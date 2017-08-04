Веллитон посоветовал Соу сменить Турцию на Россию

Новичок «Динамо» Самба Соу рассказал о своем знакомстве с Веллитоном, с которым он играл в Турции. По его словам, именно бразилец посоветовал ему перебраться в Россию. Соу признался, что ранее у него было предложение перейти в «Кубань», но он выбрал турецкий чемпионат.

– В Турции вы играли с Веллитоном. Каким он стал?

– Очень сильно изменился. Такой же суперзабивной форвард, каким вы его знаете, но повзрослел – теперь ему интересен только футбол. Да, Веллитон – парень с характером. Но это надо понять и принять. Вне зависимости от поведения остается классным футболистом – забивал по 12–13 мячей в сезоне.

– Он был лидером в раздевалке?

– Веллитон – не тот, кто станет зачитывать мотивационные речи перед матчем. Но в «Кайсериспоре» был нашим лучшим форвардом, и мы его ценили.

– В России бразилец славился своей любовью к ночной жизни.

– В Турции такого не происходило. Кайсери – маленький городок. Там и клубов-то нет (смеется). Это вам не Москва. Мы разговаривали с ним о России, он советовал приехать сюда, говорил, что Москва очень хороший город. Рассказал мне немного о людях, пробках и холоде.

– Были другие варианты кроме «Динамо»?

– В России – нет. Но мной интересовалось другое «Динамо». Загребское. А раньше на меня выходила «Кубань». В 2015 году. Тогда в «Краснодар» уходил Шарль Каборе, и ему искали замену. Но я выбрал «Кайсериспор».