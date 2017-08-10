Оланаре уверен, что ЦСКА обыграет в дерби «Спартак»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре поделился впечатлениями от матча 5-го тура чемпионата России против «Тосно» (2:1). Форвард дал понять, что забитый гол даст ему прилив сил накануне поединка со «Спартаком».

– Первый тайм был сложный, мы долго вкатывались в игру. Понадобилось время, чтобы понять, как играет соперник. Во второй половине было легче, мы контролировали ход встречи и довели ее до победы.



– Эпизод с вашим голом был немного сумбурным. Вспомните, пожалуйста, как именно все произошло.

– Все боролись за мяч. Был некий сумбур, рикошеты. Мяч попал в штангу, отскочил назад, и я оказался первым на подборе. Это результат общекомандных действий. Все оказали необходимое давление, пошли в прессинг, поборолись за мяч.



– Счастливы ли вы, ведь давно хотели забить первый гол после возвращения? И придаст ли он вам уверенности?

– Это меня подстегнет, простимулирует, даст прилив сил. Буду стараться использовать каждый эпизод, сделаю все, чтобы команда побеждала.



– Впереди дерби. Армейцы проиграли предыдущую игру с красно-белыми. С какими эмоциями команда подойдет к этой игре?

– Это будет большой матч, крупное дерби. Мы будем сражаться, бороться, как настоящие воины. Уверен, что мы сможем одержать победу.