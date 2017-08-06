Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте: «Есть ощущение, что этот сезон станет самым сложным в моей карьере»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона. По мнению итальянского специалиста, команду ждет тяжелая борьба за чемпионство.

    «У меня есть очень много причин, по которым я могу предполагать, что предстоящий сезон станет в моей тренерской карьере самым сложным. В Англии очень высокая конкуренция, здесь сразу шесть команд претендуют на чемпионство. Конечно, мы будем бороться до конца. Я просто удивляюсь тому, как наши игроки выкладываются и их работоспособности. Для меня удовольствие видеть такую самоотдачу», – заявил Конте.

    «Челси» в прошлом сезоне в дебютный год работы в команде итальянского тренера стал чемпионом АПЛ.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2017 08:45
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 августа 2017, 11:14

      Слуцкий дышит в затылок...
      Бойся.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 6 августа 2017, 11:04

      Защитить чемпионство всегда тяжело!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 6 августа 2017, 09:29

      вот и я немного беспокоюсь, что у нас так мало приобритений . . .

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11