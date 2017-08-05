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    ФНЛ. «Кубань» в меньшинстве поделила очки с «Тюменью», «Шинник» обыграл «Олимпиец»

    В матче 6-го тура первенства ФНЛ «Кубань» в гостях сыграла вничью с «Тюменью» (1:1), проведя больше половины игры в меньшинстве.

    В другой встрече «Шинник» оказался сильнее «Олимпийца» – 1:0. Автором единственного гола, выведшего ярославцев на пятое место в турнирной таблице, стал Михаил Земсков.

    Первенство ФНЛ. 6-й тур

    Тюмень – Кубань (Краснодар) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Маляров, 59 (с пенальти); 1:1 – Гузь, 63.

    Удаление: нет – Гай, 37.

    Олимпиец (Нижний Новгород) – Шинник (Ярославль) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Земсков, 26.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2017 17:52
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