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Оланаре уверен, что ЦСКА обыграет в дерби «Спартак»

10 августа 2017, 19:15
19

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре поделился впечатлениями от матча 5-го тура чемпионата России против «Тосно» (2:1). Форвард дал понять, что забитый гол даст ему прилив сил накануне поединка со «Спартаком».

– Первый тайм был сложный, мы долго вкатывались в игру. Понадобилось время, чтобы понять, как играет соперник. Во второй половине было легче, мы контролировали ход встречи и довели ее до победы.

– Эпизод с вашим голом был немного сумбурным. Вспомните, пожалуйста, как именно все произошло.

– Все боролись за мяч. Был некий сумбур, рикошеты. Мяч попал в штангу, отскочил назад, и я оказался первым на подборе. Это результат общекомандных действий. Все оказали необходимое давление, пошли в прессинг, поборолись за мяч.

– Счастливы ли вы, ведь давно хотели забить первый гол после возвращения? И придаст ли он вам уверенности?

– Это меня подстегнет, простимулирует, даст прилив сил. Буду стараться использовать каждый эпизод, сделаю все, чтобы команда побеждала.

– Впереди дерби. Армейцы проиграли предыдущую игру с красно-белыми. С какими эмоциями команда подойдет к этой игре?

– Это будет большой матч, крупное дерби. Мы будем сражаться, бороться, как настоящие воины. Уверен, что мы сможем одержать победу.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Оланаре Аарон
Комментарии (19)
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VVM1964
1502382964
" А ЧТО СКАЖЕТ ТОВАРИЩ ЖУКОВ ? ( ПРОМЕС ) "
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nik55
1502383705
Спартак думает иначе
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Andrey160268
1502384827
Оланаре? Это кто?
Ответить
Сибирь за Спартак
1502385198
Не слишком ли ты самоуверен?
Ответить
a-rakhmatov
1502385204
Мяч круглый, а поле ровное....выиграет тот, кому улыбнется фортуна)))
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SEREZHA7575
1502386050
как сейчас играет ЦСКА, победы в дерби НЕ ВИДАТЬ КАК СВОИХ УШЕЙ! СПАРТАК ВПЕРЕД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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shurik45
1502386885
Ну что еще может сказать футболист ПФК ЦСКА ,конечно же ,что он уверен в победе! И так бы ответил любой футболист Зенита,Спартака ,Локомотива..... Ибо тогда зачем выходить на поле ,если ты не уверен в себе,в своих партнерах ,в своей команде в целом? Жду от матча много борьбы и пусть победит сильнейший!
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Диктор
1502392368
Щенок после игры поговорим.
Ответить
+50/-50
1502397607
Не говори "гоп" пока не перепрыгнул. Жаль, что "грач" не знает этой пословицы.
Ответить
OfaZavr
1502436648
Нельзя заранее быть уверенным. Игра покажет.
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