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    Пасторе: «В знак почтения готов отдать Неймару свой игровой номер»

    Футболист французского «ПСЖ» Хавьер Пасторе поделился мыслями от приближающегося перехода в стан парижан нападающего «Барселоны» Неймара. В частности, аргентинец выказал готовность ради бразильца пожертвовать собственным игровым номером.

    «В знак приветствия готов отдать этому футболисту свой десятый номер. Хочу, чтоб ему было с нами максимально комфортно.

    Неймар едет сюда, чтобы мы вместе выиграли Лигу чемпионов», – заявил Пасторе.

    Аргентинец в случае утраты своей нынешней «десятки» возьмет 27-й номер.

    Почему я рад уходу Неймара в Париж. И почему этот трансфер изменит футбол

    Источник: Goal.com

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    03.08.2017 18:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 3 августа 2017, 23:03

      Ещё можно жену свою подставить ради такого гостя из Барселоны))

      0
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 3 августа 2017, 20:48

      Почему бы и нет?Все равно на баночке посиживаешь!

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 3 августа 2017, 20:36

      да тебе уже заплатили за номер

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 3 августа 2017, 18:59

      Да, как-то непонятно..), а насчёт выиграть ЛЧ..было бы неплохо Барсе и ПСЖ сперва выйти из групп..- получилось так, что они у них будут разные априори.., а вот потом в плэй-офф пересечься - самый лучший сценарий.

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 3 августа 2017, 18:53

      Еще и на руках готов нести наверное

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