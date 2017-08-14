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    Хюттер: «В ЦСКА много хороших игроков – Дзагоев, Березуцкие, Щенников. «Янг Бойз» предстоит встреча с очень опытным соперником»

    Главный тренер «Янг Бойз» Адольф Хюттер подчеркнул, что в лице ЦСКА швейцарской команде в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов будет противостоять опытный соперник. По мнению специалиста, в составе армейцев выступают много качественных игроков.

    «Нам предстоит встретиться с опытным соперником. Если мы посмотрим на состав команды, то увидим, что Акинфеев, братья Березуцкие провели больше сотни международных игр. Дзагоев – что-то около того. Они много повидали за свою жизнь. Завтра они встретят не такую опытную команду, но мы сделаем все, что от нас зависит. Я смотрел дерби ЦСКА – «Спартак». Головин? В этой команде много хороших игроков – Дзагоев, братья Березуцкие, Щенников.

    Мое самое большое желание – пройти дальше, чем в прошлом году. Я никогда не забуду тогдашних проколов в нашей защите. Теперь этого не должно произойти. Мне очень интересно, как мы себя покажем в этот раз. Мы тянемся к звездам и сделаем завтра все, что в наших силах», – сказал Хюттер.

    Первый матч между «Янг Бойз» и ЦСКА состоится в Берне во вторник, 15 августа. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.08.2017 18:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 14 августа 2017, 20:57

      Головина забыл

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 > DeutschlandUberAlles 15 августа 2017, 08:57

      и Витю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -7

      Zhigulin.best 14 августа 2017, 19:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это они до группового этапа и для янг бойза опытные, а так днище с командами апл, ла лиги и остальных топов

      -9
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Zhigulin.best 14 августа 2017, 19:30

      Оказывается и в Брянске есть недоумки.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1289

      каа > Zhigulin.best 14 августа 2017, 19:55

      иной раз лучше промолчать.. чем писать что попало...

      4
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > Zhigulin.best 15 августа 2017, 10:20

      Я тебе больше скажу бюджет клубов чампионшипа превосходит в несколько раз бюджет цска,бюджет команды чемпионшипа равен примерно бюджету спартака

      1
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