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    Лепехин считает, что Гарай нужнее «Спартаку», чем «Зениту»

    Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал информацию о возможном возвращении в Россию защитника испанской «Валенсии» Эсекьеля Гарая.

    «В питерском клубе сейчас серьезная конкуренция, крепкий состав. «Спартаку» сейчас нужен в защиту игрок такого уровня. Он стоит своих денег, которые за него предлагают. Несмотря на возраст и недовольство его жены Россией. 20 млн евро за игрока такого класса – это нормально. Особенно с учетом тех цен, которые сейчас фигурируют на рынке. Красно-белым сейчас Гарай нужнее. Он усилит команду, если перейдет», – сказал специалист.

    Лепехин выступал за «Зенит» с 1996 по 2002 годы и успел провести за команду 134 матча и забить семь голов.

    Гарай может перейти в «Спартак». Что об этом известно?

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.08.2017 17:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 10 августа 2017, 20:03

      Он нам нужен в Спартаке!

      1
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 10 августа 2017, 18:53

      Когда в Зените был Гарай, я спал спокойно... После ухода тов. Гарая, началась в защите полная ЖОППА (спасибо этому дебилу Нету). Ломбертс ушел и че... Если бы пришел Гарай в Зенит было бы супер....

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 августа 2017, 18:52

      что обсуждать в Зените сказали, что Гараем не интересуются

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 августа 2017, 17:32

      спартаку вообще нужен сильный защитник

      3
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      Рейтинг: +61

      shalimus 10 августа 2017, 17:28

      всё по делу...

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