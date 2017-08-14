Хюттер: «В ЦСКА много хороших игроков – Дзагоев, Березуцкие, Щенников. «Янг Бойз» предстоит встреча с очень опытным соперником»

Главный тренер «Янг Бойз» Адольф Хюттер подчеркнул, что в лице ЦСКА швейцарской команде в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов будет противостоять опытный соперник. По мнению специалиста, в составе армейцев выступают много качественных игроков.

«Нам предстоит встретиться с опытным соперником. Если мы посмотрим на состав команды, то увидим, что Акинфеев, братья Березуцкие провели больше сотни международных игр. Дзагоев – что-то около того. Они много повидали за свою жизнь. Завтра они встретят не такую опытную команду, но мы сделаем все, что от нас зависит. Я смотрел дерби ЦСКА – «Спартак». Головин? В этой команде много хороших игроков – Дзагоев, братья Березуцкие, Щенников.

Мое самое большое желание – пройти дальше, чем в прошлом году. Я никогда не забуду тогдашних проколов в нашей защите. Теперь этого не должно произойти. Мне очень интересно, как мы себя покажем в этот раз. Мы тянемся к звездам и сделаем завтра все, что в наших силах», – сказал Хюттер.

Первый матч между «Янг Бойз» и ЦСКА состоится в Берне во вторник, 15 августа. Начало – в 21:45 по московскому времени.