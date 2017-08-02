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    Гончаренко: «Три гола из трех с угловых? Это редкий случай, но ЦСКА и с игры создал достаточно моментов»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные обыграли греческий АЕК (1:0).

    Отметим, что по сумме двух встреч (3:0) московский клуб прошел в следующий этап еврокубка. Все голы армейцы забили после угловых.

    «Мы рады, что прошли в следующий раунд. Сегодня могли убедиться, что в квалификации Лиги чемпионов нет слабых соперников. Да, счет первого матча был достаточно комфортным, но мы понимали, что соперник не будет бросать играть и постарается что-то изменить с первых минут. Считаю, правильно выстроили игру. Забивать можно по-разному. Три гола с угловых – редкий случай. Тем не менее и с игры мы создали достаточно моментов.

    Как мы знаем, около 30 процентов голов в современном футболе забивается со стандартных положений. Если бы не было моментов, можно было беспокоиться, но они есть. Вопрос в реализации», – сказал Гончаренко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2017 22:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 3 августа 2017, 09:46

      Васин опять хотел голевую сопернику выдать... но соперник запорол его потуги... Надо в центр защиты кого-то более опытного...

      0
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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 3 августа 2017, 07:58

      Для начала сезона сыграли неплохо, но видно, где необходимо добавлять: нападению - в реализации, полузащите - в атлетизме (особенно Дзагоеву), да и Акинфееву нужно давать отдых.

      0
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      Рейтинг: +23

      valeriya_yakovlevaa 3 августа 2017, 00:01

      цска лучше бы в ЛЕ чем ЛЧ

      -1
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 3 августа 2017, 00:00

      гол, он и есть и гол

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 августа 2017, 22:54

      Да, голевые моменты сегодня были и у Витиньо, и у Головина, и у Дзагоева, и у Оланаре. Да и Марио Фернандес гол забил, и я до сих пор не уверен, что он подыграл себе рукой. Там очень тонкий и сложный момент. Хоть и повторы с разных точек смотрел, а однозначного вывода у меня нет.

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