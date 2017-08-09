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    Кудряшов, Азмун и братья Миранчуки – в стартовых составах «Рубина» и «Локомотива»

    Известны стартовые составы «Рубина» и «Локомотива» на матч пятого тура чемпионата России.

    «Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Жемалетдинов, Азмун, Жонатас.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Денисов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Рыбус, Фернандеш.

    Встреча в Казани начнется в 20:00 по московскому времени. Следить за ее событиями можно здесь.

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    Источник: РПЛ

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    09.08.2017 19:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 9 августа 2017, 20:12

      Рубину победу!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 августа 2017, 19:26

      Лешка Миранчук у нас в нападении?

      0
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