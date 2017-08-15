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Витиньо мечтает сыграть на ЧМ-2018 в России

15 августа 2017, 08:05
5

Нападающий ЦСКА Витиньо рассчитывает сыграть на чемпионате мира-2018 в составе Бразилии. По словам футболиста, он работает над этим каждый день. Кроме того, бразилец назвал приоритетные цели своего на текущий сезон.

Напомним, что в следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом», но перед этим армейцам предстоит выездной матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз», который состоится во вторник, 15 августа.

— До старта чемпионата мира 2018 года в России остается совсем немного. Хотели бы сыграть на нем?

— Это моя мечта, и я каждый день работаю над тем, чтобы она стала реальностью. Хочу показать мой талант всем, доказать, что я достоин места в национальной сборной Бразилии.

— Некоторые критики считают, что команды и болельщики из других стран могут столкнуться в России с проблемой расизма. У вас никогда не возникало таких сложностей?

— Слава Богу, я никогда не сталкивался с расизмом здесь. Надеюсь, не столкнусь и в дальнейшем. Мне очень нравится русская культура, традиции и люди, которые живут в этой стране. Очень нравится Москва, и я рад быть тут. Надеюсь, ни у кого и никогда не возникнет проблем с расизмом в России.

— Какая задача стоит перед ЦСКА в этом сезоне?

— Безусловно – завоевать чемпионский титул, попасть в Лигу чемпионов и удачно там выступить. Мы знаем, что это трудно, но мы хотим показать положительный результат и настроены только на него.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бразилия Витиньо
Комментарии (5)
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Nerlinger
1502774595
Ежели в составе сборной россии. в Бразильскую врятли возьмут
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Tsigan
1502779201
В состав сборной Бразилии шансов ноль!!!
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bset
1502787517
Что-то совсем нереальное. За год на уровень сборной не выйти. Тем более, там сейчас есть Неймар.
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xLINDAx
1502790336
Шансов мало, но удачи парню. Ещё есть время себя показать и, конечно, в большей мере это надо сделать в ЛЧ.
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prezent2017
1502791932
Жулиано, Витиньо..., куда сборная Бразилии скатилась?
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