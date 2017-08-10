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    Оланаре уверен, что ЦСКА обыграет в дерби «Спартак»

    Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре поделился впечатлениями от матча 5-го тура чемпионата России против «Тосно» (2:1). Форвард дал понять, что забитый гол даст ему прилив сил накануне поединка со «Спартаком».

    – Первый тайм был сложный, мы долго вкатывались в игру. Понадобилось время, чтобы понять, как играет соперник. Во второй половине было легче, мы контролировали ход встречи и довели ее до победы.

    – Эпизод с вашим голом был немного сумбурным. Вспомните, пожалуйста, как именно все произошло.

    – Все боролись за мяч. Был некий сумбур, рикошеты. Мяч попал в штангу, отскочил назад, и я оказался первым на подборе. Это результат общекомандных действий. Все оказали необходимое давление, пошли в прессинг, поборолись за мяч.

    – Счастливы ли вы, ведь давно хотели забить первый гол после возвращения? И придаст ли он вам уверенности?

    – Это меня подстегнет, простимулирует, даст прилив сил. Буду стараться использовать каждый эпизод, сделаю все, чтобы команда побеждала.

    – Впереди дерби. Армейцы проиграли предыдущую игру с красно-белыми. С какими эмоциями команда подойдет к этой игре?

    – Это будет большой матч, крупное дерби. Мы будем сражаться, бороться, как настоящие воины. Уверен, что мы сможем одержать победу.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    10.08.2017 19:15
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 августа 2017, 10:30

      Нельзя заранее быть уверенным. Игра покажет.

      1
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 11 августа 2017, 07:31

      Нужна победа!!!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Obi Wan 11 августа 2017, 08:37

      Нужна

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 августа 2017, 23:40

      Не говори "гоп" пока не перепрыгнул. Жаль, что "грач" не знает этой пословицы.

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 10 августа 2017, 23:29

      Если Бревланаре на поле не выпустят, то точно выиграют :)

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 10 августа 2017, 22:19

      Скорее ничья будет! Ждем интересный футбол!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 августа 2017, 22:12

      Щенок после игры поговорим.

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 10 августа 2017, 20:41

      Ну что еще может сказать футболист ПФК ЦСКА ,конечно же ,что он уверен в победе! И так бы ответил любой футболист Зенита,Спартака ,Локомотива..... Ибо тогда зачем выходить на поле ,если ты не уверен в себе,в своих партнерах ,в своей команде в целом? Жду от матча много борьбы и пусть победит сильнейший!

      7
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 10 августа 2017, 20:27

      как сейчас играет ЦСКА, победы в дерби НЕ ВИДАТЬ КАК СВОИХ УШЕЙ! СПАРТАК ВПЕРЕД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 августа 2017, 20:13

      Мяч круглый, а поле ровное....выиграет тот, кому улыбнется фортуна)))

      3
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 10 августа 2017, 20:13

      Не слишком ли ты самоуверен?

      10
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