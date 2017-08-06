Промес: «В игре с «Зенитом» люди увидят либо хорошего судью, либо опять какой-то цирк»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выразил надежду, что матч 4-го тура чемпионата России с «Зенитом» пройдет в честной борьбе. Голландец вспомнил прошлогоднюю встречу с сине-бело-голубыми в Санкт-Петербурге, которую обслуживал арбитр Сергей Иванов.

«Помню, как будто это было вчера: Кришито оттолкнул меня, отобрал мяч и начал контратаку, которая привела к голу. В итоге мы проиграли 2:4. Правда, тогда судил Иванов. В другой раз уступили крупнее: 2:5 и тоже не без помощи судьи.

Не хочу говорить об этом — вы сами видели, что тогда все было неправильно. Теперь у судьи есть шанс доказать, что он хороший рефери. В воскресенье люди увидят либо хорошего судью, либо опять какой-то цирк. Надеюсь, Вилков сделал выводы из той ситуации и на этот раз будет честен до конца», — сказал Промес.

Напомним, матч «Зенит – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.