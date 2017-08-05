ФНЛ. «Кубань» в меньшинстве поделила очки с «Тюменью», «Шинник» обыграл «Олимпиец»

В матче 6-го тура первенства ФНЛ «Кубань» в гостях сыграла вничью с «Тюменью» (1:1), проведя больше половины игры в меньшинстве.

В другой встрече «Шинник» оказался сильнее «Олимпийца» – 1:0. Автором единственного гола, выведшего ярославцев на пятое место в турнирной таблице, стал Михаил Земсков.

Первенство ФНЛ. 6-й тур

Тюмень – Кубань (Краснодар) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Маляров, 59 (с пенальти); 1:1 – Гузь, 63.

Удаление: нет – Гай, 37.

Олимпиец (Нижний Новгород) – Шинник (Ярославль) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Земсков, 26.

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