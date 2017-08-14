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    Судья Сельдяков: «Уважаю Хусаинова, но пенальти на Фернандесе не было»

    Главный арбитр дерби ЦСКА«Спартак» Владимир Сельдяков рассказал о спорных моментах этой встречи. Он отметил, что в последнее время шумиха вокруг судейских решений заметно снизилась.

    Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

    В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом», а «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».

    – Самое главное, что сейчас про судейство дерби говорят меньше всего. Это радует. Хорошо, что все обсуждают непосредственно футбол. Наверное, это самая лучшая оценка.

    – Чего больше всего боялись перед дерби?

    – Если ты чего-то боишься, тогда лучше такие игры не судить. Нужно быть уверенным в себе и спокойно работать.

    – Но ведь кто-то из игроков вызывал опасения перед матчем?

    – Не буду называть конкретные фамилии. Зачем людей обижать? Это наш профессиональный секрет. Мы готовились к серьезной работе, все анализировали.

    – Самый обсуждаемый с точки зрения судейства момент случился на 38-й минуте. Сергей Хусаинов уверен: Джикия снес Марио Фернандеса в штрафной, и это чистый пенальти. Есть что ответить?

    – Нас, судей, учат на сборах: если не уверен на 100 процентов, пенальти не давай. Я видел, что защитник «Спартака» коснулся мяча. Кроме того, спасибо моему ассистенту Саше Богданову, который мне сказал: «Володя, Джикия сыграл в мяч». То есть подтвердил мое решение. Уважаю Сергея Хусаинова. Но пенальти в том эпизоде не было. Потом, пересматривая эпизод на видеозаписи, убедился, что был прав.

    – Какую оценку получили от департамента судейства и инспектирования?

    – Не в моей компетенции говорить о таких вещах.

    – Сильно удивились, когда болельщики ЦСКА начали бросать на поле туалетную бумагу после гола Пашалича?

    – Ничего страшного. Могло быть гораздо хуже. А это минимум. Все нормально, людям же надо выплескивать свои эмоции.

    – Кто из игроков оказывал на вас давление во время дерби?

    – Никто. Хочу поблагодарить обе команды. Ко мне и к моим коллегам относились очень уважительно. Люди выходили играть в футбол, а не оспаривать наши решения. Спасибо им за это.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2017 07:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий 14 августа 2017, 15:30

      Надо же как то оправдать свой ляп! Или не ляп?

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      Рейтинг: -13

      Popularov 14 августа 2017, 12:46

      Что-то НЕЛАДНОЕ твориться в команде Спартак, судя по последним матчам с "Зенитом" и с ЦСКА.
      ЦСКА создавали моменты и планомерно оказывали давление на ворота Спартака.
      Армейцы, грамотными нестандартными ходами и мобильной игрой в средней линии, полностью переиграл ВЯЛОТЕКУЩИЙ Спартак.
      Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО!
      Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО.
      Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала.
      А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет ПРОВЕРКА и удары на футбольных дорогах Европы!
      Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов!
      КАК ЗАБИВАЛИ ЦСКА И "СПАРТАК"??? Так и забивали!
      Спартак потерял КОНЦЕНТРАЦИЮ и вместо того, чтобы умело СУШИТЬ игру, ловил армейских ВОРОН у своих ворот!
      Армейцы воспользовались РОТОЗЕЙСТВОМ Спартака и ЗАБИЛИ победный гол, раз спартаковцы предоставили им такую ВОЗМОЖНОСТЬ!
      Вот вам цена двухминутного РОТОЗЕЙСТВА игроков защиты Спартака!
      Два гола и ПОРАЖЕНИЕ!!!

      Кто больше ХОТЕЛ, тот и ПОБЕДИЛ!
      Спартак не горюй, а ЦСКА с ПОБЕДОЙ!

      В футболе без ошибок не бывает, но футбольные ошибки можно свести к минимуму за счёт ГРАМОТНОЙ игры!
      Можно ошибаться и победить, а можно ошибаться и проиграть!
      ЦСКА ошибался, но победил!
      ЦСКА победил за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения.

      0
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > Popularov 14 августа 2017, 16:47

      "Полностью переиграл ВЯЛОТЕКУЩИЙ спартак", "Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО"

      Что за словесный понос? Намешал знакомых слов.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 14 августа 2017, 11:50

      Всё правильно сказал..

      1
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 14 августа 2017, 10:37

      Согласитесь, эпизод очень спорный - можно и так увидеть, и так, в зависимости от того, кто что хочет увидеть.
      Но когда даже посмотрев 50 повторов, трудно с уверенностью сказать, был пенальти или нет - я лично на стороне судьи, который такой пенальти не поставил. У него-то и этих повторов нет. Не уверен на 100% - не ставь, Сельдяков верно говорит.

      3
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 14 августа 2017, 08:11

      "Потом, пересматривая эпизод на видеозаписи, убедился, что был прав."

      где? где блядь там Джикия сыграл в мяч? это же просто писец, ему даже повтор не помог разглядеть что касания мяча не было...

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Masteralex 14 августа 2017, 08:30

      Там было не просто касание мяча, а Джикия остановил мяч. Просто Фернандес этого не увидел, а отреагировал на то, что после этого Джикия въехал в его ноги. Я уже писал об этом, и о том, что судья верно разобрался в ситуации, хотя и болельщик ЦСКА. Нужно быть честным.

      8
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > cska-62 14 августа 2017, 09:19

      товарищ Сельдяков, перелогиньтесь :)

      Фернандес прокидывал мяч под себя, Джикия тоже тянул ногу к мячу, но на траекторию мяча это никак не повлияло

      0
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Masteralex 14 августа 2017, 10:22

      Тогда как мяч покатился в противоположную сторону от ворот?

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Masteralex 14 августа 2017, 10:33

      Товарища Сельдякова и в проекте ещё не было, когда я на первые матчи ЦСКА ходил!
      P.S. Настоящим болельщикам ЦСКА нужны честные победы, а не придуманные или ошибочные пенальти. И так было всегда!

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