь, что возглавляю национальную сборную», – заявил Черчесов.

Добавим, что высшим тренерским достижением специалиста является звание чемпиона Польши сезона-2015/16.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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АЛЕКС 58
1502876998
Знал бы ты сука,как мы тобой гордимся! До тошноты!
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Tajik-za Zenit
1502877528
А мы гордимся что сборную Россию возглавляет такой супер специалист который дальше своего глаза ни* не видит
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serppion
1502880121
Я скорблю... Результаты ужасные, проиграно всё, рейтинг сборной позорно низкий. Залезут такие Черчесовы и Мутки в руководство - их потом не вытравишь оттуда. А они гордятся. Хоть плюй в глаза - всё божья роса.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1502880338
Стас не устаёт напоминать нам всем как он гордится собой.
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Palev0
1502883701
Гордость есть,а вот нам гордиться нечем...
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Бидон Помоeв.
1502885107
А нам что с его гордостью делать???
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cent58
1502893469
Вот пролезают такие ничтожества и гордятся собой с утра до вечера , а команда к седьмой десятке подбирается , и просвета нет и надежды.
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