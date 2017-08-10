Кузяев: «Моменты у «Зенита» были, реализация подвела»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев считает, что команда не успела полностью восстановиться после матча со «Спартаком», что сказалось на игре против «Урала». Футболист пообещал исправиться в следующих играх.

Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Зенит» закончился со счетом 1:1. После этой встречи «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице с 13-ю очками. «Урал» располагается на 10-й строчке, имея в своем активе семь очков.

– Прошло всего два дня после матча «Спартака». Возможно, не успели восстановиться. Но у «Урала» тоже было только два дня.

– Только в этом дело, что не удалось добиться победы?

– Моменты были, реализация подвела. У меня были стопроцентные моменты. Ну ничего, будем работать дальше.