Кудряшов, Азмун и братья Миранчуки – в стартовых составах «Рубина» и «Локомотива»

Известны стартовые составы «Рубина» и «Локомотива» на матч пятого тура чемпионата России.

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Жемалетдинов, Азмун, Жонатас.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Денисов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Рыбус, Фернандеш.

Встреча в Казани начнется в 20:00 по московскому времени. Следить за ее событиями можно здесь.

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