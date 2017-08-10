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    Гарай вместо «Спартака» может перейти в «Зенит»

    Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай близок к возвращению в Россию, где им интересуется «Спартак», сообщает Elgoldigital. Интересно, что он может оказаться в итоге не в стане красно-белых, а в составе «Зенита», за который он уже играл с 2014 по 2016 год.

    Известно, что испанцы не рассчитывают на 30-летнего аргентинца в предстоящем сезоне. «Валенсия» нуждается в укреплении опорной зоны, поэтому «Зенит» может предложить на обмен Хави Гарсию с доплатой, сумма которой может составить 23 миллиона евро.

    В прошлом сезоне Гарай в составе испанского клуба сыграл 28 матчей во всех турнирах, забив четыре гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2017 11:04
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 10 августа 2017, 16:57

      а где опровержение что им никто уже не интересуется

      0
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      Рейтинг: +439

      сасас 10 августа 2017, 16:11

      Это будет идеальный трансфер, т.к. мы все видели кто такой Гарай и как он играл и на что он способен. В пару к молодому Маммане- идеальный вариант+ избавимся от некчемного Гарсии

      4
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 > сасас 10 августа 2017, 19:58

      И от некчемного дебила Нету вместе взятых....

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 10 августа 2017, 14:28

      Брехня летит со всех сторон! То в Спартаке,то в Зените!

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 августа 2017, 14:22

      Нах он нужен в Спартаке за такие деньги? Еб...сь совсем?

      2
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      Рейтинг: +17809

      ilichkadr 10 августа 2017, 14:08

      По информации "СЭ", "Зенит" не интересуется защитником "Валенсии" Эсекьелем Гараем. Около месяца назад кандидатура аргентинца была предложена агентом игрока Жоржем Мендешом "Зениту". Гарай, которому в этом году исполнится 31 год, не вписывается а концепцию клуба – в итоге от его услуг отказались.

      0
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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox 10 августа 2017, 14:07

      Если трансфер закончится на Пашаличе, то рекомендую подписать петицию на имя Федуна, чтобы он уволил весь свой штаб, занимающийся трансферной политикой!!! Раньше надо было начинать шевелиться с покупками, а не под конец, когда напихали в Питере!!!

      2
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      Рейтинг: +527

      трениришко 10 августа 2017, 13:11

      его жена в питер не поедет, а вот в москву возможно

      -2
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      Рейтинг: +76

      takca 10 августа 2017, 12:53

      Если бы Гарай собрался бы переходить ну скажем в Тосно то руководство Зенита даже бы не пошевелилось мол пускай. А вот в Спартак ни ни. И будет всеми ресурсами против мол главное не в Спартак.

      7
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      Рейтинг: +11239

      alp > takca 10 августа 2017, 13:06

      да да да... мы вот еще, планируем, глушакова отдать в аренду в анжи

      2
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      Рейтинг: +17809

      ilichkadr > takca 10 августа 2017, 13:09

      Ну, и на кой Гараю идти в Спартак, если в команде нет ни одного аргентинца? Кутепова, Комбарова, Боккетти воспитывать? Так Гарай не знает ни русского, ни итальянского языков. Нету пытался воспитать, но после ухода из Зенита воспитание накрылось медным тазом.

      3
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > takca 10 августа 2017, 16:55

      Гарай играл за Зенит и знает нынешних чемпионов.Ушёл он из нашей команды ТОЛЬКО из-за жены сам же он уходить не собирался..Предовать Зенит он не будет!Если наши его пригласят думаю с радостью вернётся!

      2
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 10 августа 2017, 12:43

      Мне, если честно, хочется думать, что это все таки утка. Потому что такие качели...это просто не серьезно для наших клубов... и в принципе для имиджа страны...при всей любви к Гараю, как классному дефу, любви к Зениту, за который болею и уважении Спартаку, как к интереснейшему конкуренту и одному из лучших клубов в России!

      6
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      Рейтинг: +133

      razory 10 августа 2017, 12:36

      ерунда всё это

      0
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