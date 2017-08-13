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    «Интер» проявляет интерес к потенциальному новичку «Зенита» Ригони

    Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в Италии, а не в России. Как сообщается, потенциальный новичок «Зенита» входит в сферу интересов «Интера». Пока миланский клуб не отправлял официального запроса по игроку.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» должен приобрести игрока за 10 миллионов евро, но клубы пока не могут урегулировать условия по сделке.

    В составе «Индепендьенте» Ригони провел 45 матчей, забил 13 голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: Calciomercato

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    13.08.2017 10:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 13 августа 2017, 14:41

      Если такой клуб как Интер проявляет интерес, то понятно куда должен перейти игрок, уважающий себя! В мировом футболе Интер более авторитетен и почитаем чем все клубы рфпл вместе взятые!

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      Рейтинг: +6309

      порт 13 августа 2017, 11:12

      Забирайте.

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