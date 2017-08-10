Гарай вместо «Спартака» может перейти в «Зенит»

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай близок к возвращению в Россию, где им интересуется «Спартак», сообщает Elgoldigital. Интересно, что он может оказаться в итоге не в стане красно-белых, а в составе «Зенита», за который он уже играл с 2014 по 2016 год.

Известно, что испанцы не рассчитывают на 30-летнего аргентинца в предстоящем сезоне. «Валенсия» нуждается в укреплении опорной зоны, поэтому «Зенит» может предложить на обмен Хави Гарсию с доплатой, сумма которой может составить 23 миллиона евро.

В прошлом сезоне Гарай в составе испанского клуба сыграл 28 матчей во всех турнирах, забив четыре гола.