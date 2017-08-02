Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига чемпионов. «Ницца» и «Селтик» вышли в следующий раунд

    Завершились два ответных матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. «Аякс» и «Ницца» сыграли вничью со счетом 2:2, а «Селтик» на выезде добился минимальной победы над «Русенборгом».

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи

    Аякс (Голландия) – Ницца (Франция) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Соже, 3; 1:1 – де Бек, 26; 2:1 – Санчес, 57; 2:2 – Марсель, 79.

    Первый матч – 1:1.

    Русенборг (Норвегия) – Селтик (Шотландия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Форрест, 69.

    Первый матч – 0:0.

    Жеребьевка следующего раунда Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 4 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2017 23:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 4 августа 2017, 00:03

      Ницца не перестает удивлять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 2 августа 2017, 23:58

      АЯКС ну как вы задолбали!!!! Я болею за клуб! За его эмблему!!! И хоть вы сегодня продули я всегда буду с вами!!!!! Но чёрт возьми, опять играть в ЛЕ??????? Да уж лучше слейте как псвюки сливают и попадите в ЛЧ напрямик!!! Побеждайте в чемпе и нафиг эту ЛЕ!!! Да я хочу видеть вас в ЛЧ а не во второсортном кубке!!!!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11