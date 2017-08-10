Лепехин считает, что Гарай нужнее «Спартаку», чем «Зениту»

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал информацию о возможном возвращении в Россию защитника испанской «Валенсии» Эсекьеля Гарая.

«В питерском клубе сейчас серьезная конкуренция, крепкий состав. «Спартаку» сейчас нужен в защиту игрок такого уровня. Он стоит своих денег, которые за него предлагают. Несмотря на возраст и недовольство его жены Россией. 20 млн евро за игрока такого класса – это нормально. Особенно с учетом тех цен, которые сейчас фигурируют на рынке. Красно-белым сейчас Гарай нужнее. Он усилит команду, если перейдет», – сказал специалист.

Лепехин выступал за «Зенит» с 1996 по 2002 годы и успел провести за команду 134 матча и забить семь голов.

Гарай может перейти в «Спартак». Что об этом известно?