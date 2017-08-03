Пасторе: «В знак почтения готов отдать Неймару свой игровой номер»

Футболист французского «ПСЖ» Хавьер Пасторе поделился мыслями от приближающегося перехода в стан парижан нападающего «Барселоны» Неймара. В частности, аргентинец выказал готовность ради бразильца пожертвовать собственным игровым номером.

«В знак приветствия готов отдать этому футболисту свой десятый номер. Хочу, чтоб ему было с нами максимально комфортно.

Неймар едет сюда, чтобы мы вместе выиграли Лигу чемпионов», – заявил Пасторе.

Аргентинец в случае утраты своей нынешней «десятки» возьмет 27-й номер.

Почему я рад уходу Неймара в Париж. И почему этот трансфер изменит футбол