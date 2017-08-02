Жулиано назвал себя жертвой тренерских перестановок

Полузащитник «Зенита» Жулиано выразил мнение, что потерял место в основном составе петербургского клуба из-за прихода на пост главного тренера команды Роберто Манчини.

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в двух матчах РФПЛ, не отметившись результативными действиями.

– В прошлом году вы играли в стартовом составе «Зенита» и были лидером на поле. В начале нового сезона вы чаще остаетесь в запасе. Что делать?

– Прошлый сезон получился очень удачным для меня, в том числе и в плане личной статистики, я много забивал. В этом сезоне многое изменилось, пришел новый тренер. Нормально, что с новым наставником произошли изменения в составе, я стал жертвой этих перестановок. Мне нужно много работать, доказывать свою состоятельность на поле, выкладываться на 100 процентов, чтобы вернуться в стартовый состав.