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Жулиано назвал себя жертвой тренерских перестановок

2 августа 2017, 16:11
17

Полузащитник «Зенита» Жулиано выразил мнение, что потерял место в основном составе петербургского клуба из-за прихода на пост главного тренера команды Роберто Манчини.

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в двух матчах РФПЛ, не отметившись результативными действиями.

– В прошлом году вы играли в стартовом составе «Зенита» и были лидером на поле. В начале нового сезона вы чаще остаетесь в запасе. Что делать?

– Прошлый сезон получился очень удачным для меня, в том числе и в плане личной статистики, я много забивал. В этом сезоне многое изменилось, пришел новый тренер. Нормально, что с новым наставником произошли изменения в составе, я стал жертвой этих перестановок. Мне нужно много работать, доказывать свою состоятельность на поле, выкладываться на 100 процентов, чтобы вернуться в стартовый состав.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Жулиано Манчини Роберто
Комментарии (17)
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Большой Медведь
1501680518
Здоровая конкуренция всегда хорошо. Для спортсмена отличная мотивация.
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policepnz
1501680943
скоро кучка аргентов "изнасилуют" жулика ))
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insider_retro
1501681295
По мне, так Жулиано нормальный и заводной игрок... Тренеру, конечно, видней, но такими исполнителями разбрасываться не разумно!!...
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Xiko
1501681804
Бразильцев не оч любит
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BAIv
1501681932
играй , сам ведь на поле тормозишь ...
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stream15
1501683195
Жулиано стал сильно вальяжно играть.
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Mahone
1501683326
Реально самый сильный футболист Зенита,второй Халк,но видать Манчини не рассчитывает на него,давай в Спартак!!!!!!!!!!
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dyema
1501686470
Адекватная реакция хорошего игрока - работай на тренировках и будешь играть......
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x-x-x-x-x
1501687259
ты такой не один там
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Диктор
1501688799
Переходи в Спартак,раз тебя там не ценят.
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