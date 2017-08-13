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  • Семин призвал руководство «Локомотива» усилить команду форвардом

Семин призвал руководство «Локомотива» усилить команду форвардом

13 августа 2017, 20:31
19

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин после игры шестого тура РФПЛ против «Тосно» (0:2) выступил с небольшим посылом в адрес руководства команды, которой, по мнению наставника, недостает нападающего.

«Ну, Джефферсон Фарфан больной. Ари вообще надолго выбыл. Руководители должны тоже думать об том, что нам не хватает форварда. Все видно невооруженным взглядом. Пытаемся искать какие-то варианты игровые. Сегодня не получилось. До этого получалось», – заявил Семин, чьи слова передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Для железнодорожников поражение от «Тосно» стало первым в сезоне.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (19)
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koli4ka
1502645812
давай.давай дасвиданья шпалыч.раньше надо было призывать...
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zra78
1502646743
Это даже хорошо что проиграли,хоть и правда руководство зашевелится
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Serjoga
1502648115
Теперь и за Локо тревожно в ЛЕ!
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fanchik
1502648590
Президент Геркус озвучил задачи быть в пятерке и наигрывать молодых ребят.На Семина жалко смотреть,кажется он просит помощи ,но "круг спасательный"в смысле трансферные покупки,руководство пока не торопится делать.Впечатление поражение от Тосны сильно обидело Семина на душе у него что-то не в порядке,а это передается и команде
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+50/-50
1502650441
"Ужас Спартака" расправился и с "паравозом". Тосно снимает скальпы с лидеров нашего футбола. Палычу пора на пенсию. Форвард его уже не спасёт.
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XaXatyn
1502650680
Давно пора напа покупать,и не надо было ждать поражения ! Нап нормальный нужен как воздух .
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alex kidn
1502651164
Из за таких поражений и не быть Локо чемпионом
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Muhametshin
1502651203
На палыча наговаривать не надо , команда при его руководстве лучше играть стала, а хороший нап нужен это точно, хорошего уровня, что бы молодёжи было бы от кого пример брать, миранчуки не молодёж чтоли, сразу всех в основу не возмёшь .
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Popularov
1502652943
Сёмин, как-то посетовал после одного из поражений от Спартака и сказал, что мы ПРОИГРАЛИ матч потому что у нас нет игроков уровня Веллитона. Я хорошо запомнил эти его слова Палыча. Палыч бери Веллитона и будешь ГРОМИТЬ Спартак и прочих "шведов"!!! Дзюба не котируется для Локомотива! Он задаром не нужен Локомотиву! Пусть в Зените валяет ДУРАКА, а в Локомотиве надо ЗАБИВАТЬ! В Локомотив надо брать Веллитона! Он ПОЛУЧШЕ играет Жонатаса!!! Он по стилю игры похож на Ари! А реализация у Веллитона лучше чем у Дзюбы и лучше чем у Ари и Жонатаса ! 30 лет это не помеха для игры! Физикой Веллитон СИЛЁН и ничем не уступает АРИ и Дзюбе! Пусть Локомотив возьмёт в аренду и посмотрит на игру Веллитона! Скамейку Локомотиву надо расширять, производить ротацию состава и наигрывать! Веллитон сможет принести Локомотиву пользу! Я и про Ари писал, что его надо брать в Локомотив, про Палыча, про Солмона и других! Денисова взяли, но на фоне Соломона Денисов играет СРЕДНЕ. Илья! Берите Веллитона! Пока его не перехватили! Он реально поможет усилить атаку Локомотиву! Возьмите на год с последующим продлением! Возьмите! Это усиление для Локомотива!!! Дело говорю! Будет результат - будут и полные трибуны стадиона "РЖД-Арена"! Будем только РАДЫ и за Палыча и за Локомотив! Вперёд Локомотив! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!
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Nesterenko
1502673290
Но ведь мячи пропущены не из-за отсутствия нападающего...
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