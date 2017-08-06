Конте: «Есть ощущение, что этот сезон станет самым сложным в моей карьере»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона. По мнению итальянского специалиста, команду ждет тяжелая борьба за чемпионство.

«У меня есть очень много причин, по которым я могу предполагать, что предстоящий сезон станет в моей тренерской карьере самым сложным. В Англии очень высокая конкуренция, здесь сразу шесть команд претендуют на чемпионство. Конечно, мы будем бороться до конца. Я просто удивляюсь тому, как наши игроки выкладываются и их работоспособности. Для меня удовольствие видеть такую самоотдачу», – заявил Конте.

«Челси» в прошлом сезоне в дебютный год работы в команде итальянского тренера стал чемпионом АПЛ.