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    Официально: Фернандо перешел из «Манчестер Сити» в «Галатасарай»

    «Галатасарай» объявил о покупке полузащитника Фернандо. «Манчестер Сити» заработает на сделке 5,25 миллионов евро. Английский клуб может дополнительно получить до 900 тысяч в случае удачного выступления бразильца за новый клуб.

    Фернандо пополнил состав горожан в июле 2014 года, перейдя из «Порту» за 12,75 миллионов фунтов. За два сезона в манчестерском клубе 30-летний бразилец сыграл в 64 матчах чемпионата Англии, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

    Источник: ФК «Галатасарай»

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    05.08.2017 00:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 5 августа 2017, 01:05

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