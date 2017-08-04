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    Непомнящий не понимает тех, кто критикует Акинфеева

    Известный тренер Валерий Непомнящий, работавший советником президента ЦСКА по спортивным вопросам, оценил игру голкипера армейцев Игоря Акинфеева в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. По словам специалиста, вратарь уже ответил на все вопросы критиков игрой в матча против АЕКа в рамках третьего квалификационного раунда турнира.

    Напомним, что после ответной встречи Акинфеев еще на один матч увеличил отечественный рекорд по количеству «сухих» игр в еврокубках. На счету российского вратаря 30 матчей без пропущенных голов.

    – Если бы Акинфеев не спас на 62-й минуте после дальнего удара Юханссона, мы бы получили очень нервную концовку?

    – Вывод напрашивается сам собой. Если у тебя в составе есть Акинфеев, он выручит, когда это необходимо! Думаю, все лишний раз в этом убедились.

    – Вряд ли все. Критиков у Игоря по-прежнему хватает…

    – Считаю, Акинфеев еще раз ответил тем, кто его ругает. Взял и потащил такой мяч!

    – Вы придавали значение его неудачной серии в Лиге чемпионов? Теперь он второй матч кряду отыграл на «ноль».

    – Вообще об этом не думал! И не понимаю тех, кто на него «нападал». Наверное, вы не помните драму Льва Ивановича Яшина?

    – Вы про чемпионат мира в Чили?

    – Да. Яшин был на самой вершине. А после того турнира люди просто готовы были его уничтожить. И вратарь многое пережил, но все равно смог подняться, получил вызов в сборную мира. Поймите, голкипер штучный товар, неприкасаемая каста. Акинфеева нужно беречь, прежде всего, его психологию. Нельзя к голкиперам относиться так, как к полевым игрокам.

    – За его колено становится все тревожнее и тревожнее? Врачи дважды выбегали на поле…

    – Это футбол. Игорь играет самоотверженно. Нужно рисковать, быть готовым ко всему. Думаю, у него все нормально, обойдется.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2017 09:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3795

      serppion 5 августа 2017, 04:43

      Не понимаю тех, кто не критикует Акинфеева. Он - не священная корова и поводов для взбучки дает предостаточно.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 4 августа 2017, 20:44

      Не пони мающий

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 4 августа 2017, 15:35

      А я понимаю, тех кто ругает Игорька. Вон как Юрку Лодыгина поносили за его ляпы, можно сказать в газон втаптывали, а какой он вчера матч выдал. Ну просто сказочный.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 4 августа 2017, 12:10

      Нестабильный он. Может неберущийся, казалось бы, мяч потащить, и ошибиться в простой ситуации..

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      Рейтинг: +97

      serzhio1 4 августа 2017, 11:32

      не по теме, но сначала прочитал: "непонимающий не понимает тех кто ..." )))

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      Рейтинг: +364

      neofizer 4 августа 2017, 11:05

      завистники..

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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 4 августа 2017, 10:45

      Достали уже Игоря обсуждать!!! Здоровья только сейчас ему!!!

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      Рейтинг: +628

      kanav67 4 августа 2017, 10:08

      Все просто и понятно. Это банальная зависть руководит теми, кто злословит. А зависть штука коварная - она не отпустит никогда, тем более , что у хряков , Газпрома и других такого вратаря нет и не предвидится в ближайшее время.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > kanav67 4 августа 2017, 10:35

      Токого)) ,точно нет )))

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 августа 2017, 09:32

      У него фамилия такая, не понимать ))

      -1
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