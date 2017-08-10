Кузяев: «Моменты у «Зенита» были, реализация подвела»

http://m.fontanka.ru/2017/08/09/103/жители Крестовского острова:"Мы хотим, чтобы «Зенит» всегда проигрывал, потому что, когда так происходит, они уходят печальные и тихие, а когда «Зенит» выигрывает, начинается кошмар."
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев считает, что команда не успела полностью восстановиться после матча со «Спартаком», что сказалось на игре против «Урала». Футболист пообещал исправиться в следующих играх.
Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Зенит» закончился со счетом 1:1. После этой встречи «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице с 13-ю очками. «Урал» располагается на 10-й строчке, имея в своем активе семь очков.
– Прошло всего два дня после матча «Спартака». Возможно, не успели восстановиться. Но у «Урала» тоже было только два дня.
– Только в этом дело, что не удалось добиться победы?
– Моменты были, реализация подвела. У меня были стопроцентные моменты. Ну ничего, будем работать дальше.