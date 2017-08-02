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    Жулиано назвал себя жертвой тренерских перестановок

    Полузащитник «Зенита» Жулиано выразил мнение, что потерял место в основном составе петербургского клуба из-за прихода на пост главного тренера команды Роберто Манчини.

    В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в двух матчах РФПЛ, не отметившись результативными действиями.

    – В прошлом году вы играли в стартовом составе «Зенита» и были лидером на поле. В начале нового сезона вы чаще остаетесь в запасе. Что делать?

    – Прошлый сезон получился очень удачным для меня, в том числе и в плане личной статистики, я много забивал. В этом сезоне многое изменилось, пришел новый тренер. Нормально, что с новым наставником произошли изменения в составе, я стал жертвой этих перестановок. Мне нужно много работать, доказывать свою состоятельность на поле, выкладываться на 100 процентов, чтобы вернуться в стартовый состав.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2017 16:11
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 3 августа 2017, 18:18

      Приятно слушать жуля от тебя такие слова то что нужно работать а не ныть на лавке меня не выпускают борись и все будет удачи Жуля тебе

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 августа 2017, 09:28

      Парень приехал - показал класс,потом огляделся понял что можно в пол ноги и сник.Нет у него тумблера как у наших.Он может или хорошо играть или очень плохо.Средненько,нормально -не умеет.

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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 2 августа 2017, 19:34

      бывает

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      Рейтинг: +17734

      paracetamol 2 августа 2017, 19:06

      Все правильно. Отдыхать нужно на лавке, а не на поле!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 августа 2017, 18:46

      Переходи в Спартак,раз тебя там не ценят.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 августа 2017, 18:46

      Жулиано еще весной сильно сдал все таки наверное большой зимний перерыв сказывается особенно на иностранцах

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 2 августа 2017, 18:20

      ты такой не один там

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      Рейтинг: +2269

      dyema 2 августа 2017, 18:07

      Адекватная реакция хорошего игрока - работай на тренировках и будешь играть......

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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 августа 2017, 17:52

      Манчини видимо сделал ставку на аргов )))

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 2 августа 2017, 17:15

      Реально самый сильный футболист Зенита,второй Халк,но видать Манчини не рассчитывает на него,давай в Спартак!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +17734

      paracetamol > Mahone 2 августа 2017, 19:07

      До психбольницы он еще не деградировал.

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