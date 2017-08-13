«Интер» проявляет интерес к потенциальному новичку «Зенита» Ригони

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в Италии, а не в России. Как сообщается, потенциальный новичок «Зенита» входит в сферу интересов «Интера». Пока миланский клуб не отправлял официального запроса по игроку.

Ранее сообщалось, что «Зенит» должен приобрести игрока за 10 миллионов евро, но клубы пока не могут урегулировать условия по сделке.

В составе «Индепендьенте» Ригони провел 45 матчей, забил 13 голов и отдал семь результативных передач.