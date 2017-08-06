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    Промес: «В игре с «Зенитом» люди увидят либо хорошего судью, либо опять какой-то цирк»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выразил надежду, что матч 4-го тура чемпионата России с «Зенитом» пройдет в честной борьбе. Голландец вспомнил прошлогоднюю встречу с сине-бело-голубыми в Санкт-Петербурге, которую обслуживал арбитр Сергей Иванов.

    «Помню, как будто это было вчера: Кришито оттолкнул меня, отобрал мяч и начал контратаку, которая привела к голу. В итоге мы проиграли 2:4. Правда, тогда судил Иванов. В другой раз уступили крупнее: 2:5 и тоже не без помощи судьи.

    Не хочу говорить об этом — вы сами видели, что тогда все было неправильно. Теперь у судьи есть шанс доказать, что он хороший рефери. В воскресенье люди увидят либо хорошего судью, либо опять какой-то цирк. Надеюсь, Вилков сделал выводы из той ситуации и на этот раз будет честен до конца», — сказал Промес.

    Напомним, матч «Зенит – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.08.2017 15:17
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 августа 2017, 05:45

      Цирк и увидели, только клоуном оказался не судья...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +8839

      GoLenaStop 6 августа 2017, 21:33

      И вот оно -Спртачара без пеналя не может НИЧЕГО!!!! Свинина завоняла...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 6 августа 2017, 18:54

      Уже по ляжкам потекло....

      -1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 6 августа 2017, 17:05

      еще нет игры уже плачет!!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 6 августа 2017, 16:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Абсолютно согласен, надеюсь все жёлтые за нырки Спартаковских клоунов в штрафной Зенита и красные за грязную игру, которые заслуживает Спартак он получит, все пенальти на зенитовских напах будут в ворота Спартака назначены... но клеветать как делает Спартаковская кодла и банда так называемых аналитиков поддерживаемых предвзятой прессой не будем, все должно быть по чесноку

      -5
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 6 августа 2017, 15:58

      Невооруженным глазом видно, что на сегодняшний день Спартак сильнее.
      Даже с подкупленными судьями Спартак уверенно возьмет
      очередные 3 очка.

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 августа 2017, 15:55

      Вилков только недавно категорию "Про" получил, которого его лишили из-за частых ошибок. Кто знает, что он может натворить.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > BRO_football 6 августа 2017, 16:55

      Ну вот разве не абсурд назначать его на данный матч в таком случае?????

      0
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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 6 августа 2017, 15:54

      Только игроки и болельщики спартака ноют про судейство за неделю до игры.

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 августа 2017, 15:53

      Я опасаюсь и ошибок судей и картинных падений - провокаций со стороны игроков.Промес сам далеко не ангел и как можно проиграть в 2-3 мяча из-за одного толчка?Уверен если судья будет объективен - 5-6 жёлтых за провокации,нырки,длинный язык он обязан будет дать.

      7
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 августа 2017, 15:52

      Правильно, Зенит никто не боится, если судья чудить не будет, все шансы на победу есть.

      7
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