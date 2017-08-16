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Тренер «Янг Бойза»: «Акинфеев показал прекрасную игру»

16 августа 2017, 00:35
7

Главный тренер швейцарского «Янг Бойза» Адольф Хюттер после первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против российского ЦСКА (0:1) одной из причин неудачи назвал отличную игру армейского голкипера.

«После сегодняшней игры наши шансы немного упали, но это не значит, что ответную игру проведем менее темпераментно. Результат не соответствует качеству игры, которое мы показали. Я считаю, что мы показали хорошую игру. У нас было много шансов забить гол, но Игорь Акинфеев был очень хорош. Однако я как тренер горжусь своей командой – прежде всего показанной ею игрой.

Как мы умудрились так пропустить? Это называется автогол. Я думаю, в России он называется так же. Еще раз хочу сказать, что Акинфеев показал прекрасную игру, и тактика игры в пять защитников принесла ЦСКА плоды. Мы очень разочарованы, но наши болельщики сегодня были фантастическими. Они все 90 минут поддерживали нас от всего сердца», – заявил специалист.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Янг Бойз» – ЦСКА.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Янг Бойз ЦСКА Акинфеев Игорь Хюттер Адольф
Комментарии (7)
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FaTeK1945ru
1502868972
...Слава Акинфееву--лучшему вратарю России!!! Лично я болею за Рубин.
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DeutschlandUberAlles
1502870814
Похоже у Акинфеева началась сухая серия в еврокубках! Рад за него.
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Popularov
1502872121
Поздравляем вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с лигочемпионским сухарём! Дай Бог, не последним!!! Молодец Игорь! Так стоять и НЕ ПРОПУСКАТЬ!!! Ура! Вот что значит взаимодействие вратаря и защиты ЦСКА - ворота на ЗАМКЕ и есть новый вратарский сухарь Акинфеева! На протяжении большей части игры ЦСКА играл вторым номером и выбранная тактика тренера Виктора Гончаренко сработала. Швейцарцы пытались, за счёт частого владения мячом, переиграть, но ЦСКА явно изучил их манеру игры и был готов к такому повороту. Результат игры можно назвать закономерным! Кто больше ХОТЕЛ, тот и победил! Защита армейцев успевала справиться почти со всеми острыми выпадами соперника. Армейцы постарались, в первую очередь, не пропустить, а в одной из контратак ЗАБИТЬ. ЦСКА провели ОТЛИЧНЫЙ матч против "Спартака", но имели слишком мало времени на восстановление, плюс синтетика швейцарского газона. Со "Спартаком" средняя линия ЦСКА смотрелась здорово, а в этой игре позволила сопернику оказывать на оборону армейцев некоторое давление. Однако, со всеми задачами на игру, ЦСКА справился на ОТЛИЧНО, а в атаке получалось забить, за счёт ДАВЛЕНИЯ на соперника в концовке. Ведь это игроки ЦСКА, в концовке, за счёт давления на оборону швейцарцев, заставили Нуху ОШИБИТЬСЯ! Игорь Акинфеев сыграль на НОЛЬ, а защита ЦСКА не позволила швейцарцам распечетать ворота ЦСКА! Вратарь ЦСКА Акинфеев отстоял третий матч подряд "на ноль" в Лиге чемпионов. Поздравляем Игоря с этим вратарским УСПЕХОМ! Можно сказать, что ЦСКА удалось победить за счёт большого желания! Кто больше ХОТЕЛ, тот и победил! Впереди вторая игра и можно сказать, что у ЦСКА есть ПРЕКРАСНАЯ возможность выйти в групповой этап Лиги Чемпионов! Чего мы ЦСКА и желаем! С ПОБЕДОЙ армейцы! Все МОЛОДЦЫ! Так играть и всегда побеждать на футбольных полях Европы!!!
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Paladius
1502872232
Акинфеев конечно красавчик! Но реально угроза воротам была только один раз! Так, что говорить, что не выиграли только из-за вратаря неправильно. Защита вчера тоже не подвела, а вот атака у ЦСКА полный ноль. Удачи ЦСКА в ответном матче, а Игоря кстати с третьим сухарем подряд поздравляю!
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