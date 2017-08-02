Лига чемпионов. «Ницца» и «Селтик» вышли в следующий раунд

Завершились два ответных матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. «Аякс» и «Ницца» сыграли вничью со счетом 2:2, а «Селтик» на выезде добился минимальной победы над «Русенборгом».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи

Аякс (Голландия) – Ницца (Франция) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Соже, 3; 1:1 – де Бек, 26; 2:1 – Санчес, 57; 2:2 – Марсель, 79.

Первый матч – 1:1.

Русенборг (Норвегия) – Селтик (Шотландия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Форрест, 69.

Первый матч – 0:0.

Жеребьевка следующего раунда Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 4 августа.