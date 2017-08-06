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  • Промес: «В игре с «Зенитом» люди увидят либо хорошего судью, либо опять какой-то цирк»

Промес: «В игре с «Зенитом» люди увидят либо хорошего судью, либо опять какой-то цирк»

6 августа 2017, 15:17
30

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выразил надежду, что матч 4-го тура чемпионата России с «Зенитом» пройдет в честной борьбе. Голландец вспомнил прошлогоднюю встречу с сине-бело-голубыми в Санкт-Петербурге, которую обслуживал арбитр Сергей Иванов.

«Помню, как будто это было вчера: Кришито оттолкнул меня, отобрал мяч и начал контратаку, которая привела к голу. В итоге мы проиграли 2:4. Правда, тогда судил Иванов. В другой раз уступили крупнее: 2:5 и тоже не без помощи судьи.

Не хочу говорить об этом — вы сами видели, что тогда все было неправильно. Теперь у судьи есть шанс доказать, что он хороший рефери. В воскресенье люди увидят либо хорошего судью, либо опять какой-то цирк. Надеюсь, Вилков сделал выводы из той ситуации и на этот раз будет честен до конца», — сказал Промес.

Напомним, матч «Зенит – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Промес Квинси
Комментарии (30)
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la verdad
1502022057
Началось... Солома валит :)
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GoldPlayFIFARus9
1502022325
А я вот помню как на открывашке, игрок спартачка сыграл рукой в штрафной мяч и прервал голевую передачу,и пенальти не назначили. После чего Зенит пропустил и проиграл. Так что не этому негритосику что-то говорить про судейство
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Ехaй Нахуй
1502022442
Сёдни точно люди услышат плач либо итальянского,либо испанского нытика.
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ilichkadr
1502022464
Так чё там Промес, всё что проиграли валим на судей. У свиней всегда проблемы, то концентраты попались хреновые, то кормушка дырявая, то свинопас пьяный............
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mamba9090909
1502023053
Ну да. Если выиграют, значит хороший судья, если проиграют, значит цирк.
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TRELL
1502023761
Молчал бы! Сколько раз судейство было в пользу спартака... Руками даже помню забивали,так что не надо пиз..еть! Молчу про годы Ссср,когда эту народную команду за уши тащили. Нагревают атмосферу и только.
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Одинокий волк Маквейд
1502023951
Правильно, Зенит никто не боится, если судья чудить не будет, все шансы на победу есть.
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Kollljan
1502024080
Только игроки и болельщики спартака ноют про судейство за неделю до игры.
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Zubo
1502025252
Абсолютно согласен, надеюсь все жёлтые за нырки Спартаковских клоунов в штрафной Зенита и красные за грязную игру, которые заслуживает Спартак он получит, все пенальти на зенитовских напах будут в ворота Спартака назначены... но клеветать как делает Спартаковская кодла и банда так называемых аналитиков поддерживаемых предвзятой прессой не будем, все должно быть по чесноку
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zenit2012
1502028345
еще нет игры уже плачет!!!!
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