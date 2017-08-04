Непомнящий не понимает тех, кто критикует Акинфеева

Известный тренер Валерий Непомнящий, работавший советником президента ЦСКА по спортивным вопросам, оценил игру голкипера армейцев Игоря Акинфеева в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. По словам специалиста, вратарь уже ответил на все вопросы критиков игрой в матча против АЕКа в рамках третьего квалификационного раунда турнира.

Напомним, что после ответной встречи Акинфеев еще на один матч увеличил отечественный рекорд по количеству «сухих» игр в еврокубках. На счету российского вратаря 30 матчей без пропущенных голов.

– Если бы Акинфеев не спас на 62-й минуте после дальнего удара Юханссона, мы бы получили очень нервную концовку?

– Вывод напрашивается сам собой. Если у тебя в составе есть Акинфеев, он выручит, когда это необходимо! Думаю, все лишний раз в этом убедились.

– Вряд ли все. Критиков у Игоря по-прежнему хватает…

– Считаю, Акинфеев еще раз ответил тем, кто его ругает. Взял и потащил такой мяч!

– Вы придавали значение его неудачной серии в Лиге чемпионов? Теперь он второй матч кряду отыграл на «ноль».

– Вообще об этом не думал! И не понимаю тех, кто на него «нападал». Наверное, вы не помните драму Льва Ивановича Яшина?

– Вы про чемпионат мира в Чили?

– Да. Яшин был на самой вершине. А после того турнира люди просто готовы были его уничтожить. И вратарь многое пережил, но все равно смог подняться, получил вызов в сборную мира. Поймите, голкипер штучный товар, неприкасаемая каста. Акинфеева нужно беречь, прежде всего, его психологию. Нельзя к голкиперам относиться так, как к полевым игрокам.

– За его колено становится все тревожнее и тревожнее? Врачи дважды выбегали на поле…

– Это футбол. Игорь играет самоотверженно. Нужно рисковать, быть готовым ко всему. Думаю, у него все нормально, обойдется.