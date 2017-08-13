Семин призвал руководство «Локомотива» усилить команду форвардом

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин после игры шестого тура РФПЛ против «Тосно» (0:2) выступил с небольшим посылом в адрес руководства команды, которой, по мнению наставника, недостает нападающего.

«Ну, Джефферсон Фарфан больной. Ари вообще надолго выбыл. Руководители должны тоже думать об том, что нам не хватает форварда. Все видно невооруженным взглядом. Пытаемся искать какие-то варианты игровые. Сегодня не получилось. До этого получалось», – заявил Семин, чьи слова передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Для железнодорожников поражение от «Тосно» стало первым в сезоне.