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    Кузяев: «Моменты у «Зенита» были, реализация подвела»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев считает, что команда не успела полностью восстановиться после матча со «Спартаком», что сказалось на игре против «Урала». Футболист пообещал исправиться в следующих играх.

    Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Зенит» закончился со счетом 1:1. После этой встречи «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице с 13-ю очками. «Урал» располагается на 10-й строчке, имея в своем активе семь очков.

    – Прошло всего два дня после матча «Спартака». Возможно, не успели восстановиться. Но у «Урала» тоже было только два дня.

    – Только в этом дело, что не удалось добиться победы?

    – Моменты были, реализация подвела. У меня были стопроцентные моменты. Ну ничего, будем работать дальше.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.08.2017 07:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +365

      Бардюр 10 августа 2017, 09:46

      http://m.fontanka.ru/2017/08/09/103/жители Крестовского острова:"Мы хотим, чтобы «Зенит» всегда проигрывал, потому что, когда так происходит, они уходят печальные и тихие, а когда «Зенит» выигрывает, начинается кошмар."

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 10 августа 2017, 09:07

      Были не моменты, а моментищаааа!

      2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 10 августа 2017, 08:56

      "Правописание у меня хромает, оно хорошее, но почему-то хромает..." (с) В.П.

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