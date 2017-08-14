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  • Судья Сельдяков: «Уважаю Хусаинова, но пенальти на Фернандесе не было»

Судья Сельдяков: «Уважаю Хусаинова, но пенальти на Фернандесе не было»

14 августа 2017, 07:43
10

Главный арбитр дерби ЦСКА«Спартак» Владимир Сельдяков рассказал о спорных моментах этой встречи. Он отметил, что в последнее время шумиха вокруг судейских решений заметно снизилась.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом», а «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».

– Самое главное, что сейчас про судейство дерби говорят меньше всего. Это радует. Хорошо, что все обсуждают непосредственно футбол. Наверное, это самая лучшая оценка.

– Чего больше всего боялись перед дерби?

– Если ты чего-то боишься, тогда лучше такие игры не судить. Нужно быть уверенным в себе и спокойно работать.

– Но ведь кто-то из игроков вызывал опасения перед матчем?

– Не буду называть конкретные фамилии. Зачем людей обижать? Это наш профессиональный секрет. Мы готовились к серьезной работе, все анализировали.

– Самый обсуждаемый с точки зрения судейства момент случился на 38-й минуте. Сергей Хусаинов уверен: Джикия снес Марио Фернандеса в штрафной, и это чистый пенальти. Есть что ответить?

– Нас, судей, учат на сборах: если не уверен на 100 процентов, пенальти не давай. Я видел, что защитник «Спартака» коснулся мяча. Кроме того, спасибо моему ассистенту Саше Богданову, который мне сказал: «Володя, Джикия сыграл в мяч». То есть подтвердил мое решение. Уважаю Сергея Хусаинова. Но пенальти в том эпизоде не было. Потом, пересматривая эпизод на видеозаписи, убедился, что был прав.

– Какую оценку получили от департамента судейства и инспектирования?

– Не в моей компетенции говорить о таких вещах.

– Сильно удивились, когда болельщики ЦСКА начали бросать на поле туалетную бумагу после гола Пашалича?

– Ничего страшного. Могло быть гораздо хуже. А это минимум. Все нормально, людям же надо выплескивать свои эмоции.

– Кто из игроков оказывал на вас давление во время дерби?

– Никто. Хочу поблагодарить обе команды. Ко мне и к моим коллегам относились очень уважительно. Люди выходили играть в футбол, а не оспаривать наши решения. Спасибо им за это.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Джикия Георгий Фернандес Марио Сельдяков Владимир
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Masteralex
1502687485
"Потом, пересматривая эпизод на видеозаписи, убедился, что был прав." где? где блядь там Джикия сыграл в мяч? это же просто писец, ему даже повтор не помог разглядеть что касания мяча не было...
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Torvald64
1502696266
Согласитесь, эпизод очень спорный - можно и так увидеть, и так, в зависимости от того, кто что хочет увидеть. Но когда даже посмотрев 50 повторов, трудно с уверенностью сказать, был пенальти или нет - я лично на стороне судьи, который такой пенальти не поставил. У него-то и этих повторов нет. Не уверен на 100% - не ставь, Сельдяков верно говорит.
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за ЦСКА с 1980г
1502700655
Всё правильно сказал..
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Popularov
1502703979
Что-то НЕЛАДНОЕ твориться в команде Спартак, судя по последним матчам с "Зенитом" и с ЦСКА. ЦСКА создавали моменты и планомерно оказывали давление на ворота Спартака. Армейцы, грамотными нестандартными ходами и мобильной игрой в средней линии, полностью переиграл ВЯЛОТЕКУЩИЙ Спартак. Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала. А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет ПРОВЕРКА и удары на футбольных дорогах Европы! Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов! КАК ЗАБИВАЛИ ЦСКА И "СПАРТАК"??? Так и забивали! Спартак потерял КОНЦЕНТРАЦИЮ и вместо того, чтобы умело СУШИТЬ игру, ловил армейских ВОРОН у своих ворот! Армейцы воспользовались РОТОЗЕЙСТВОМ Спартака и ЗАБИЛИ победный гол, раз спартаковцы предоставили им такую ВОЗМОЖНОСТЬ! Вот вам цена двухминутного РОТОЗЕЙСТВА игроков защиты Спартака! Два гола и ПОРАЖЕНИЕ!!! Кто больше ХОТЕЛ, тот и ПОБЕДИЛ! Спартак не горюй, а ЦСКА с ПОБЕДОЙ! В футболе без ошибок не бывает, но футбольные ошибки можно свести к минимуму за счёт ГРАМОТНОЙ игры! Можно ошибаться и победить, а можно ошибаться и проиграть! ЦСКА ошибался, но победил! ЦСКА победил за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения.
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Чахлик Невмерущий
1502713846
Надо же как то оправдать свой ляп! Или не ляп?
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