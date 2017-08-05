Официально: Фернандо перешел из «Манчестер Сити» в «Галатасарай»

«Галатасарай» объявил о покупке полузащитника Фернандо. «Манчестер Сити» заработает на сделке 5,25 миллионов евро. Английский клуб может дополнительно получить до 900 тысяч в случае удачного выступления бразильца за новый клуб.

Фернандо пополнил состав горожан в июле 2014 года, перейдя из «Порту» за 12,75 миллионов фунтов. За два сезона в манчестерском клубе 30-летний бразилец сыграл в 64 матчах чемпионата Англии, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.