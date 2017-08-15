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    Витиньо мечтает сыграть на ЧМ-2018 в России

    Нападающий ЦСКА Витиньо рассчитывает сыграть на чемпионате мира-2018 в составе Бразилии. По словам футболиста, он работает над этим каждый день. Кроме того, бразилец назвал приоритетные цели своего на текущий сезон.

    Напомним, что в следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом», но перед этим армейцам предстоит выездной матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз», который состоится во вторник, 15 августа.

    — До старта чемпионата мира 2018 года в России остается совсем немного. Хотели бы сыграть на нем?

    — Это моя мечта, и я каждый день работаю над тем, чтобы она стала реальностью. Хочу показать мой талант всем, доказать, что я достоин места в национальной сборной Бразилии.

    — Некоторые критики считают, что команды и болельщики из других стран могут столкнуться в России с проблемой расизма. У вас никогда не возникало таких сложностей?

    — Слава Богу, я никогда не сталкивался с расизмом здесь. Надеюсь, не столкнусь и в дальнейшем. Мне очень нравится русская культура, традиции и люди, которые живут в этой стране. Очень нравится Москва, и я рад быть тут. Надеюсь, ни у кого и никогда не возникнет проблем с расизмом в России.

    — Какая задача стоит перед ЦСКА в этом сезоне?

    — Безусловно – завоевать чемпионский титул, попасть в Лигу чемпионов и удачно там выступить. Мы знаем, что это трудно, но мы хотим показать положительный результат и настроены только на него.

    Источник: Известия

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    15.08.2017 08:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 августа 2017, 13:12

      Жулиано, Витиньо..., куда сборная Бразилии скатилась?

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 15 августа 2017, 12:45

      Шансов мало, но удачи парню. Ещё есть время себя показать и, конечно, в большей мере это надо сделать в ЛЧ.

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      Рейтинг: +24996

      bset 15 августа 2017, 11:58

      Что-то совсем нереальное. За год на уровень сборной не выйти. Тем более, там сейчас есть Неймар.

      0
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 15 августа 2017, 09:40

      В состав сборной Бразилии шансов ноль!!!

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 15 августа 2017, 08:23

      Ежели в составе сборной россии. в Бразильскую врятли возьмут

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