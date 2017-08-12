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    «Барселона» отказалась от Дибалы из-за Месси

    «Барселона» отказалась от приобретения нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. По информации источника, руководство каталонского клуба связалось с аргентинцем и сообщило ему, что форвард не входит в их трансферные планы, потому как он «несовместим» на поле с Лионелем Месси.

    Ранее появилась информация, что сине-гранатовые готовы заплатить за 23-летнего футболиста 120 миллионов евро.

    При этом отмечается, что Дибала и Месси отлично взаимодействуют в сборной Аргентины.

    Недавно аргентинец продлил контракт со «старой синьорой» до лета 2022 года, а перед началом сезона сменил игровой номер на «десятку».

    Источник: Football Italia

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    12.08.2017 19:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 14 августа 2017, 08:27

      Ну и прекрасно, Дибала отличный игрок, не хотелось бы видеть его в Барселоне, да и не подошел он потому, что нырять не умеет и падает только когда реально на ногах не может удержаться после нарушения

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 13 августа 2017, 21:02

      Надолго ?

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 13 августа 2017, 06:06

      хрень

      0
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 13 августа 2017, 03:22

      Дембеле! Писал еще пол года назад и слова назад не заберу. Парень с задатками классного плеймейкера, возможно станет "новым" Хави. И не нужны ни Коутиньо, ни Марез, ни Дибала. (Хотя последний оч даже ничего)

      2
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      Рейтинг: +93

      BarcaRulezz 12 августа 2017, 21:25

      Новость из разряда "лишь бы написать".

      5
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 августа 2017, 20:11

      Чет Барселона фигню на трансферах творит...

      2
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 12 августа 2017, 20:01

      Наоборот писалось везде, что Месси только за - вместе в сборной, вместе в клубе, да и "своей сменой" Аргентинской называл..хех.

      3
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 12 августа 2017, 20:00

      перейдет в Реал и отгрузит Барсе хет трик... приятного просмотра...

      0
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      Рейтинг: +93

      Sam_51 12 августа 2017, 19:42

      Вот и славно.

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 12 августа 2017, 19:38

      Что за бред

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