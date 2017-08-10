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    Гарай может перейти в «Спартак». Что об этом известно?


    3.5
    Голосов: 4
    10.08.2017 23:00
    «Спартак» хочет вернуть в Россию аргентинского защитника Эсекьеля Гарая. Александр Плеханов отвечает на главные вопросы по ситуации.

    Почему это важно?

    Эсекьель Гарай успешно выступал за «Зенит» два сезона. Аргентинский защитник покинул Россию из-за желания своей девушки. Известная телеведущая Тамара Горро угрожала Гараю разводом, если тот не примет предложение «Валенсии» и не заберет ее в Испанию. Гарай согласился на трансфер, а «Зенит» заработал 24 миллиона евро. Защитники такого уровня в российской Премьер-лиги появляются редко. Гарай и его жена пока не комментируют трансферные слухи, но в «Валенсии» у аргентинца не пошло. Для топовой Европы Гарай уже не ценится, но в России его по-прежнему считают топовым игроком.

    Он не нужен «Валенсии»?

    «Валенсия» провела очередной скучный сезон. Команда финишировала на 12 месте, но Гарай в Испании не затерялся. Защитник отыграл 27 матчей и забил в них четыре мяча. Атакующие игроки Нани и Родриго отличились немногим больше. В Испании Гараем довольны, но играть в клубе-середняке защитнику такого уровня бесконечно нельзя. «Валенсия» оценивает 30-летнего Гарая в 25 миллионов евро. Отбить потраченные деньги – главная задача испанского клуба прямо сейчас. У самого Гарая тоже остается не так много возможностей для карьерной перезагрузки. «Спартак» – идеальный вариант для всех сторон.

    Зачем Гарай «Спартаку»?

    «Спартак» выиграл чемпионат и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Защита титула и достойное выступление в Европе – серьезные задачи для московской команды. Пока «Спартак» подписал защитников Тигиева и Петковича в ротацию и арендовал полузащитника Пашалича для основы. Гарай выше классом любого из оборонительных игроков «Спартака». На фоне усиления «Зенита» его покупка может стать ответом конкурентам. За пять туров в начале сезона «Спартак» пропустил семь мячей. Пять из них влетели в ворота Реброва в матче с «Зенитом». Отсутствие класса защитников проявляется у «Спартака» в играх с серьезными соперниками. Гарай в такой ситуации – хороший и полезный козырь.

    Слухи про «Зенит» реальны?

    El Gol Digital сообщает, что «Зенит» отдаст за Гарая 23 миллиона и захворавшего Хави Гарсию. AS говорит, что футболист согласовал контракт со «Спартаком» на пять миллионов в год. «Зенит» уже усилил оборону трансфером Мамманы из «Лиона». За переход Гарая говорит любовь Манчини к аргентинским игрокам. Против этого трансфера играет высокая конкуренция в уже имеющемся составе «Зенита». Слухи отправляют в «Зенит» еще с десяток аргентинцев. Поэтому Гарай здесь – лишь один из многих.

    Чем хорош Гарай?

    Transfermarkt оценивает Гарая в 15 миллионов евро. Аргентинец привлекает и своими умениями, и европейской известностью. Защитник прошел через «Реал» и «Бенфику», никогда не попадал в большие скандалы и везде отмечался хорошей репутацией. Отсутствие высокой стартовой скорости – единственный минус Гарая. Все остальное можно занести в достоинства основному игроку сборной Аргентины. «Я предпочитаю выбрать покупку защитника, поэтому Луану предпочту Гарая», – сказал Массимо Каррера. Возвращение Гарая в Премьер-лигу повысит внимание к российскому футболу и станет реальным усилением для состава «Спартака».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Валенсия»
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 4
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 12 августа 2017, 09:16

      Нужно брать.

      0
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      Рейтинг: +83

      Сахалинец за Зенит 11 августа 2017, 08:04

      Отличный защитник. Зенит бы его купил, но Манчини берет на перспективу, а Спартак, если купит его, то 100% не продаст его даже за треть этих денег.

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 августа 2017, 06:56

      защитник то очень нужен

      1
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      Рейтинг: +157

      pik54 11 августа 2017, 06:14

      Отыгранные в Европе для России тоже не нужны.

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 11 августа 2017, 00:21

      Что Европе не нужно, Спартаку сгодиться.

      0
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 10 августа 2017, 19:48

      Думаю, что до конца этой недели все прояснится.
      Кому интересно вот одна из последних новостей на эту тему: Как сообщает Calciomercato, ни в Интере, ни в Ювентусе не будет Эсекьеля Гарая. Центральный защитник «Валенсии», как сообщает Super Deporte, сегодня не тренировался с остальной командой и покинул клуб в направлении «Спартака» из Москвы.

      2
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 10 августа 2017, 19:23

      может ,не может.задрали уже этими слухами.как приедет так и пишите.

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 10 августа 2017, 19:15

      Ни за один из предложенных вариантов ответа не буду голосовать. Может он и будет полезен, но недолго. Покупка - деньги на ветер в перспективе. Небесполезен трансфер - это тоже очевидно. По стоимости Transfermarkt можно взять. Остальное - перебор. Фернандо дешевле обошелся, Промес. Не сравнить же их перспективы с Гараем. На 25 млн. этот трансфер не тянет.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 августа 2017, 19:13

      И Гарай и Луан пригодились бы Спартаку.

      3
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      Рейтинг: +33457

      oyabun 10 августа 2017, 16:37

      К сожалению переход в Спартак Гарая маловероятен.

      1
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > oyabun 10 августа 2017, 17:22

      Похоже переход в Спартак вообще кого либо маловероятен...никого подписать не могут((

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > oyabun 10 августа 2017, 23:04

      Тоже сначала не верил, но сейчас уж больно много инфы со всех сторон, так что на данный момент 90% что перейдёт

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