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Непомнящий не понимает тех, кто критикует Акинфеева

4 августа 2017, 09:30
10

Известный тренер Валерий Непомнящий, работавший советником президента ЦСКА по спортивным вопросам, оценил игру голкипера армейцев Игоря Акинфеева в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. По словам специалиста, вратарь уже ответил на все вопросы критиков игрой в матча против АЕКа в рамках третьего квалификационного раунда турнира.

Напомним, что после ответной встречи Акинфеев еще на один матч увеличил отечественный рекорд по количеству «сухих» игр в еврокубках. На счету российского вратаря 30 матчей без пропущенных голов.

– Если бы Акинфеев не спас на 62-й минуте после дальнего удара Юханссона, мы бы получили очень нервную концовку?

– Вывод напрашивается сам собой. Если у тебя в составе есть Акинфеев, он выручит, когда это необходимо! Думаю, все лишний раз в этом убедились.

– Вряд ли все. Критиков у Игоря по-прежнему хватает…

– Считаю, Акинфеев еще раз ответил тем, кто его ругает. Взял и потащил такой мяч!

– Вы придавали значение его неудачной серии в Лиге чемпионов? Теперь он второй матч кряду отыграл на «ноль».

– Вообще об этом не думал! И не понимаю тех, кто на него «нападал». Наверное, вы не помните драму Льва Ивановича Яшина?

– Вы про чемпионат мира в Чили?

– Да. Яшин был на самой вершине. А после того турнира люди просто готовы были его уничтожить. И вратарь многое пережил, но все равно смог подняться, получил вызов в сборную мира. Поймите, голкипер штучный товар, неприкасаемая каста. Акинфеева нужно беречь, прежде всего, его психологию. Нельзя к голкиперам относиться так, как к полевым игрокам.

– За его колено становится все тревожнее и тревожнее? Врачи дважды выбегали на поле…

– Это футбол. Игорь играет самоотверженно. Нужно рисковать, быть готовым ко всему. Думаю, у него все нормально, обойдется.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Непомнящий Валерий
Комментарии (10)
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acer2003
1501828369
У него фамилия такая, не понимать ))
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kanav67
1501830536
Все просто и понятно. Это банальная зависть руководит теми, кто злословит. А зависть штука коварная - она не отпустит никогда, тем более , что у хряков , Газпрома и других такого вратаря нет и не предвидится в ближайшее время.
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GSKA1974
1501832724
Достали уже Игоря обсуждать!!! Здоровья только сейчас ему!!!
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neofizer
1501833942
завистники..
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serzhio1
1501835536
не по теме, но сначала прочитал: "непонимающий не понимает тех кто ..." )))
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Diesel133
1501837801
Нестабильный он. Может неберущийся, казалось бы, мяч потащить, и ошибиться в простой ситуации..
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neveldomha
1501850112
А я понимаю, тех кто ругает Игорька. Вон как Юрку Лодыгина поносили за его ляпы, можно сказать в газон втаптывали, а какой он вчера матч выдал. Ну просто сказочный.
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спанчес
1501868673
Не пони мающий
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serppion
1501897399
Не понимаю тех, кто не критикует Акинфеева. Он - не священная корова и поводов для взбучки дает предостаточно.
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