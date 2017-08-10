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Гарай вместо «Спартака» может перейти в «Зенит»

10 августа 2017, 11:04
44

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай близок к возвращению в Россию, где им интересуется «Спартак», сообщает Elgoldigital. Интересно, что он может оказаться в итоге не в стане красно-белых, а в составе «Зенита», за который он уже играл с 2014 по 2016 год.

Известно, что испанцы не рассчитывают на 30-летнего аргентинца в предстоящем сезоне. «Валенсия» нуждается в укреплении опорной зоны, поэтому «Зенит» может предложить на обмен Хави Гарсию с доплатой, сумма которой может составить 23 миллиона евро.

В прошлом сезоне Гарай в составе испанского клуба сыграл 28 матчей во всех турнирах, забив четыре гола.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Трансферы Валенсия Спартак Зенит Гарай Эсекьель Хави Гарсия
Комментарии (44)
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Пестрый
1502354398
Да ему уже по пофигу куда 31 год накатила старость и травмы замучили он не играть едет а доигрывать на больничке) Сомнительно что зинит его возьмет там хоть и дармовые деньги но идиотов как у Федуна все же поменьше!
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Tajik-za Zenit
1502355037
Нет его жена против была чтобы он в России играл поэтому он ушел
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ilichkadr
1502356020
Если Гарай решится вернуться в Россию, то выберет Зенит.
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Boozman
1502356775
Если не ошибаюсь, Валенсия за него хочет 25 лямов, то есть Гарсию в 2 ляма оценивают? Хотя относительно недавно могли его сбагрить за 5 или 10, кто там за него предлагал, уже не вспомню, но не суть. Классный менеджмент, повторно покупать игрока за немалые деньги (спустя всего полгода - год, зачем тогда отпускали), параллельно сбагривая другого за копейки. Уже писал, но всё же вопрос о том, помнит ли вообще Зенит про лимит, остаётся открытым. С такими тратами Зенит либо должен замахиваться на полуфинал ЛЧ, либо он замахивается стать клубом типа Порту / Бенфики, покупая латиносов и перепродавая их в европу. Только вторая стратегия здесь маловероятна, ибо затраты нехилые, вряд ли их перепродадут потом хотя бы за те же деньги. Ну а такие затраты с замахом чисто на чемпионат - уже перебор. На ЛЕ наши клубы никогда не смотрят и никогда этого не скрывали, для них это второсортный турнир, для них приоритет - это чемпионат и ЛЧ, несмотря на то, что в ЛЕ какие никакие премиальные, игроков можно показывать для продажи, плюс победа в ней это прямая путёвка в ЛЧ, ну и просто ещё один завоёванный европейский трофей, плюс там у наших клубов пока шансов гораздо больше, чем в ЛЧ. Может болелы Зенита объяснят мне стратегию клуба при такой трансферной политике
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115
1502357256
не стоит он таких денег-это бред,он не проходит в основу,ему 30 и моложе он становиться не будет,бартер на гарсию
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nik55
1502357441
бомжи Спартаку насрут а потом и сами его брать не будут-------Зенит любит нагадить и это не в первый раз
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Svoysvoemubrat
1502357627
Прошлую трансферную кампанию Спартака вел Жирков, сейчас Измайлов. Было тихо и узнавали фамилии уже с фото из Тарасовки. Сейчас как восточный базар и фамилии игроков знают все кому не лень.
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zlobny_zenitos
1502358182
Мне, если честно, хочется думать, что это все таки утка. Потому что такие качели...это просто не серьезно для наших клубов... и в принципе для имиджа страны...при всей любви к Гараю, как классному дефу, любви к Зениту, за который болею и уважении Спартаку, как к интереснейшему конкуренту и одному из лучших клубов в России!
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takca
1502358796
Если бы Гарай собрался бы переходить ну скажем в Тосно то руководство Зенита даже бы не пошевелилось мол пускай. А вот в Спартак ни ни. И будет всеми ресурсами против мол главное не в Спартак.
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сасас
1502370707
Это будет идеальный трансфер, т.к. мы все видели кто такой Гарай и как он играл и на что он способен. В пару к молодому Маммане- идеальный вариант+ избавимся от некчемного Гарсии
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