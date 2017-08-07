«Марсель» заинтересован в Йоветиче

«Марсель» готовит запрос в «Интер» по трансферу нападающего Стевана Йоветича. Провансальцы намерены предложить за черногорца 15 миллионов евро.

Вторую часть минувшего сезона 27-летний игрок провел в аренде в «Севилье» и хотел присоединиться к андалусийскому клубу на постоянной основе, однако «рохибланкос» не смогли заплатить требуемую сумму, хотя и имели право на выкуп форварда.

За «Севилью» в прошлой кампании Йоветич провел 21 матч, отметившись шестью голами. Его текущее соглашение с миланцами рассчитано до июля 2019 года.