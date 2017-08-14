Судья Сельдяков: «Уважаю Хусаинова, но пенальти на Фернандесе не было»

Главный арбитр дерби ЦСКА – «Спартак» Владимир Сельдяков рассказал о спорных моментах этой встречи. Он отметил, что в последнее время шумиха вокруг судейских решений заметно снизилась.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом», а «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».

– Самое главное, что сейчас про судейство дерби говорят меньше всего. Это радует. Хорошо, что все обсуждают непосредственно футбол. Наверное, это самая лучшая оценка.

– Чего больше всего боялись перед дерби?

– Если ты чего-то боишься, тогда лучше такие игры не судить. Нужно быть уверенным в себе и спокойно работать.

– Но ведь кто-то из игроков вызывал опасения перед матчем?

– Не буду называть конкретные фамилии. Зачем людей обижать? Это наш профессиональный секрет. Мы готовились к серьезной работе, все анализировали.

– Самый обсуждаемый с точки зрения судейства момент случился на 38-й минуте. Сергей Хусаинов уверен: Джикия снес Марио Фернандеса в штрафной, и это чистый пенальти. Есть что ответить?

– Нас, судей, учат на сборах: если не уверен на 100 процентов, пенальти не давай. Я видел, что защитник «Спартака» коснулся мяча. Кроме того, спасибо моему ассистенту Саше Богданову, который мне сказал: «Володя, Джикия сыграл в мяч». То есть подтвердил мое решение. Уважаю Сергея Хусаинова. Но пенальти в том эпизоде не было. Потом, пересматривая эпизод на видеозаписи, убедился, что был прав.

– Какую оценку получили от департамента судейства и инспектирования?

– Не в моей компетенции говорить о таких вещах.

– Сильно удивились, когда болельщики ЦСКА начали бросать на поле туалетную бумагу после гола Пашалича?

– Ничего страшного. Могло быть гораздо хуже. А это минимум. Все нормально, людям же надо выплескивать свои эмоции.

– Кто из игроков оказывал на вас давление во время дерби?

– Никто. Хочу поблагодарить обе команды. Ко мне и к моим коллегам относились очень уважительно. Люди выходили играть в футбол, а не оспаривать наши решения. Спасибо им за это.