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  • Гончаренко: «Три гола из трех с угловых? Это редкий случай, но ЦСКА и с игры создал достаточно моментов»

Гончаренко: «Три гола из трех с угловых? Это редкий случай, но ЦСКА и с игры создал достаточно моментов»

2 августа 2017, 22:38
5

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные обыграли греческий АЕК (1:0).

Отметим, что по сумме двух встреч (3:0) московский клуб прошел в следующий этап еврокубка. Все голы армейцы забили после угловых.

«Мы рады, что прошли в следующий раунд. Сегодня могли убедиться, что в квалификации Лиги чемпионов нет слабых соперников. Да, счет первого матча был достаточно комфортным, но мы понимали, что соперник не будет бросать играть и постарается что-то изменить с первых минут. Считаю, правильно выстроили игру. Забивать можно по-разному. Три гола с угловых – редкий случай. Тем не менее и с игры мы создали достаточно моментов.

Как мы знаем, около 30 процентов голов в современном футболе забивается со стандартных положений. Если бы не было моментов, можно было беспокоиться, но они есть. Вопрос в реализации», – сказал Гончаренко.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА АЕК Гончаренко Виктор
Комментарии (5)
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cska-62
1501703655
Да, голевые моменты сегодня были и у Витиньо, и у Головина, и у Дзагоева, и у Оланаре. Да и Марио Фернандес гол забил, и я до сих пор не уверен, что он подыграл себе рукой. Там очень тонкий и сложный момент. Хоть и повторы с разных точек смотрел, а однозначного вывода у меня нет.
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Дополнительная минута
1501707643
гол, он и есть и гол
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valeriya_yakovlevaa
1501707662
цска лучше бы в ЛЕ чем ЛЧ
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Алек_Ага
1501736332
Для начала сезона сыграли неплохо, но видно, где необходимо добавлять: нападению - в реализации, полузащите - в атлетизме (особенно Дзагоеву), да и Акинфееву нужно давать отдых.
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Аид666
1501742785
Васин опять хотел голевую сопернику выдать... но соперник запорол его потуги... Надо в центр защиты кого-то более опытного...
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