Гарай может перейти в «Спартак». Что об этом известно?

Почему это важно?

Эсекьель Гарай успешно выступал за «Зенит» два сезона. Аргентинский защитник покинул Россию из-за желания своей девушки. Известная телеведущая Тамара Горро угрожала Гараю разводом, если тот не примет предложение «Валенсии» и не заберет ее в Испанию. Гарай согласился на трансфер, а «Зенит» заработал 24 миллиона евро. Защитники такого уровня в российской Премьер-лиги появляются редко. Гарай и его жена пока не комментируют трансферные слухи, но в «Валенсии» у аргентинца не пошло. Для топовой Европы Гарай уже не ценится, но в России его по-прежнему считают топовым игроком.

Он не нужен «Валенсии»?

«Валенсия» провела очередной скучный сезон. Команда финишировала на 12 месте, но Гарай в Испании не затерялся. Защитник отыграл 27 матчей и забил в них четыре мяча. Атакующие игроки Нани и Родриго отличились немногим больше. В Испании Гараем довольны, но играть в клубе-середняке защитнику такого уровня бесконечно нельзя. «Валенсия» оценивает 30-летнего Гарая в 25 миллионов евро. Отбить потраченные деньги – главная задача испанского клуба прямо сейчас. У самого Гарая тоже остается не так много возможностей для карьерной перезагрузки. «Спартак» – идеальный вариант для всех сторон.

Зачем Гарай «Спартаку»?

«Спартак» выиграл чемпионат и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Защита титула и достойное выступление в Европе – серьезные задачи для московской команды. Пока «Спартак» подписал защитников Тигиева и Петковича в ротацию и арендовал полузащитника Пашалича для основы. Гарай выше классом любого из оборонительных игроков «Спартака». На фоне усиления «Зенита» его покупка может стать ответом конкурентам. За пять туров в начале сезона «Спартак» пропустил семь мячей. Пять из них влетели в ворота Реброва в матче с «Зенитом». Отсутствие класса защитников проявляется у «Спартака» в играх с серьезными соперниками. Гарай в такой ситуации – хороший и полезный козырь.

Слухи про «Зенит» реальны?

El Gol Digital сообщает, что «Зенит» отдаст за Гарая 23 миллиона и захворавшего Хави Гарсию. AS говорит, что футболист согласовал контракт со «Спартаком» на пять миллионов в год. «Зенит» уже усилил оборону трансфером Мамманы из «Лиона». За переход Гарая говорит любовь Манчини к аргентинским игрокам. Против этого трансфера играет высокая конкуренция в уже имеющемся составе «Зенита». Слухи отправляют в «Зенит» еще с десяток аргентинцев. Поэтому Гарай здесь – лишь один из многих.

Чем хорош Гарай?

Transfermarkt оценивает Гарая в 15 миллионов евро. Аргентинец привлекает и своими умениями, и европейской известностью. Защитник прошел через «Реал» и «Бенфику», никогда не попадал в большие скандалы и везде отмечался хорошей репутацией. Отсутствие высокой стартовой скорости – единственный минус Гарая. Все остальное можно занести в достоинства основному игроку сборной Аргентины. «Я предпочитаю выбрать покупку защитника, поэтому Луану предпочту Гарая», – сказал Массимо Каррера. Возвращение Гарая в Премьер-лигу повысит внимание к российскому футболу и станет реальным усилением для состава «Спартака».

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