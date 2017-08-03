Орлов: «Краснодар» смотрится добротно. Шалимов – молодец»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов отметил игру «Краснодара» в матче третьего тура со «Спартаком». Не смотря на поражение южан, он отметил работу главного тренера команды Игоря Шалимова.

Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Краснодар» закончился со счетом 2:0. Эта победа стала первой для столичного клуба в текущем сезоне РФПЛ. Гости же потерпели свое первое поражение

– Как вам сегодня Глушаков?

– Сработал на среднюю оценку. На удовлетворительно. Он еще обретает себя.

– Геннадий Костылев в недавнем интервью назвал его недоучкой. Не слишком ли резкая оценка одного из лидеров красно-белых?

– Я читал. У Дениса действительно нет школы, не хватает мастерства. Невероятные его голы в прошлом сезоне – во многом стечение обстоятельств. Такое бывает… Но везение не всегда сопутствует «Спартаку». Об этом говорят первые два тура. Сегодня подопечные красно-белых уже играли лучше. Свои трибуны, свой стадион. Красно-белые показали мастерство. Но все же видны проблемы при переходе из обороны в атаку.

– Разве?

– Да. Все складывается пока из индивидуального мастерства отдельных игроков. Нет такого, что одна атака ритмично накатывает за другой. После двух мячей стало попроще. «Краснодар» оказался не готов к такому развитию событий.

Но мне понравилась у «быков» поставленная игра в центре поля. На подопечных Шалимова интересно смотреть. Однако нет Феди Смолова. Вот в чем вся штука… Перейра и Жоаузиньо – скорее мастера голевых передач... И, тем не менее, «Краснодар» смотрится добротно. Шалимов – молодец.