Пасторе: «В знак почтения готов отдать Неймару свой игровой номер»

Ещё можно жену свою подставить ради такого гостя из Барселоны))
Футболист французского «ПСЖ» Хавьер Пасторе поделился мыслями от приближающегося перехода в стан парижан нападающего «Барселоны» Неймара. В частности, аргентинец выказал готовность ради бразильца пожертвовать собственным игровым номером.
«В знак приветствия готов отдать этому футболисту свой десятый номер. Хочу, чтоб ему было с нами максимально комфортно.
Неймар едет сюда, чтобы мы вместе выиграли Лигу чемпионов», – заявил Пасторе.
Аргентинец в случае утраты своей нынешней «десятки» возьмет 27-й номер.
Почему я рад уходу Неймара в Париж. И почему этот трансфер изменит футбол