«Барселона» отказалась от Дибалы из-за Месси

«Барселона» отказалась от приобретения нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. По информации источника, руководство каталонского клуба связалось с аргентинцем и сообщило ему, что форвард не входит в их трансферные планы, потому как он «несовместим» на поле с Лионелем Месси.

Ранее появилась информация, что сине-гранатовые готовы заплатить за 23-летнего футболиста 120 миллионов евро.

При этом отмечается, что Дибала и Месси отлично взаимодействуют в сборной Аргентины.

Недавно аргентинец продлил контракт со «старой синьорой» до лета 2022 года, а перед началом сезона сменил игровой номер на «десятку».