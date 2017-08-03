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Орлов: «Краснодар» смотрится добротно. Шалимов – молодец»

3 августа 2017, 10:43
9

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов отметил игру «Краснодара» в матче третьего тура со «Спартаком». Не смотря на поражение южан, он отметил работу главного тренера команды Игоря Шалимова.

Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Краснодар» закончился со счетом 2:0. Эта победа стала первой для столичного клуба в текущем сезоне РФПЛ. Гости же потерпели свое первое поражение

– Как вам сегодня Глушаков?

– Сработал на среднюю оценку. На удовлетворительно. Он еще обретает себя.

– Геннадий Костылев в недавнем интервью назвал его недоучкой. Не слишком ли резкая оценка одного из лидеров красно-белых?

– Я читал. У Дениса действительно нет школы, не хватает мастерства. Невероятные его голы в прошлом сезоне – во многом стечение обстоятельств. Такое бывает… Но везение не всегда сопутствует «Спартаку». Об этом говорят первые два тура. Сегодня подопечные красно-белых уже играли лучше. Свои трибуны, свой стадион. Красно-белые показали мастерство. Но все же видны проблемы при переходе из обороны в атаку.

– Разве?

– Да. Все складывается пока из индивидуального мастерства отдельных игроков. Нет такого, что одна атака ритмично накатывает за другой. После двух мячей стало попроще. «Краснодар» оказался не готов к такому развитию событий.

Но мне понравилась у «быков» поставленная игра в центре поля. На подопечных Шалимова интересно смотреть. Однако нет Феди Смолова. Вот в чем вся штука… Перейра и Жоаузиньо – скорее мастера голевых передач... И, тем не менее, «Краснодар» смотрится добротно. Шалимов – молодец.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Глушаков Денис Смолов Федор Шалимов Игорь Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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СШГЭС
1501747180
У Орлова нет школы, не хватает мастерства. Но, ничего, болтает.Такое бывает.
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Поль
1501749375
Посмотрел этот скандальный ролик о матч тв. Этот канал никогда мне не нравился - всё бестолково. А по комментаторской работе Орлова были только хорошие впечатления. Но вот этот ролик... ролик подтвердил мне мои ощущения по матч тв и показал какой хуёвый человек этот Геннадий. Высокомерный, корыстный мудак. Так ему и надо)
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XaXatyn
1501749933
Такой бред может нести только Орлов!
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ilichkadr
1501751010
Рейнгольд № 2, не правдоруб, но с ярко выраженной ехидцей........
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Диктор
1501752100
На слова этого старого .............можно вообще не обращать никакого внимания,хотя если Спартак обыграл такую добротную команду,то бойтесь питерцы-бойтесь.
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vladik12
1501752622
Для максимальной комичности напрашивается вылет "Красно" от "Люнгбю".
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paracetamol
1501766482
Гена, хватит врать, все одно с МатчТВ турнут. Одни свини там останутся. Явные и тайные.
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Тамхар
1501768281
Это слова врага Краснодара! Слепому видно, за исключением, вероятно, уважаемого всей страной Галицкого, что команда с Шалимовым стоит на месте и вымучивает победы еле-еле и кое-как.
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Krasnodar 123
1501775217
СМОТРИТЕ КАК ВРЕТ! И ДАЖЕ НЕ КРАСНЕЕТ!
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