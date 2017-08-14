Головина и Промеса просматривали скауты дортмундской «Боруссии»

На столичном дерби ЦСКА – «Спартак» присутствовали представители дортмундской «Боруссии». Немецкие скауты просматривали полузащитника армейцев Александра Головина и форварда красно-белых Квинси Промеса.

Если игра форварда «Спартака» не впечатлила представителей «Боруссии», то действия Головина немцам понравились. Они планируют также посетить домашнюю игру ЦСКА против швейцарского «Янг Бойз» в квалификационном раунде Лиги чемпионов, которая состоится 23 августа.