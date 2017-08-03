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    Орлов: «Краснодар» смотрится добротно. Шалимов – молодец»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов отметил игру «Краснодара» в матче третьего тура со «Спартаком». Не смотря на поражение южан, он отметил работу главного тренера команды Игоря Шалимова.

    Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Краснодар» закончился со счетом 2:0. Эта победа стала первой для столичного клуба в текущем сезоне РФПЛ. Гости же потерпели свое первое поражение

    – Как вам сегодня Глушаков?

    – Сработал на среднюю оценку. На удовлетворительно. Он еще обретает себя.

    – Геннадий Костылев в недавнем интервью назвал его недоучкой. Не слишком ли резкая оценка одного из лидеров красно-белых?

    – Я читал. У Дениса действительно нет школы, не хватает мастерства. Невероятные его голы в прошлом сезоне – во многом стечение обстоятельств. Такое бывает… Но везение не всегда сопутствует «Спартаку». Об этом говорят первые два тура. Сегодня подопечные красно-белых уже играли лучше. Свои трибуны, свой стадион. Красно-белые показали мастерство. Но все же видны проблемы при переходе из обороны в атаку.

    – Разве?

    – Да. Все складывается пока из индивидуального мастерства отдельных игроков. Нет такого, что одна атака ритмично накатывает за другой. После двух мячей стало попроще. «Краснодар» оказался не готов к такому развитию событий.

    Но мне понравилась у «быков» поставленная игра в центре поля. На подопечных Шалимова интересно смотреть. Однако нет Феди Смолова. Вот в чем вся штука… Перейра и Жоаузиньо – скорее мастера голевых передач... И, тем не менее, «Краснодар» смотрится добротно. Шалимов – молодец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2017 10:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 3 августа 2017, 18:46

      СМОТРИТЕ КАК ВРЕТ! И ДАЖЕ НЕ КРАСНЕЕТ!

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 3 августа 2017, 16:51

      Это слова врага Краснодара! Слепому видно, за исключением, вероятно, уважаемого всей страной Галицкого, что команда с Шалимовым стоит на месте и вымучивает победы еле-еле и кое-как.

      1
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      Рейтинг: +17736

      paracetamol 3 августа 2017, 16:21

      Гена, хватит врать, все одно с МатчТВ турнут. Одни свини там останутся. Явные и тайные.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 августа 2017, 12:21

      На слова этого старого .............можно вообще не обращать никакого внимания,хотя если Спартак обыграл такую добротную команду,то бойтесь питерцы-бойтесь.

      3
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      Рейтинг: +17804

      ilichkadr 3 августа 2017, 12:03

      Рейнгольд № 2, не правдоруб, но с ярко выраженной ехидцей........

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 3 августа 2017, 11:45

      Такой бред может нести только Орлов!

      4
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      Рейтинг: +498

      Поль 3 августа 2017, 11:36

      Посмотрел этот скандальный ролик о матч тв. Этот канал никогда мне не нравился - всё бестолково. А по комментаторской работе Орлова были только хорошие впечатления. Но вот этот ролик... ролик подтвердил мне мои ощущения по матч тв и показал какой хуёвый человек этот Геннадий. Высокомерный, корыстный мудак. Так ему и надо)

      6
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 3 августа 2017, 10:59

      У Орлова нет школы, не хватает мастерства. Но, ничего, болтает.Такое бывает.

      12
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