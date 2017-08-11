Усмане Дембеле расстроен, что «Боруссия» не отпускает его в «Барселону»

Как сообщает испанская пресса, нападающий дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле очень недоволен позицией своего нынешнего клуба, который не хочет отпускать футболиста в «Барселону» . Каталонцы, напомним, предлагают за африканца 90 миллионов евро.

Прошлым летом, когда Дембеле переходил в стан немцев из французского «Ренна», между футболистом и клубом была достигнута устная договоренность о том, что «Боруссия» не будет чинить препятствий для трансфера в следующую команду.

10 августа дортмундцы отстранили форварда от тренировок за прогул.