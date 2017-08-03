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    Французская лига призывает испанских коллег отпустить Неймара в «ПСЖ» как можно скорее

    Профессиональная лига Франции выпустила официальное заявление по поводу позиции Профессиональной лиги Испании, которая отказывается утверждать трансфер нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

    Французы хотят видеть южноамериканца в своем чемпионате максимально скоро.

    «Мы удивлены, что наши коллеги не принимают необходимую сумму отступных за футболиста. Правила ФИФА должны соблюдаться, как мы считаем, но испанская лига ими пренебрегает. Мы оказываем всецелую поддержку «ПСЖ» в вопросе трансфера Неймара. В том числе с нашей стороны поступает юридическая помощь.

    Желаем, чтобы трансфер игрока был завершен в ближайшее время», – гласит заявление.

    Ранее президент Франции уже поздравил «ПСЖ» с покупкой Неймара.

    Почему я рад уходу Неймара в Париж. И почему этот трансфер изменит футбол

    Источник: LFP

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    03.08.2017 18:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 3 августа 2017, 19:48

      Молод он для ихлиги

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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 3 августа 2017, 19:38

      Французская Лига даже Макрона смогла привлечь к этому трансферу . Событие вселенского масштаба просто !

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