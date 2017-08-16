Тренер «Янг Бойза»: «Акинфеев показал прекрасную игру»

Главный тренер швейцарского «Янг Бойза» Адольф Хюттер после первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против российского ЦСКА (0:1) одной из причин неудачи назвал отличную игру армейского голкипера.

«После сегодняшней игры наши шансы немного упали, но это не значит, что ответную игру проведем менее темпераментно. Результат не соответствует качеству игры, которое мы показали. Я считаю, что мы показали хорошую игру. У нас было много шансов забить гол, но Игорь Акинфеев был очень хорош. Однако я как тренер горжусь своей командой – прежде всего показанной ею игрой.

Как мы умудрились так пропустить? Это называется автогол. Я думаю, в России он называется так же. Еще раз хочу сказать, что Акинфеев показал прекрасную игру, и тактика игры в пять защитников принесла ЦСКА плоды. Мы очень разочарованы, но наши болельщики сегодня были фантастическими. Они все 90 минут поддерживали нас от всего сердца», – заявил специалист.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Янг Бойз» – ЦСКА.