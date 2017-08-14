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    Головина и Промеса просматривали скауты дортмундской «Боруссии»

    На столичном дерби ЦСКА«Спартак» присутствовали представители дортмундской «Боруссии». Немецкие скауты просматривали полузащитника армейцев Александра Головина и форварда красно-белых Квинси Промеса.

    Если игра форварда «Спартака» не впечатлила представителей «Боруссии», то действия Головина немцам понравились. Они планируют также посетить домашнюю игру ЦСКА против швейцарского «Янг Бойз» в квалификационном раунде Лиги чемпионов, которая состоится 23 августа.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.08.2017 10:43
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 августа 2017, 19:10

      Пищевик и кони играют слабо в этом сезоне, а продажа ведущих игроков приведет к серьезному падению уровня команд....

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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 14 августа 2017, 15:04

      промес что то затухает наелся похоже и чемпионство взял надо продавать если будут достойные предложения

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 августа 2017, 15:01

      гинер как обычно будет ценник лупить и головин никуда не уедет

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      Рейтинг: +800

      forward33 14 августа 2017, 14:02

      Если Головин продолжит феерить может этим летом переехать в Германию

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 14 августа 2017, 13:26

      Вряд ли сейчас Головин так уж необходим Боруссии. Скорее всего они просто обозначают свое внимание. Типа, парень давай работай, мы за тобой смотрим.
      Впрочем могут и выкупить и тут же в аренду отдать в той же Германии. А может и в аренду в ЦСКА.

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 14 августа 2017, 12:58

      Мне б как болельщику Зенита порадоваться...продадут Головина, Промеса...конкуренты ослабнут... Но совсем не радостно как то... Такие футболисты украшают чемпионат! И вроде понять можно...им тоже расти надо...но все равно, отпускать не хочется... Такие два "мотора" для ЦСКА и Спартака.

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      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский > zlobny_zenitos 14 августа 2017, 14:49

      Головин пусть уезжает. Истосковался я уже по нашим игрокам в Европе.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2017, 12:03

      Заберут немцы Головина в свой дубль, останется конюшня без коней, с кобылами и меринами.

      1
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      Рейтинг: +150

      dvb 14 августа 2017, 11:29

      Конечно первый гол ЦСКА был суперский, и передача Головина и касание Щеникова.

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 14 августа 2017, 11:04

      А по телеку или в интернете нельзя просмотреть? С повторами и т.д.?

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ALeX-161-rus 14 августа 2017, 11:31

      Все действия футболиста в игре можно увидеть и оценить только с трибуны. Никакая запись этого не даст.

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      Рейтинг: +67291

      portero 14 августа 2017, 10:56

      Головин сейчас отлично играет, и тут конечно не факт что в другом клубе всё будет хорошо, ему удачи и чуйки что бы понять что он сейчас потянет....
      хочется прогресса у парня

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