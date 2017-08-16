Лайзанс – об интересе «Боруссии» к Головину: «Александр в Дортмунде заиграет сразу»

Бывший футболист московского ЦСКА Юрис Лайзанс после первого матча армейцев в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойза» (1:0) прокомментировал интерес дортмундской «Боруссии» к хавбеку красно-синих Александру Головину.

– Сообщалось, что скауты «Боруссии» на матче с «Янг Бойз» просматривали Головина. Как считаете, заинтересовал он своей игрой немцев?

– Скажем честно, не самый его яркий матч. Но они же не будут решать только по одному матчу. Возможно, ему пока не хватает стабильности, все-таки игрок молодой. Саша был активен, много перемещался, пытался обострять. Многое не получалось, он сам это понимает.

Сейчас СМИ активно хвалят полузащитника, это тоже может отвлекать. Но глупо отрицать, что он сейчас один из лидеров в ЦСКА и с «Янг Бойз» был таковым наряду с Марио Фернандесом. Видно, что Головин еще может прогрессировать. Только вот не хватает качественного помощника впереди. Всем известна проблема армейцев– это нехватка игроков.

– Головин сможет сходу заиграть в «Боруссии»?

-Уверен, что да. Его уровень позволяет заиграть хоть сегодня. Если поступит интересное предложение от топ-клуба, которое всех устроит, то не стоит ждать. Во многих больших командах играют молодые футболисты, ничего в этом сверхъестественного нет. В той же «Боруссии». Возможно, так как он россиянин, а не европеец, к нему будет приковано особенное внимание. Но главное, что у него есть все нужные качества, Саша ни в чем не уступает взрослым спортсменам.