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    Семин призвал руководство «Локомотива» усилить команду форвардом

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин после игры шестого тура РФПЛ против «Тосно» (0:2) выступил с небольшим посылом в адрес руководства команды, которой, по мнению наставника, недостает нападающего.

    «Ну, Джефферсон Фарфан больной. Ари вообще надолго выбыл. Руководители должны тоже думать об том, что нам не хватает форварда. Все видно невооруженным взглядом. Пытаемся искать какие-то варианты игровые. Сегодня не получилось. До этого получалось», – заявил Семин, чьи слова передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Для железнодорожников поражение от «Тосно» стало первым в сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2017 20:31
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 14 августа 2017, 04:14

      Но ведь мячи пропущены не из-за отсутствия нападающего...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2017, 22:53

      Шпалыч, признайся, что говорил своим игрокам: мы их шапками закидаем.

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 13 августа 2017, 22:35

      Сёмин, как-то посетовал после одного из поражений от Спартака и сказал, что мы ПРОИГРАЛИ матч потому что у нас нет игроков уровня Веллитона.
      Я хорошо запомнил эти его слова Палыча.
      Палыч бери Веллитона и будешь ГРОМИТЬ Спартак и прочих "шведов"!!!

      Дзюба не котируется для Локомотива!
      Он задаром не нужен Локомотиву!
      Пусть в Зените валяет ДУРАКА, а в Локомотиве надо ЗАБИВАТЬ!

      В Локомотив надо брать Веллитона!
      Он ПОЛУЧШЕ играет Жонатаса!!!
      Он по стилю игры похож на Ари!
      А реализация у Веллитона лучше чем у Дзюбы и лучше чем у Ари и Жонатаса !
      30 лет это не помеха для игры!
      Физикой Веллитон СИЛЁН и ничем не уступает АРИ и Дзюбе!

      Пусть Локомотив возьмёт в аренду и посмотрит на игру Веллитона!
      Скамейку Локомотиву надо расширять, производить ротацию состава и наигрывать!
      Веллитон сможет принести Локомотиву пользу!
      Я и про Ари писал, что его надо брать в Локомотив, про Палыча, про Солмона и других!
      Денисова взяли, но на фоне Соломона Денисов играет СРЕДНЕ.

      Илья! Берите Веллитона! Пока его не перехватили!
      Он реально поможет усилить атаку Локомотиву!
      Возьмите на год с последующим продлением!
      Возьмите! Это усиление для Локомотива!!! Дело говорю!

      Будет результат - будут и полные трибуны стадиона "РЖД-Арена"!
      Будем только РАДЫ и за Палыча и за Локомотив!
      Вперёд Локомотив!
      Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 13 августа 2017, 22:06

      На палыча наговаривать не надо , команда при его руководстве лучше играть стала, а хороший нап нужен это точно, хорошего уровня, что бы молодёжи было бы от кого пример брать, миранчуки не молодёж чтоли, сразу всех в основу не возмёшь .

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 13 августа 2017, 22:06

      Из за таких поражений и не быть Локо чемпионом

      3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 13 августа 2017, 21:58

      Давно пора напа покупать,и не надо было ждать поражения ! Нап нормальный нужен как воздух .

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > XaXatyn 13 августа 2017, 22:15

      Да и оборону надо подтянуть. Второй гол сегодня - просто страшный сон!

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > multiscan 13 августа 2017, 22:29

      Нормально все с обороной. При чем тут второй гол? В конце игры вся команда пошла отыгрываться, пошли во-банк и получили контратаку, а могли и сравнять. Какая разница 0-1 или 0-2, а так могли одно очко заработать...

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > mdu86 13 августа 2017, 23:19

      А я имею в виду не только сегодняшнюю игру.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 августа 2017, 21:54

      "Ужас Спартака" расправился и с "паравозом". Тосно снимает скальпы с лидеров нашего футбола.
      Палычу пора на пенсию. Форвард его уже не спасёт.

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 августа 2017, 21:51

      Ишь чего захотел! Форварда ему подавай! Губу закатай обратно! Обучи свою молодёжь, и будет тебе форвард. Мутко зря что ли лимит на легионеров ввёл?

      0
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      Рейтинг: +547

      avera > BRO_football 13 августа 2017, 22:11

      Начать с коней?

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 13 августа 2017, 21:23

      Президент Геркус озвучил задачи быть в пятерке и наигрывать молодых ребят.На Семина жалко смотреть,кажется он просит помощи ,но "круг спасательный"в смысле трансферные покупки,руководство пока не торопится делать.Впечатление поражение от Тосны сильно обидело Семина на душе у него что-то не в порядке,а это передается и команде

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 августа 2017, 21:15

      Теперь и за Локо тревожно в ЛЕ!

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