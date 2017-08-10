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Гарай может перейти в «Спартак». Что об этом известно?

Почему это важно?

Эсекьель Гарай успешно выступал за «Зенит» два сезона. Аргентинский защитник покинул Россию из-за желания своей девушки. Известная телеведущая Тамара Горро угрожала Гараю разводом, если тот не примет предложение «Валенсии» и не заберет ее в Испанию. Гарай согласился на трансфер, а «Зенит» заработал 24 миллиона евро. Защитники такого уровня в российской Премьер-лиги появляются редко. Гарай и его жена пока не комментируют трансферные слухи, но в «Валенсии» у аргентинца не пошло. Для топовой Европы Гарай уже не ценится, но в России его по-прежнему считают топовым игроком.

Он не нужен «Валенсии»?

«Валенсия» провела очередной скучный сезон. Команда финишировала на 12 месте, но Гарай в Испании не затерялся. Защитник отыграл 27 матчей и забил в них четыре мяча. Атакующие игроки Нани и Родриго отличились немногим больше. В Испании Гараем довольны, но играть в клубе-середняке защитнику такого уровня бесконечно нельзя. «Валенсия» оценивает 30-летнего Гарая в 25 миллионов евро. Отбить потраченные деньги – главная задача испанского клуба прямо сейчас. У самого Гарая тоже остается не так много возможностей для карьерной перезагрузки. «Спартак» – идеальный вариант для всех сторон.

Зачем Гарай «Спартаку»?

«Спартак» выиграл чемпионат и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Защита титула и достойное выступление в Европе – серьезные задачи для московской команды. Пока «Спартак» подписал защитников Тигиева и Петковича в ротацию и арендовал полузащитника Пашалича для основы. Гарай выше классом любого из оборонительных игроков «Спартака». На фоне усиления «Зенита» его покупка может стать ответом конкурентам. За пять туров в начале сезона «Спартак» пропустил семь мячей. Пять из них влетели в ворота Реброва в матче с «Зенитом». Отсутствие класса защитников проявляется у «Спартака» в играх с серьезными соперниками. Гарай в такой ситуации – хороший и полезный козырь.

Слухи про «Зенит» реальны?

El Gol Digital сообщает, что «Зенит» отдаст за Гарая 23 миллиона и захворавшего Хави Гарсию. AS говорит, что футболист согласовал контракт со «Спартаком» на пять миллионов в год. «Зенит» уже усилил оборону трансфером Мамманы из «Лиона». За переход Гарая говорит любовь Манчини к аргентинским игрокам. Против этого трансфера играет высокая конкуренция в уже имеющемся составе «Зенита». Слухи отправляют в «Зенит» еще с десяток аргентинцев. Поэтому Гарай здесь – лишь один из многих.

Чем хорош Гарай?

Transfermarkt оценивает Гарая в 15 миллионов евро. Аргентинец привлекает и своими умениями, и европейской известностью. Защитник прошел через «Реал» и «Бенфику», никогда не попадал в большие скандалы и везде отмечался хорошей репутацией. Отсутствие высокой стартовой скорости – единственный минус Гарая. Все остальное можно занести в достоинства основному игроку сборной Аргентины. «Я предпочитаю выбрать покупку защитника, поэтому Луану предпочту Гарая», – сказал Массимо Каррера. Возвращение Гарая в Премьер-лигу повысит внимание к российскому футболу и станет реальным усилением для состава «Спартака».

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Испания. Примера Россия. Премьер-лига Европа Зенит Спартак Валенсия Гарай Эсекьель
Комментарии (12)
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oyabun
1502372249
К сожалению переход в Спартак Гарая маловероятен.
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Диктор
1502381633
И Гарай и Луан пригодились бы Спартаку.
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Супермачо
1502381705
Ни за один из предложенных вариантов ответа не буду голосовать. Может он и будет полезен, но недолго. Покупка - деньги на ветер в перспективе. Небесполезен трансфер - это тоже очевидно. По стоимости Transfermarkt можно взять. Остальное - перебор. Фернандо дешевле обошелся, Промес. Не сравнить же их перспективы с Гараем. На 25 млн. этот трансфер не тянет.
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апоголлл
1502382217
может ,не может.задрали уже этими слухами.как приедет так и пишите.
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Andrey160268
1502383739
Думаю, что до конца этой недели все прояснится. Кому интересно вот одна из последних новостей на эту тему: Как сообщает Calciomercato, ни в Интере, ни в Ювентусе не будет Эсекьеля Гарая. Центральный защитник «Валенсии», как сообщает Super Deporte, сегодня не тренировался с остальной командой и покинул клуб в направлении «Спартака» из Москвы.
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TUMS
1502400106
Что Европе не нужно, Спартаку сгодиться.
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pik54
1502421244
Отыгранные в Европе для России тоже не нужны.
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серега кашин
1502423805
защитник то очень нужен
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Сахалинец за Зенит
1502427871
Отличный защитник. Зенит бы его купил, но Манчини берет на перспективу, а Спартак, если купит его, то 100% не продаст его даже за треть этих денег.
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Грыззь
1502518618
Нужно брать.
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