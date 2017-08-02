Гончаренко: «Три гола из трех с угловых? Это редкий случай, но ЦСКА и с игры создал достаточно моментов»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные обыграли греческий АЕК (1:0).

Отметим, что по сумме двух встреч (3:0) московский клуб прошел в следующий этап еврокубка. Все голы армейцы забили после угловых.

«Мы рады, что прошли в следующий раунд. Сегодня могли убедиться, что в квалификации Лиги чемпионов нет слабых соперников. Да, счет первого матча был достаточно комфортным, но мы понимали, что соперник не будет бросать играть и постарается что-то изменить с первых минут. Считаю, правильно выстроили игру. Забивать можно по-разному. Три гола с угловых – редкий случай. Тем не менее и с игры мы создали достаточно моментов.

Как мы знаем, около 30 процентов голов в современном футболе забивается со стандартных положений. Если бы не было моментов, можно было беспокоиться, но они есть. Вопрос в реализации», – сказал Гончаренко.